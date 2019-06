Stiri pe aceeasi tema

- Primarul celui de-al doilea oras ca marime din Spania a aprobat concesiunea licentei pentru compania responsabila de constructia catedralei, in schimbul a 4,6 milioane de euro.Responsabilul pe probleme de urbanism al primariei din Barcelona, Janet Sanz, a declarat ca a putut sa "rezolve…

- O plangere a fost depusa miercuri, in Spania, contra starului argentinian al fotbalului Lionel Messi si fundatiei sale de catre un fost angajat care il acuza de frauda fiscala, escrocherie si spalare de bani, informeaza AFP, care a consultat continutul plangerii. Plangerea, care nu a fost inca declarata…

- Revenirea lui Neymar (27 de ani) la Barcelona a devenit din nou un subiect abordat de presa din Spania, relateaza Mediafax.Citește și: Edi Iordanescu ar putea fi noul antrenor la FCSB. Gigi Becali: 'Sunt 95% șanse. Marți o sa aflați' Starul brazilian a fost cerut inapoi. Oficialii clubului…

- Magistratii CEDO au considerat ca interdictia decisa de Tribunalul Constitutional al Spaniei a reprezentat o reactie la o "nevoie sociala imperioasa" si ca a fost "necesara intr-o societate democratica, in special pentru pastrarea sigurantei publice, pentru apararea ordinii si pentru protectia drepturilor…

- Capitanul formației FC Viitorul, Ianis Hagi, a fost inclus pe o lista în care apar unii dintre cei mai importanți atacanți din Europa. Potrivit site-ului din Spania sport.es, jucatorul român seamana cu vedeta campioanei Barcelona, argentinianul Messi, în proporție de 85.7%, informeaza…

- Romanii aflati peste hotare vor avea la dispozitie mai multe sectii de votare, la alegerile europarlamentare din luna mai, insa aceasta suplimentare nu a fost lipsita de peripetii, iar neclaritati exista chiar si la ora actuala. De exemplu, adresa sectiei de vot din Malmo (Suedia) publicata…

- FC Barcelona este cea mai faultata echipa din campionatele mari ale Europei - Anglia, Spania, Italia, Germania si Franta - arata un studiu al CIES Football Observatory. CIES a clasificat echipele din Big 5 in functie de raportul dintre faulturile suferite si cele comise in sezonul curent, potrivit datelor…

- Starul lui Juventus a facut insa lumina in ceea ce privește situația sa. Cristiano Ronaldo nu concepe sa plece din Italia. “Nu mi-e dor de Spania, nici de Portugalia. Lucrurile sunt așa cum sunt. Bineințeles ca am lasat in spate mulți prieteni și un club mare (n.red. – Real Madrid),…