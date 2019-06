După 20 de ani, divergenţele persistă între Belgrad şi Pristina Principalul mar al discordiei Kosovo sustine recunoasterea sa de catre Belgrad drept conditie pentru normalizarea relatiilor, in schimb Serbia are inscrisa in Constitutie tutela asupra acestui teritoriu, pe care multi sarbi il considera leaganul lor national si religios, "Ierusalimul sarb", cum l-a numit ministrul sarb de externe Ivica Dacic. Pristina isi bazeaza suveranitatea pe declaratia de independenta din 2008, recunoscuta de peste 110 tari, in cea mai mare parte occidentale, dar respinsa Rusia si China, precum si de cinci tari membre ale Uniunii Europene (intre care si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

