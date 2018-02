Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon este indignat ca mai multe primarii din Republica Moldova au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, iar autoritatile nu intreprind nimic pentru a contracara aceste actiuni pe care seful statului le califica drept neconstitutionale. Presedintele a subliniat ca a sesizat Procuratura…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii reduse intre 10 si 40 . A fost redus inclusiv salariul lui Klaus Iohannis. Presedintele va incasa un salariu lunar net aproximativ 12.000 lei. Niciun alt bugetar nu va avea un salariu mai mare decat…

- Antreprenorul Sergiu Negut, cunoscut pentru investitiile sale in firme ca Frufru, Softelligence sau 2Performant, considera ca un start-up sau o firma ceva mai matura care vrea sa obtina o investitie de la un fond de capital de risc poate avea nevoie de diversi specialisti reuniti intr-un board of advisors,…

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat în România, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc în perioada 23

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat in Romania, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc in perioada 23 martie - 1 aprilie, la Centrul Expozitional Romexpo,…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Romexpo si Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) organizeaza, marti, conferinta de presa dedicata Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) - 2018. Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului…

- Primarul Lucian Morar si interpreta de muzica populara Ioana Pricop au facut o nunta istorica in Romania, cu 7.000 de invitati, in sapte sate, iar povestea lor de dragoste continua cel putin la fel de frumos. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca tinerii insuratei se pregatesc de luna de…

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind modificarile legislative in domeniul justitiei din Romania reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei,…

- O echipa de ornitologi de la Societatea Ornitologica Romana a descoperit pentru prima oara in Romania o specie de pasare din regiunile arctice: cufundarul cu cioc alb, care iși face cuib in zonele cele mai reci ale Rusie...

- BBC noteaza ca, la fel ca predecesorul sau Sorin Grindeanu, si Mihai Tudose a fost victima unei batalii in cadrul partidului."Conform informatiilor, Tudose a intrat in conflict cu un puternic coleg din partid care, in iunie, l-a propus pentru post", noteaza BBC.Si agentia France…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni seara, pe Facebook, ca liderul PSD Liviu Dragnea este ”un descreierat bolonav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni”, transmitandu-i acestuia ca Romania afla intr-o zona cu tensiuni militare,

- Premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, au avut o discuție referitoare la demisiile din MAI, plecand de la cazul polițistului pedofil. Liderii PSD au dortit sa afle, inca o data, ce au dus la tensiunile dintre premier și ministrul de Interne, moment in care discuțiile…

- Radu Calin Cristea a discutat despre Traian Basescu, jocurile de culise din timpul celor 10 ani de mandat, respectiv elita intelectuala din Romania. Scriitorul a vorbit și despre europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al justiției și procuror pe vremea lui Ceaușescu: „Domnul Liiceanu este…

- La Casa de Cultura "Geo Bogza" a avut loc sambata vernisajul celei de-a II-a ediții a Salonului Internațional de Fotografie, eveniment organizat de tanarul campinean Razvan Baleanu. 562 de artiști fotografi din 62 de țari s-au inscris la International Exhibition of Photography Campina - Romania 2017, fiind…

- Un nou divorț in lumea showbiz-ului, de data aceasta internațional. Flavio Briatore s-a separat de Elisabetta Gregoraci dupa noua ani de mariaj. Fostul șef din Formula 1, Flavio Briatore, in varsta de 67 de ani, este din nou un un barbat singur. Acesta a divorțat de senzuala Elisabetta Gregoraci, in…

- Spitalul Municipal Adjud, cu sediul in Municipiul Adjud, judetul Vrancea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical postliceala – Compartiment Cardiologie. Pentru a ocupa un post contractual…

