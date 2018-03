Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Romaniei a invins, marti seara, cu scorul de 1-0 (0-0), selectionata Suediei, calificata la Cupa Mondiala, intr-un meci amical disputat la Craiova.Golul a fost marcat de Dorin Rotariu, in minutul 57, cu un sut din careu, la coltul lung. Cele doua echipe au evoluat in…

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, e incantat de jocul elevilor sai din victoria cu Suedia, scor 1-0, dar se plange de gazonul de pe "Ion Oblemenco". Vezi AICI VIDEO cu golul lui Rotariu! Vezi AICI FOTO de la meci! "E un teren foarte greu. Toți s-au plans de gazon dupa meci. Am luptat, ne-am dorit…

- Fost mijlocas cu pase sclipitoare, diponibilitate imensa la efort si tehnica fina in regim de viteza, Ioan Ovidiu Sabau (50 de ani, 55 de selectii, 7 goluri pentru nationala) conduce, in prezent, din postura de manager general, proiectul U Cluj, "Sepcile rosii" avand ca obiectiv promovarea in esalonul…

- Cosmin Contra spune ca a venit, din nou, timpul, ca selecționata țarii noastre sa se califice la un turneu final de campionat european sau mondial. Fanii naționalei s-au saturat sa vada meciurile tari doar la TV. Antrenorul naționalei este increzator in forțele echipei pe care…

- Cosmin Contra este asimilat, opinie generala pare-se, cu omul care va schimba fata nationalei Romaniei. ”Reconstructia” este cuvantul cheie, agentiile de monitorizare il au pe CTRL+V, atat de des este folosit. Reconsctructie, insa una inteleasa gresit de publicul care asteapta intinerire. Ori intinerirea…

- Antrenorul albaiulian Cornel Țalnar este foarte aproape de a ajunge la un acord cu Federația Romana de Fotbal, tehnicianul originar din Cetatea Marii Uniri urmand sa monitorizeze diferiți fotbaliști pentru echipa naționala a Romaniei condusa de Cosmin Contra. Mutarea se vehicula inca de la inceptul…

- Cosmin Contra a jucat pentru AC Milan in sezonul 2001-2002, iar plecarea sa a fost cu scandal, dupa ce l-a batut pe olandezul Edgar Davids, la meciul din Cupa Italiei dintre Milan și Juventus. Selecționerul Romaniei a povestit dupa mai bine de 15 ani cum au decurs lucrurile atunci și spune ca a fost…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, este prezent pe Olimpico pentru a urmari duelul dintre Lazio și FCSB. In opinia lui "Gurița", FCSB are șanse importante sa se califice mai departe. "FCSB are șansa sa faca din nou o performanța extraordinara in fotbalul european, iar șansele sunt destul…

- Golul iesenilor a fost marcat de Andrei Sin, in minutul 54. Pentru Rostov a inscris Soloviov, in minutul 39. La meci a asistat si Cosmin Contra. CSM Poli Iasi are programat urmatorul amical, vineri, in compania echipei Korona Kielce.

- Fostul international Florin Prunea a declarat, ieri, ca selectionerul Cosmin Contra risca sa isi piarda functia in cazul in care fostii jucatori ai Generatiei de Aur vor prelua conducerea Federatiei Romane de Fotbal. Prunea, care ar putea candida la presedintia FRF, l-a laudat pe Contra pentru ce…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a comentat transferul lui Paul Anton (26 de ani), care a fost achiziționat de Anji Makhachkala de la Dinamo in aceasta iarna. "Gurița" susține ca il are pe fostul dinamovist in vederile sale pentru echipa naționala. "Pentru nationala este un pas inainte.…

- FCSB a fost vizitata miercuri seara in cantonamentul din Turcia de nimeni altul decat selecționerul Cosmin Contra, care a supervizat ședința de pregatire a lui Nicolae Dica. Așa cum a promis inca de la inceputul iernii, "Gurița" a mers in Turcia pentru a fi aproape de toate echipele importante din…

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, a vorbit despre transferul lui George Țucudean la CFR Cluj și ii recomanda lui Alexandru Ionița (Astra) sa aleaga aceeași echipa. "Sper sa se impuna si acolo si sa joace, sa o faca la fel de bine cum a facut-o si la Viitorul, sa marcheze in continuare goluri, pentru…

- Suporterii tricolori au votat reușita lui Nicolae Stanciu din meciul amical cu Chile drept cel mai frumos gol marcat la echipa naționala in acest an. Votul a avut loc pe pagina de Facebook a celor de la FRF, iar Stanciu a avut caștig de cauza in lupta cu Stancu, Grozav, Budescu și Robert Moldoveanu,…

- Cosmin Olaroiu (48 de ani) a impresionat pe banca FCSB-ului, iar rezultatele obtinute l-au propulsat in Orient. Intr-un interviu acordat celor de la Telekom Sport, Olaroiu a vorbit despre relatia pe care a avut-o cu Gigi Becali si a dezvaluit de ce finantatorul i-a dat mana libera la echipa.…

- Fost antrenor la majoritatea echipelor de traditie din fotbalul romanesc, Gheorghe Multescu a vorbit, intr-un interviu pentru ProSport, despre cum l-a ajutat pe Constantin Budescu sa se puna pe picioare, in perioada in care a pregatit Astra Giurgiu. Multescu recunoaste ca actualul mijlocas al FCSB-ului…

