- Simona Halep, 27 de ani, 1 WTA, s-a confruntat cu probleme serioase de sanatate la turneele din Asia. A pierdut devreme la Wuhan și a abandonat o saptamana mai tarziu, la Beijing. Diagnosticata cu hernie de disc, Simona Halep va reveni mai repede pe teren. Ea va fi prezenta la turneul de la Moscova,…

- Simona Halep, 27 de ani, 1 WTA, a oferit astazi noi informații despre starea sa de sanatate. Liderul mondial a transmis ca va fi prezenta cu siguranța la Turneul Campioanelor de la Singapore (21-28 octombrie), dezmințind ca ar avea nevoie de intervenție chirurgicala pentru problema cu care se confrunta,…

- Legendara trupa Metallica revine la București in turneul Worldwired, intr-un concert senzațional ce va avea loc pe 14 august 2019, pe Arena Naționala. Turneul Worldwired se intoarce in Europa și Marea Britanie intre 1 mai si 25 august 2019 cu show-uri ce se desfașoara pe stadioane, in parcuri și chiar…

- Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” are o aplicație online care ofera informații actualizate in timp real despre orarul zborurilor, servicii, și alte tipuri de informații utile. The post Aeroportul Timișoara, la un click distanța și pe aplicație speciala de mobil appeared first on deBanat.ro…

- Floyd Mayweather, 41 de ani, și Manny Pacquiao, 39, se vor intalni din nou in ring, la mai bine de 3 ani de la singura confruntare directa. Anunțul a fost facut de american printr-o postare pe contul sau de Instagram. Meciul Secolului va avea și partea a doua! Mayweather a cedat presiunilor, daca putem…

- Sezonul 12 al Bing Bang Theory va fi ultimul pentru indragitul serial. Anunțul a fost postat pe pagina de Facebook a show-ului, iar textul ce insoțește postarea este urmatorul: „Suntem recunoscatori fanilor pentru suportul lor neincetat in cele 12 sezoane ale The Big Bang Theory. Noi, distribuția, scenariștii…

- Noul showroom Badehaus este situat in Arad, pe Andrei Șaguna, nr. 38 și intampina aradenii cu doua zile de mega promoții. Puteți beneficia de reduceri fabuloase la articole tehnice și sanitare premium, doar vineri și sambata, pe 24 și 25 august 2018. De asemenea, programul in zilele de 24 și 25 august,…

- Chiar daca aveti oprita optiunea "istoricul locatiilor", Google stocheaza adesea locul exact in care se afla un dispozitiv. Puteti sa stergeti aceste „urme” si aveti la indemana cateva practici care va pastreaza locatia cat mai privata posibil.