- Judas Priest revin la Bucuresti pe 22 iulie la Romexpo in aer liber, in cadrul turneului Firepower, pentru a prezenta o productie fantastica, total noua, publicului din Romania! Un melanj de rock, ecrane led, pe o scena gigant cu multi decibeli si aceeasi muzica heavy metal care ne incanta inca din…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se afla pe aceeasi 'lungime de unda' cu presedintele SUA, Donald Trump. Liderul Camerei Deputatilor spune ca si-ar dori ca ambasada Romaniei din Israel sa fie mutata de la Tel Aviv la Ierusalim. O decizie similara a fost deja adoptata de presedintele american, Donald…

- Dorel Vișan a primit diagnosticul a fost colica biliara. In urma mai multor investigații medicale, doctorii au decis ca nu este nevoie de operație, insa actorulva fi monitorizat. Dorel Visan: "Apar surogatele culturale si rebuturile artistice" Dorel Visan, in varsta de 80 de ani, este…

- Organizatorii East European Comic Con, cel mai mare eveniment din estul Europei dedicat pasionatilor de filme, seriale, benzi desenate, jocuri video, au anuntat primul actor care isi va da intalnire cu fanii, la Romexpo, la editia din 2018.

- Adrian Agache, elev al Liceului cu Program Sportiv din Suceava, va participa la finele acestei saptamani la Cupa Mondiala de Lupte greco-romane care va avea loc in Iran. Sportivul, medaliat cu bronz la Campionatele Nationale de tineret este component al Centrului Olimpic de juniori I al Romaniei. Adrian…

- Potrivit unui comunicat de presa remis, miercuri, de universitatea ieșeana, ambasadorul Canadei a declarat ca are ca obiectiv, in mandatul sau din Romania, sa corecteze imaginea greșita pe care aceasta o are.

- Polițiștii satmareni au reținut șapte cetațeni irakieni, socilitanți de azil, care au incercat sa treaca frontiera țarii cu Ungaria, cu ajutorul taxiurilor. Ei au fost opriți la granița de frontieriști. Polițiștii satmareni au observat un grup de șase cetațeni de origine afro-asiatica care s-au urcat…

- Organizatorii asigura fanii ca evenimentul se va desfașura in condiții normale, pe 15 decembrie, așa cum a fost anunțat de la inceput Doar cateva zile ne mai despart pana la concertul rock al anului. Trupa germana Helloween vine in Romania in premiera in formula completa, cu toți membrii sai de marca…

- Moderatorul de la Antena 1, Dan Negru, a comentfat despre o intalnitre pe care a avut-o cu Regele Mihai, in urma cu cațiva ani. Prezentatorul de televiziune Dan Negru a facut public, pe pagina sa de pe o rețea de socializare, o imagine in care apare alaturi de familia regala. Intalnirea dintre Dan Negru…

- Ultimele saptamani au fost marcate de declarații „incendiare“, de mișcari de strada, de atitudini „revoluționare“ – toate prilejuite de așa-numita „revoluție fiscala“ declanșata de autoritați. Brusc, televiziunile au devenit tribune ale politicienilor, oamenilor de afaceri, analiștilor, dar și ale diferitor…

- Cateva sute de oameni au sosit cu autocarele in Capitala, vineri dimineata, adusi de mai multe organizatii PSD din tara, pentru a participa la ceremoniile care vor avea loc de Ziua Nationala la Arcul de Triumf.In jurul orei 8.30, in parcarea Romexpo erau deja aproximativ 20 de autocare, din…

- Creative Monkeyz, Alexandru Colo Balan, IHATEPINK, Ovidiu OVVY Patrascu, Lucian IceManlucky Dinescu, Bobospider, Andrei zZaNdrei Zimbilschi, Theoxxh , boddy, TECH cu Luca si EpicShorty se vor numara printre cei care vor fi prezenti la Bucharest Gaming Week, eveniment care aduce impreuna pasionatii…

- Nu toate poveștile sunt despre mașini, dar fiecare mașina din Lumea Dacia are o poveste! Cu acest gand, Dacia a pornit la drum intr-o noua ediție a targului internațional Gaudeamus, drum ce s-a incheiat duminica, 25 noiembrie, cu cateva cifre-cheie imbucuratoate: ・ Peste 125.000 de oameni au participat…

