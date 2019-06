Stiri pe aceeasi tema

- Patru mii de delegati s-au strans in Bucuresti pentru a vota noul presedinte al partidului si, asa cum era de asteptat, victorioasa a iesit Viorica Dancila. Este prima femeie care conduce PSD, iar alegerea ei s-a vrut o ruptura de trecut. Partidul a incercat sa renunte la mostenirea lui Liviu Dragnea,…

- UPDATECalin Popescu Tariceanu a fost, joi dupa-amiaza, la Palatul Victoria, in urma cu cateva minute parasind Guvernul. Alaturi de acesta se aflau Marcel Ciolacu, noul președinte al Camerei Deputaților, in locul lui Liviu Dragnea, și secretarul general ALDE, Daniel Chițoiu. Cei trei…

- Pe drept sau pe nedrept, PSD atrage asupra lui intreaga atentie a opiniei publice. Acest lucru se datoreaza doar in parte rezultatelor slabe de la euroalegeri. PSD a devenit eroul zilei pentru ca a ramas fara lider. Condamnarea lui Liviu Dragnea incheie un capitol din istoria unui partid controversat…

- Rovana Plumb, cea care deschide lista PSD la alegerile europarlamentare, a declarat, marti, la dezbaterea din studioul Libertatea, ca Liviu Dragnea, presedintele partidului, nu trage partidul in jos, iar formatiunea nu a scazut in sondaje, iar la alegeri se va clasa pe primul loc si va trimite 14 europarlamentari,…

- Victor Ponta, leader of Pro Romania, told a press conference held in southern Ramnicu Valcea on Wednesday that he is expecting a wave of "PSD [Social Democratic Party, major at rule, ed.n.] refugees" to the party he leads after the elections to the European Parliament, the "plan" of his party being…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ramnicu Valcea, ca se asteapta la un val de "refugiati pesedisti" catre partidul pe care-l conduce dupa alegerile europarlamentare, "planul" formatiunii sale fiind sa incerce schimbarea lui Liviu…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ramnicu Valcea, ca se asteapta la un val de ''refugiati pesedisti'' catre partidul pe care-l conduce dupa alegerile europarlamentare, ''planul'' formatiunii sale fiind…

- Adrian Nastase, Victor Ponta și Liviu Dragnea, toți trei șefi ai PSD, toți contestați. Care este totuși diferența dintre ei? Dan Mihalache, acum ambasador în Marea Britanie, a cunoscut din interior PSD și a lucrat cu Adrian Nastase și cu Victor Ponta. „Nu fac comparații și…