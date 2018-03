Stiri pe aceeasi tema

- Hormonii reproductivi ce se formeaza in timpul pubertatii nu sunt responsabili pentru schimbarile comportamentale la nivel social ce apar in adolescenta, conform rezultatelor unui studiu publicat de cercetatorii din cadrul Universitatii din...

- Pe rolul Tribunalului Sibiu a fost inregistrat un dosar prin care Primaria Sibiu solicita intrarea in insolventa a societatii Atlassib. Potrivit Portalului instantelor de judecata, dosarul a fost inregistrat la data de 19 martie 2018 la Sectia a II a civila, de contencios administrativ si fiscal, materia…

- Sub egida Centenarului, Primaria, Consiliul Local si Centrul Cultural Mioveni,, alaturi de Asociatia ORDESSOS, in parteneriat cu Muzeul Judeþean Arges, Centrul Cultural Judetean si Universitatea de Stat din Pitesti vor organiza in data de 26 martie 2018 o serie de manifestari cultural-artistice,…

- Incendiu vineri noapte in comuna Nicolae Balcescu, județul Bacau. Pompierii chemați sa intervina pentru a stinge focul au facut o descoperire macabra: in una dintre camere se afla trupul spanzurat al unui barbat. „Victima scoasa din casa nu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In Centrul de Iradieri Tehnologice de la Magurele se afla cateva zeci de kilograme de arhiva secreta de la Sahia. Așteapta sa fie recondiționata pentru salvarea informațiilor. Conținutul: date privind veniturile salariaților, din 1950 pana in 1990. Angajații, care intre timp au ieșit la pensie, nu au…

- "Sunt usor nedumerita si surprinsa de faptul ca dureaza atat de mult evaluarea pachetului de actiuni al Elcen, pentru ca noi ne-am exprimat in Consiliul General optiunea de a achizitiona pachetul de actiuni al Elcen, tocmai pentru a intregi acest sistem: sa avem productie, transport si distributie de…

- Politia a anuntat finalizarea cercetarilor in cazul unui bihorean prins ca s-a pensionat inainte de vreme folosindu-se de o adeverinta falsa in baza careia timp de 17 ani a incasat ilegal peste 240.000 lei. Nu este singurul caz, astfel ca s-a declansat o ancheta. Pensionarul falsificator este…

- Barbatul de 56 de ani a ajuns la spital vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la balconul locuinței sale. Acesta a fost impins chiar de fiul lui. Barbatul a cazut mai intai pe terasa de la etajul I și apoi pe o porțiune de pamant, nu de beton. Socati de cele vazute, cativa trecatori au sunat…

- Un roman a fost reținut in Londra și a fost acuzat de infracțiuni de sclavie moderna. Polițiștii au descoperit ca peste 50 de persoane erau exploatate de catre acesta. 23 de persoane au fost gasite locuind intr-o casa, inghesuiți, inclusiv șase femei și doi copii. Zece persoane au fost preluate…

- In varsta de 61 ani, un barbat din orasul Stei este in atentia politistilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bihor, dupa ce a reusit sa se pensioneze mai devreme decat ar fi avut dreptul. Barbatul a prezentat o adeverinta falsa care atesta ca a lucrat in conditii periculoase.…

- La doar 16 ani, un adolescent s-a spanzurat in localitatea Teiș, județul Dambovița. Baiatul a fost gasit mort, miercuri dimineața, intr-o padure din spatele casei in care locuia. Parinții tanarului au alertat Poliția, dupa ce fiul lor și-a pus capat zilelor. Tatal a fost cel car ei-a gasit pe baiat…

- "Ati vorbit despre faptul ca as fi afirmat ca mediul privat fura statul roman. Exclus! Eu nu m-am exprimat niciodata asa. Eu am spus altceva, ca sunt angajatori care profita de transferul contributiilor de la angajator la angajat pentru a-si maximiza profitul si ca daca nu transfera cheltuiala totala…

- Povestea lui Ivan Pesici, marcatorul primului gol al lui Dinamo in meciul cu FCSB . Toate echipele pe la care a trecut au dat faliment! Evenimentul care i-a schimbat cariera. Pesici, 25 de ani, și-a inceput cariera de tineret in NK Oluja, clubul din satul natal Cista Velika. La 12 ani, a trecut la NK…

- Intre cele mai moderne case de cultura, cu un stil arhitectonic aparte, lasate moștenire sindicatelor de catre fostul ”regim totalitar” se afla și Casa de cultura a sindicatelor din Zimnicea. Un așezamant de cultura dotat cu o sala de spectacole cu 500 de locuri, cu sali pentru expoziții, pentru biblioteca,…

