- Prezent sambata, la Craiova, pentru adunarea regionala a organizațiilor PNL din Craiova, președintele Klaus Iohannis, care și-a depus candidatura pentru un nou mandat, a acuzat PSD ca nu a dat oltenilor autostrada promisa de ani de zile. „Am venit cu mașina de la București pe drumul de la Pitești la…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Adunarea Regionala a organizatiilor PNL Sud-Vest Oltenia, ca s-a deplasat cu masina si s-ar fi asteptat sa gaseasca un drum rapid sau o autostrada, precizand ca de cand el este in politica, PSD promite o autostrada care leaga Craiova de Pitesti.…

- Florin Calinescu a intrat in politica. Celebrul actor a fost ales președintele Partidului Verde si declara ca: “In 2020 trebuie sa știm cine suntem, sa vedem daca o parte din populația Romaniei ne dorește. Daca nu ne dorește in mod convingator pentru a intra in Parlament, dar este un scor incurajator,…

- Regizorul și producatorul Dan Chișu a fost diagnosticat de doua ori cu cancer de piele, in doua locuri diferite și a vorbit deschis despre lupta cu aceasta boala. Dan Chișu, cancer de piele. Care au fost simptomele ”La un moment dat am observat ca dupa ce faceam baie, cand ma ștergeam cu un prosop de…

- Luni, 22 iulie, a avut loc deschiderea oficiala a Gold Bar Cafe, cel mai nou local din Centrul Istoric al Capitalei. Situat pe Calea Victoriei, nr. 12 C, colț cu strada Lipscani, Gold Bar Cafe reprezinta un spațiu glam, relaxant, conectat cu tehnologia și arta contemporana. Localul dispune de 40 de…

- Iulius Town Timișoara, primul proiect mixed-use din vestul țarii, le ofera locuitorilor din regiune cea mai mare suprafața de retail din afara Bucureștiului, de 120.000 mp, dar și noi magazine. Recent, PRIMIGI, brandul italian dedicat copiilor, a inaugurat primul sau magazin din vestul țarii, la demisolul…

- Poetul și omul de afaceri Mircea Dinescu s-a ținut de promisiune. Dupa ce a deschis restaurantul „Politica și Delicatețuri” la Pitești, face ce face și apare pe nepusa masa, fara sa anunțe, in mijlocul ospatarilor și bucatarilor, sa vada cum merge treaba. Ba chiar nu ezita sa iși suflece manecile și…

- Cel putin trei diplomati turci au fost ucisi astazi in centrul orasului kurd irakian Erbil, capitala provinciei irakiene Kurdistan, in urm aunui atac armat. Indivizi inarmati au deschis focul spre un restaurant (HuQQabaz) in care se aflau diplomatii turci, au declarat doi oficiali din cadrul serviciilor…