Stiri pe aceeasi tema

- In ultima vreme, au circulat pe rețelele de socializare mai multe imagini și povești cutremuratoare despre condițiile de mizerie din spitalele din Romania. Este de ajuns sa va amintim despre victimele din „Colectiv”, pacientii din sectia de cardiologie a spitalului Municipal din Barlad, sa stea cate…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat miercuri, referindu-se la informatiile din presa sarba referitoare la faptul ca instanta din Belgrad nu a primit documentele necesare extradarii si ca in acest caz cel mult ar trebui intrebata Curtea de Apel Ploiesti de ce a avut nevoie de doua saptamani…

- Municipalitatea baimareana intentioneaza sa organizeze evenimentul “2 Mai – Baia Mare, Capitala Tineretului”, astfel ca pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 30 martie va exista si un proiect de hotarare in acest sens. “Se aproba organizarea de catre Municipiul Baia Mare…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat, marti seara, la Romania TV ca i-a trimis ministrului Justitiei, Tudorel Toader, documentele si „dovezile“ pe care le-a strans ca probele folosite de DNA in dosarele sale sunt false, el spunand ca spera ca Tudorel Toader va cere "mai repede" suspendarea procedurii…

- In 27 martie 2018, zi cu dubla insemnatate pentru romanii iubitori de teatru, Ziua Mondiala a Teatrului și Ziua Unirii Basarabiei cu Romania, Fundația Interetnica pentru Cultura și Arta „Ion Ghelu Destelnica” a anunțat stagiunea „Centenar” a Teatrului Itinerant „Petru Valter”. Stagiunea va fi deschisa…

- Programul CARAVANA ANTREPRENORULUI iși propune sa ajute oamenii cu inițiativa sa porneasca pe propriul drum in business. 320 de aplicanți vor fi selectați și vor beneficia de cursuri de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului. Participanții in cadrul programului vor beneficia de un ajutor…

- Lucrarea Big Candy a artistului Dorel TOPAN este cuprinsa in catalogul licitatiei lunii martie a casei Drouot, alaturi de artisti precum: Frantisek KUPKA, Tara VON NEUDORF, Andras SZABO , Andy WARHOL, Daniel BRUSH, Joseph BEUYS, Jean TINGUELY, Pablo PICASSO. Mai mult, pictorul baimarean se regaseste…

- Alexandru Mațan este golgheterul Europei la U19, cu 8 reușite in preliminarii. Mijlocașul de la Viitorul, marcator a trei din cele șase goluri inscrise de Romania in primele doua partide din Turul de Elita, este optimist inaintea ultimului meci cu Ucraina. Puștiul-minune ramane concentrat. ”Inca nu…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat duminica seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca ii va da luni ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care se va afla la Belgrad, un memoriu prin care va cere suspendarea cererii de extradare, invocand probele false din dosarul sau, titreaza News.ro.…

- Muzeul de Istorie „Paul Paltanea” Galați va invita luni, 26 martie 2018, ora 1400, la vernisajul expoziției „BASARABIA SI ROMANIA, LA CEAS ANIVERSAR”. Expozitia dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania (27 martie/9 aprilie 1918), este organizata de muzeograf dr. Maria Magdalena…

- Adrian Boingiu și patru dintre protagoniștii meciului caștigat fantastic de Romania U19 cu Serbia U19, scor 4-0, la Turul de Elita, au vorbit dupa jocul de la Ploiești. Selecționerul iși lauda jucatorii și spera ca generația aceasta sa faca in viitor spectacol și la naționala de seniori. Mațan, Vlad,…

- Haos la FRF: partidele turului de elita au fost plimbate de la Buftea și Mogoșoaia la Giurgiu și Ploiești. "Tricolorii" lui Boingiu debuteaza azi pe "Ilie Oana" contra Serbiei, 19:30 Aseara, meciul Romania - Serbia, din prima etapa a turului de elita organizat in țara, urma sa se dispute azi, ora 19:30,…

- "Pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de astazi si maine la vot final avem propunerea legislativa prin care Regia Autonoma Editura didactica si pedagogica se transforma in societate pe actiuni. Acest lucru denota faptul ca PSD este un demn urmas politic al Partidului Comunist Roman, pentru…

- Romania a fost prezenta la Targul de Carte de la Leipzig in calitate de invitata de onoare. La standul nostru, literatura n-a fost insa „primadona” . Deliciul publicului l-au facut extravaganțele poetului Mircea Dinescu.