- Sala de spectacole a Casei de Cultura din Cugir a gazduit, marți seara, spectacolul omagial sub genericul „D’ ale lui Caragiale”, in memoria celui mai mare dramaturg și scriitor roman, Ion Luca Caragiale. Pentru o ora și jumatate, actorii Cercului de Teatru al Casei de Cultura Cugir și membrii Școlii…

- Every Day Bazat pe aclamatul roman Every Day, un bestseller New York Times scris de David Levithan, filmul cu același nume spune povestea lui Rhiannon, o adolescenta de 16 ani care se indragostește de o entitate misterioasa, pe nume A, care ocupa involuntar, dar inevitabil, in fiecare…

- Un barbat din Botoșani a fost gasit spanzurat dupa ce a incercat sa iși omoare familia dand foc casei.Barbatul, din satul Buimaceni, comuna Albesti, a baut cu fiul sau intreaga zi, iar spre seara cei doi s-au certat, și tatal a amenintat ca va da foc la casa in care

- Cele 290 de modificari aduse Codului fiscal în 2017 au lovit dur IMM-urile, unde au început concedierile masive. ”Riscul cel mai mare este cel al pierderii locurilor de munca. Am avut, de exemplu, masura cu plata integrala a contribuțiilor sociale…

- Cel mai mare fotbalist roman s-a nascut pe 5 februarie 1965 in comuna Sacele, judetul Constanta. La 53 de ani, Gheorghe Hagi a declarat ca numele sau inseamna harnicie, ambitie, generozitate si iuteala.

- Un barbat de 28 de ani a fost gasit spanzurat de o teava chiar in fața casei in care locuia. Tragedia s-a produs, noaptea trecuta, in comuna Bubuieci, din municipiul Chișinau. Cel care a descoperit corpul neinsuflețit a fost fratele mai mare al victimei.

- Liderul de sindicat de la Ișalnița, Gela Ionescu: „Nu a lasat niciun bilet de adio, avea peste 25 de ani de munca la Ișalnița, sucursala a CEO, are doua fete plecate in Austria respecriv Anglia, nu era bautor de alcool, era un meseriaș desavarșit la locul de munca, nu avea probleme in casnicie.…

- Gest extrem al unui barbat in varsta de 40 de ani din comuna Farcașești. Ion Boștinaru a fost gasit spanzurat aseara de o grinda din gospodaria sa. Barbatul lucra ca electrician la Cariera Roșia a Complexului Energetic Oltenia. Acesta a lasat un bilet de adio in care le cere iertare soției, aflata…

- Un copil de doar 11 ani din satul Talmaza, raionul Stefan Voda, a fost gasit spanzurat in dupa-amiaza zilei de miercuri, 31 ianuarie, intr-o constructie auxiliara din curtea gospodariei ce apartine matusei sale.

- Motociclistul Emanuel Gyenes, singurul roman care a concurat in acest an la Raliul Dakar, a fost primit luni, la locul de munca din municipiul Satu Mare, cu tort si aplauze, fiind felicitat de colegi. El a marturisit ca aceasta competitie a fost cea mai grea dintre editiile care au avut…

- Unul dintre cele mai sarace orase ale Romaniei trece printr-o noua criza dupa ce in urma cu patru ani a fost salvat de la faliment, cu ajutorul fondurilor guvernamentale. De aceasta data, criza este cauzata de lipsa oamenilor care vor sa munceasca.

- Un adolescent si-a pus capat zilelor in padurea Cetatuia si nimeni nu intelege de ce • Povestea baiatului este de-a dreptul cutremuratoare, dar, cu toate acestea, nimeni nu s-ar fi asteptat la asa ceva • Acum politistii fac cercetari pentru a stabili daca la mijloc este vorba despre vreo infractiune…

- 10.000 de cazuri de afectiuni psihice au intrat in aceasta categorie, iar aproape 600 au fost incadrate ca boli profesionale, potrivit unui raport al Casei franceze de asigurari de sanatate. Printre acestea se numara si tulburarile de somn si cele de stres post-traumatic.

- Un roman a fost admis la Oxford, la o specializare a carei rata de acceptare este sub 10%, „Computer Science”. Radu Zevri, unul dintre elevii Liceului Teoretic International de Informatica din Constanta, olimpic national la matematica, medaliat cu aur la Olimpiada Nationala de Matematica din 2017 si…

- Accident de munca la Milano, soldat cu 3 morti si 3 raniti.Trei muncitori au murit, iar alti trei sunt in stare grava dupa ce s-au intoxicat intr-o uzina pentru producerea de piese metalice situata in orasul italian Milano, informeaza Mediafax , care citeaza cotidianul La Repubblica. Accidentul a avut…

- Un tanar in varsta de 19 ani, student in primul an la Facultatea de Informatica din cadrul Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi, a fost gasit spanzurat in curtea casei in care locuia alaturi de familie in zona Podu de Fier. Prof.univ.dr Diana Cimpoiesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, a declarat…

- El nu figureaza cu antecendente psihiatrice. La fata locului s-a deplasat un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean. El nu a raspuns la manevrele de resuscitare. Incidentul a avut loc la un imobil din Podul de Fier.

