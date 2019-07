Stiri pe aceeasi tema

- Electric Castle a debutat miercuri in forța pe domeniul castelului Banffy de la Bonțida, insa joi atmosfera s-a animat mai mult. Mii de tineri din toata țara și din strainatate au vibrat in prima seara de festival.

- Electric Castle devine, oficial, primul festival de muzica din Romania cu show-uri accesibile persoanelor cu deficiente de auz. Limp Bizkit, CHVRCHES, dar si trupa de indie rock Gang of Youths vor avea astazi o alta vedeta pe scena alaturi de ele: Amber Galloway Gallego, cea mai cunoscuta interpreta…

- Peste 1.400 de jandarmi si politisti vor asigura ordinea la festivalul Electric Castle, in perioada 17-22 iulie, unde sunt asteptati peste 150.000 de participanti. "Pe intreaga perioada a festivalului Electric Castle, 17-22 iulie, care va avea loc in zona Castelului 'Banffy' din localitatea…

- Miercuri începe Electric Castle 2019, festivalul care îi aduce la Bontida, judetul Cluj, pe Florence + The Machine, Limp Bizkit, Nils Frahm, Thirty Seconds To Mars, arata organizatorii evenimentului.

- Lidl, impreuna cu fanii Electric Castle, lanseaza Lidl`s Electric Kingdom Code of Conduct: cele 7 reguli ale regatului electric pentru cea de-a șaptea ediție de festival. De la un First Timer @Electric Castle in 2017, cand Lidl se alatura pentru prima data unui festival de muzica ca partener strategic,…

- Celine Dion a ajuns sa arate din ce in ce mai rau in ultima perioada din cauza siluetei silfide. Fanii considera ca artista este bolnava de anorexie, insa pe vedeta nu prea pare sa o deranjeze acest aspect și este relaxata, la fiecare apariție.

- Organizatorii festivalului Electric Castle 2019 au anuntat ce artisti romani vor urca pe scena principala din Bontida, printre acestia numarandu-se artisti consacrati, precum Loredana si trupa Alternosfera.Citește și: Membra Spice Girls, spitalizata de urgența, dupa ce și-a pierdut complet…

- Electric Castle este un festival de muzica programat anual, din 2013, la Castelul Banffy din comuna Bontida, judetul Cluj. Anul acesta, Electric Castle se va desfașura intre 17 și 21 iulie. Pe scena vor urca nume mari ale muzicii internaționale, precum Florence + The Machine, Limp Bizkit, Nils Frahm,…