- Sindicatul National Sport si Tineret - SNST - in calitate de reprezentant al membrilor sai, angajati din Ministerul Tineretului si Sportului, Cluburile Sportive Municipale, Directiile Judetene pentru Sport si Tineret, Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti, Complexurile Sportive Nationale,…

- "Din pacate, asa cum am mai afirmat, este trist cand moare cineva si am mai spus ca nu Ministerul Sanatatii declanseaza epidemia, ci specialistii. Specialistii spun ca nu este vorba despre o epidemie, ci de o circulatie mai intensa a virusului gripal", a declarat aceasta, joi, la iesirea de la discutiile…

- Sa raman sau sa plec?, aceasta este intrebarea esentiala intr-o Romanie incercata de ample proteste anticoruptie, dar si de instabilitate institutionala. E o intrebare pe care si-o pun chiar si scriitorii prezenti la Targul de Carte de la Leipzig, unde tara noastra este invitata de onoare. O intrebare…

- Orașul Varșeț gazduiește anul acesta, pe data de 16 și 17 martie, cea de-a 13-a ediție a Festivalului internațional de vin VINOFEST 2018, eveniment care celebreaza tradiția viticola a orașului. Iubitorii “bauturii zeilor” au prilejul de a gusta vinuri de calitate și specialitați culinare din bucataria…

- Doua noi decese cauzate de gripa au fost confirmate astazi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Este vorba despre doi barbati in varsta de 49 si 63 de ani, din judetele Mures si Cluj. Amandoi sufereau de alte boli si nu erau vaccinati. Numarul persoanelor care au…

- Un discurs-fluviu, intins pe 28 de pagini, a prezentat Liviu Dragnea auditoroiului de la Congresul PSD: ideile principale ale programului politic al partidului aflat la guvernare. Iata cateva dintre aceste linii directoare: Suveranitatea Romaniei e mai pretioasa decat lupta interna pentru putere si…

- Promovarea intensiva pe care Organizația Naționala de Turism a Serbiei impreuna cu organizațiile turistice regionale au facut-o anul trecut in Romania, mai ales in Timișoara, a dat rezultate. Faptul a fost confirmat și de președintele sarb Aleksandar Vucic, aflat intr-o vizita in Romania. Cu prilejul…

- Zeci de perchezitii au loc in Romania si Germania, simultan, la persoane suspectate ca aduceau migranti din Orientul Mijlociu si ii calauzeau pana in Germania. Reteaua actiona pe ruta Turcia – Bulgaria – Serbia – Romania – Ungaria – Austria – Germania, traseu pe care, in 2017, au fost transportate mai…

- *Zeci de interpreți de muzica populara și membrii Ansamblurilor „Cindrelul-Junii Sibiului” și „Ceata Junilor” vor urca pe scena Festivalului-Concurs „Lucretia Ciobanu” in zilele de 17 și 18 martie 2018 *Biletele se pun in vanzare maine, 6 martie a.c., la Casa de Cultura a Orașului Cisnadie. Harta…

- Zeci de copii si tineri au participat, in perioada 2-3 martie, la Festivalul “Preparing Stars” de la Baia Mare, Salajul fiind reprezentat de catre elevi ai Palatului Copiilor si ai Scolii Populare de Arte a Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj. Festivalul dedicat interpretilor cu varste intre…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Acad. Dan Balteanu , geograf (n. 1943); Doina Simionescu , artist plastic (n. 1947); Dorin Dobrincu , istoric, f. director general al Arhivelor Naționale ale Romaniei (n. 1972); Doru Ana , actor (n. 1954); Horia Grama , deputat PSD de Covasna (n. 1962); Ion…

- Trupa de actori a Teatrului Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj va participa, in aceasta saptamana, la cea de-a IV-a ediție a Festivalului International de Teatru ,,Scena ca o strada”, care se desfașoara la Reșița. La aceasta ediție a festivalului participa trupe de teatru din Lugoj, București,…

- Un TIR incarcat cu ciocolata a ars in totalitate dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri, s a rasturnat pe E60, in localitatea Nades, focul iscat extinzandu se la o casa din apropiere, iar circa 80 de consumatori au ramas fara alimentare cu energie electrica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Producatorul german de medicamente Stada Arzneimittel va analiza posiblitatea preluarii unor mici producatori de medicamente cu produse de nisa din Europa Centrala si de Est, pe masura ce transfera o parte din productie la propriile sale fabrici, a declarat directorul regional al companiei germane Ronald…

- Pictorul Ovidiu Salagean a vernisat expozitia intitulata „Atelier” in galeria Phoenix din Marghita. Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultura Marghita si Centrul Judetean de Consevare si Promovare a Culturii Traditionale Bihor, sub coordonarea artistului plastic Papp Gabor. Ovidiu…

- Volei Alba Blaj a pierdut derby-ul etapei a XVII-a a Diviziei A1 la volei feminin, scor 1-3 (25-18, 20-25, 26-28, 16-25), cu Știința Bacau și se indeparteaza de cel de-al patrulea titlu consecutiv. Echipa din „Mica Roma s-a impiedicat in Moldova, dupa o partida in care s-a prezentat modest și nu contat…

- Potrivit Politiei de Frontiera, politistii au depistat, in 2017, 5.846 cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera, din care 2.840 pe sensul de intrare in tara si 3.006 pe sensul de iesire, mare parte dintre ei actionand ilegal la frontiera organizati in grupuri de migranti, cu sprijinul…