- Marina militara a inceput primele exercitii in Marea Neagra din acest an Arhiva Foto: Mona Constantinescu. Fortele Navale Române au început primele exercitii în Marea Neagra din acest an, în cooperare cu partenerii din Alianta Nord-Atlantica. Aplicatiile din…

- Doi adolescenți au omorat un roman fara adapost, cu un satar de carne și o bucata de gard "pentru ca a fost amuzant", apoi și-au ars hainele pentru a ascunde dovezile, relateaza Daily Mail, iar astazi au fost gasiti vinovati de omor grav.

- ‘’Cred, in momentul de fata, ca nici Despescu si nici Gavris nu au vina vizavi de ce s-a intamplat. (cazul politistului pedofil Eugen Stan care a cutremurat din temelii Politia Romana, n.r.). Nu cred ca ei sunt vinovati. Cred ca principalul vinovat este cel care a comis fapta. Am vazut ca sunt verificari,…

- Și-a pus capat zilelor din motive necunoscute. Un tanar de 31 de ani din comuna Capreni a fost gasit spanzurat de un copac in gradina casei. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de catre mama acestuia. Dan Ciurea nu a lasat nici macar un bilet de adio in care sa-și motiveze gestul extrem de a-și…

- Fotbalistul roman Nicolae Stanciu va pleca vineri in stagiul de pregatire cu Anderlecht, desi este aproape de despartire de echipa belgiana, anunta ziarul La Derniere Heure. Cotidianul mentioneaza ca nu se pune problema ca Stanciu sa nu se prezinte la stagiul de pregatire ca sa puna presiune…

- Suma totala platita in noiembrie de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 60,2 milioane de lei, valoarea medie fiind de 275,84 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie 2017,…

- Durere fara margini intr-o familie din vestul țarii, in prima zi din anul 2018. Sergiu Curca, un tanar interpret de muzica populara, a fost gasit spanzurat, in aceasta dupa-amiaza, in locuința sa din orașul aradean Lipova. Potrivit polițiștilor, tanarul s-a sinucis, iar mai mulți criminaliști fac cercetari…

- "Sa plece PSD. Daca nu pleaca de bunavoie, ii dam si noi o mana de ajutor. Din pacate, consecintele guvernarii PSD sunt extrem de negative si le resimte fiecare roman, pentru ca singura lor problema este sa rezolve chestiile din justitie, nereusind sa dea in economie un semnal pozitiv", a spus Orban.In…

- Prima zi a anului 2018 se dovedește a fi crunta pentru o familie din localitatea timișeana Saravale. In zori, parinții unii tanar de 22 de ani, au chemat polișțiștii și pompierii militari. Iși gasisera baiatul spanzurat in podul casei. Alarma a fost data luni dimineața in jurul orei 7. Polițiștii și…

- Razvan Marin și Florin Cernat au petrecut in Brașov. Marin tocmai a venit din vacanța, dupa un final bun de sezon cu Standard Liege, Cernat a fost golgheterul Turneului Vedetelor de la Brașov . Allstadt, echipa brașovenilor Tibi Ghioane, Romeo Surdu sau Cristi Ionescu, a fost caștigatoarea ediției 2017…

- Guvernul analizeaza o schema prin care sa compenseze salariile programatorilor, cercetatorilor și persoanelor cu dizabilitați, dupa ce trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat va duce la scaderea lefurilor cu circa 6% din 2018. Mai exact, trecerea contribuțiilor la salariat vine la pachet…

- Veste cumplit[ pentru o femeie din Falciu. Aceasta a aflat ca soțul ei care era plecat la munca in Irlanda, a fost ucis. Aceasta banuiește ca agresorul ar fi chiar un coleg de munca al barbatului, informeaza vremeanoua.ro. Trupul fara viața al barbatului a fost gasit de polițiști, care au…

- DRAMA FARA MARGINI NECAZ… Sarbatori triste si indurerate pentru o femeie din Falciu. Sotul acesteia, in varsta de 47 de ani, care plecase la munca in Irlanda, de cateva luni, a fost ucis, tot de un roman, coleg de munca. Rudele povestesc insa faptul ca trupul neinsufletit a fost descoperit sambata,…

- Dupa o prima parte de sezon excelenta, cu 31 de puncte in 15 etape, Razvan Lucescu pregatește transferurile la PAOK, locul 3 in Grecia. Antrenorul roman se intreseaza de soarta fundașului Alin Toșca, 25 de ani. Impresarul jucatorului lui Betis, Lucian Marinescu, a luat deja legatura cu șefii lui PAOK,…