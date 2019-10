Dupa 30 de ani, Romania e din nou la rascruce. Paradoxal, sta mai bine ca vecinii, iar generatia care aduce schimbarea o are ca simbol pe Kovesi Interviu

Stiri pe aceeasi tema

- Politiciana din Cehia a afirmat ca doreste ca guvernele statelor membre ale UE care nu respecta statul de drept "sa aiba o viata mai putin usoara". Cu toate acestea, "nu vom adopta sanctiuni", a precizat ea la audierea pentru confirmarea pe post. Predecesorul ei, Frans Timmermans, a promovat…

- Romania este foarte activa pe piața covrigilor, una care exista și se mișca destul de amplu! Potrivit informațiilor oferite de siteul tridge.com, Romania a exportat, in 2018, covrigi in valoare de 126.950.000 de dolari americani. In schimb, a importat in valoare de 217.090.000 de dolari americani, scrie…

- STRATEGIE Peste 2.500 tancuri, blindate si piese autopropulsate de artilerie vor fi transferate in Romania, Polonia, Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia si Lituania, state aflate pe toata latura de Est a NATO.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat astazi - printr-un mesaj postat pe Facebook - postat ca, prin votul dat de ambasadorii statelor membre UE pentru functia de sef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi este "chemata acum sa distruga si justitia europeana, dupa ce a distrus-o pe…

- Modele Tesla pot fi comandate oficial in Romania. Compania americana a facut acest anunț recent pe contul oficial de Twitter, scrie auto-bild.ro. Așa cum ne-am obișnuit compania condusa de Elon Musk prefera sa ocoleasca metodele clasice și apeleaza pentru comunicare la social media. Așa am aflat ca…

- Aceste rezultate ii indica pe tinerii romani din Generatia Z - cei nascuti in perioada dintre mijlocul anilor 1990 si inceputul anilor 2000 - drept cei mai optimisti tineri fata de propria situatie financiara, comparativ cu alti tineri europeni participanti la chestionar. Astfel, doar 33% din tinerii…

- Coca-Cola HBC, unul dintre cei mai mari îmbuteliatori de bauturi sub brandurile The Coca-Cola Company, va aduce pe piata româneasca brandul Costa Coffee în 2020. Îmbuteliatorul va lansa bauturile pe alte noua piete din cele 28 de piete pe care este prezent anul urmator, pe…

- Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a participat, in perioada 16-17 iulie 2019, la conferinta "Statele Unite si Europa Centrala: Sarbatorind o Europa unita si libera, construind un nou secol impreuna", care s-a desfasurat la Washington DC si a fost organizata de catre Atlantic Council (ACUS)…