- In perioada 2018-2020, Centrul Europe Direct Regiunea Centru, inființat in urma cu 5 ani, cu sediul in cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru, iși continua activitatea de informare a cetațenilor Regiunii Centru. In ultimii 5 ani, pornind de la zero in 2013, Centrul a reușit sa promoveze…

- Victorie spectaculoasa a lui Mihnea Costachi impotriva marelui maestru internațional Branko Tadic (Serbia) in runda a 5-a a Openului Internațional al Bulgariei de la Plovdiv, iar juniorul albaiulian este in fruntea clasamentului alaturi de marii maeștri internaționali Tiberiu Georgescu (Romania) și…

- Politistii de frontiera au depistat patru cetateni din Irak, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei cu ajutorul unei calauze siriene. Cetateanul sirian este cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti,…

- Procedura va fi disponibila gratuit, incepand din acest an, pentru pacienții din zona de Vest a țarii și pentru cei din Serbia. Diagnosticul persoanlizat al cancerului reprezinta o noutate pentru Romania, procedura urmand sa devina in scurt timp accesibila in mod gratuit. Deocamdata, doar pentru pacienții…

- La secția Drama, miercuri 31 ianuarie, de la ora 19.00, este programat spectacolul ZORBA’S DIONYSOS, dupa N. Kazantzakis (la Sala Mare, cu publicul pe scena), regia Marcel Țop. Un spectacol care reconciliaza Orientul cu Occidentul, surprinzand peripețiile unui erou colectiv, calauzit de mare, un șaman…

- Politistii au depistat joi dimineata nu mai putin de 32 de cetateni din Irak, in apropierea frontierei dintre Serbia si Romania. Actiunea politistilor in urma careia au fost prinsi migrantii a avut loc la limita dintre judetele Caras-Severin si Timis. Cetatenii straini au trecut fraudulos in Romania…

- Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera, joi dimineata politistii de frontiera din Moravita au depistat 32 de cetateni din Irak care au incercat sa treaca ilegal granita. Ei au fost prinsi in localitatea de frontiera Latunas, la aproximativ un kilometru de granita cu statul vecin,…

- Selectionerul Lituaniei, Edgaras Jankauskas, a declarat, miercuri, dupa tragerea la sorti pentru Liga Natiunilor, ca Romania, Serbia si Muntenegru sunt adversare cu stiluri similare, dar el ar fi preferat o echipa ca Scotia sau Finlanda. "Avem trei adversare cu stiluri similare. Nu as spune ca tragerea…

- LIGA NATIUNILOR la fotbal. Pentru nationala Romaniei urmeaza participarea in Liga Națiunilor 2018/2019, acolo unde va intalni adversari de același calibru reuniți in Seria C.Pentru tragerea la sorți Romania a fost repartizata in Seria C, alaturi de Ungaria, Scoția, Slovenia, Grecia, Serbia,…

- Ministrul Educatiei Nationale a afirmat ca decizia de reinfiintare a institutiei liceale de invatamant pentru marina militara a fost luata pe baza solicitarilor si necesitatilor reale, dar si in contextul discutiei purtate cu primarul Constantei, Decebal Fagadau, presedintele Consiliului Judetean…

- „E cineva acolo? Shinzo Abe si-a ales cel mai prost moment sa viziteze Romania”, a scris, marti, Euronews, despre vizita premierului japonez, care a sosit in Romania imediat dupa ce Mihai Tudose a parasit Guvernul. Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o vizita istorica…

- Premierul Shinzo Abe a fost primit de presedintele Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis l-a primit, astazi, la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe, liderul nipon efectuând efectuând o vizita oficiala la București. Aceasta este prima vizita în…

- A aparut ediția on-line a nr. 156 (ianuarie 2018) al revistei Caiete Silvane, publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, a Consiliului Județean Salaj, a Primariei și a Consiliului Local al municipiului Zalau. Detalii, ca de obicei,…

- ♦ Unele dintre cele mai mari companii din Romania iau in calcul mutarea intr-un nou sediu, iar cererea ar putea ajunge la peste 100.000 mp de birouri, contracte care, semnate pe cinci ani, vor genera venituri de peste 100 mil. euro dezvoltatorilor. Deschiderea noului pol de birouri…

- Szilagyi Zsolt, presedintele PPMT, a anuntat ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune. "Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR), Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPM) si Partidul Civic Maghiar (PCM) vor semna o luare de pozitie comuna in vederea alinierii…

- Cele trei formatiuni politice maghiare din Romania, respectiv UDMR, PPMT si PCM, vor semna, luni, la Cluj-Napoca, o luare de pozitie comuna in vederea alinierii conceptelor de autonomie, transmite corespondentul MEDIAFAX. Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, pentru…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Anca Giura , grafician, pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Catalin Balescu , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Dorin-Ioan Rus , istoric (n. 1973); Elena Dumitru , f. deputat FSN de Dambovita…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a ocupat locul al treilea la turneul Yellow Cup, de la Winterthur (Elvetia), dupa ce a invins formatia Serbiei cu scorul de 28-21 (15-13), sambata seara, in finala mica. Serbia a condus ostilitatile in prima parte a meciului si conducea cu 11-8…