- Miercuri, 29 noiembrie 2017, ora 12.00 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat Salonul Internațional de machete statice. In cadrul salonului vor fi expuse peste 400 de machete inspirate din mai multe domenii, precum aviație, nave, vehicule sau science-fiction. Ele sunt realizate de machetiști…

- In sala de festivitați a Colegiului Tehnic „Ion D. Lazarescu” Cugir a avut loc ieri, 27 noiembrie 2017, Adunarea generala a Asociației Generale a Inginerilor din Romania (AGIR), Sucursala Alba cu sediul la Cugir. Reuniunea a avut pe agenda de dezbateri: Darea de seama a Consiliului Director al AGIR,…

- Victor Ponta reacționeaza dupa mesajul transmis luni de Departamentul de Stat al SUA referitor la modificarile aduse legilor justiției. Fostul premier a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune ca nu ar mai trebui sa fie președintele Camerei Deputaților. „Cat timp Liviu Dragnea…

- Romania, stat suveran și independent a primit un ultimatum din partea unui aliat care incalca aceste atribute esențiale pentru esența fiecarui stat democratic. Teza, imbrațișata rapid de catre comunicatorii PSD și nu numai de ei, odata confruntați cu cererile Statelor Unite de a renunța…

- Despre ce și-ar dori de la noul mandat, Mihai Daraban a vorbit la interviul DCNews LIVE. ”Aș dori ca aceasta instituție sa devina un Minister al Economiei privat, pe de o parte. Pe de alta parte, mi-aș dori ca Guvernele- cele care exista, cele care vor fi- sa știe ca pot avea un partener…

- Pe 22 noiembrie, de la ora 18.00, Intersectiile de miercuri se muta temporar in Targul International GAUDEAMUS - Carte de invatatura, de la Romexpo. Este o editie dedicata conditiei artistului, in Romania zilelor noastre, si ii are invitati pe scriitoarea Elena Vladareanu, regizoarea Ioana Paun si pictorul…

- Pentru mandatul 2017-2020, conducerea JEUNE are urmatoarea structura: presedinte - Andrea Gelfi – Italia (Confcomercio), presedinte de onoare - Florin Jianu, prim-vicepresedinte - Patrik Kovacs – Ungaria (FIVOSZ), vicepresedinti: Ali Yucelen – Turcia (TUGIAD) si Alberto Carvalho Neto – Portugalia (AJEPC).…

- Christian Tour, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, estimeaza pentru sezonul estival 2018 o crestere cu 50% a numarului de romani care vor alege sa-si petreaca vacanta de vara intr-o statiune din Turcia si un plus de 15% a celor care se vor indrepta spre Grecia. In plus, pentru ca Targul…

- Organizația TSD Alba, condusa de președintele Corneliu Mureșan, a participat duminica cu o delegație de 50 de tineri la Congresul tineretului social-democrat, care a avut loc la complexul expozitional Romexpo din București. Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog Social, care detine de doi ani președinția…

- Peste 200 de agenții și tour-operatori vor fi prezenți la ediția de toamna a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care va avea loc intre 16 și 19 noiembrie 2017 la Romexpo. Gradul de internaționalizare al târgului este de 15%, 13 țari promovându-și zonele și…

- Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog Social, a castigat duminica un nou mandat de presedinte al Organizatiei Tineretului Social-Democrat a PSD. Petrea, care detine de doi ani presedintia TSD, a fost votat de 2.121 de delegati prezenti la Congresul tineretului social-democrat care a avut loc la complexul…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin serviciul de ocupare EURES Romania, va organiza in perioda 13 – 14 decembrie, la Craiova, o selecție pentru ocuparea a 800 locuri de munca (400 femei și 200 cupluri) in domeniull agricol ...

- Stimați membri ai Parlamentului Romaniei, Se destrama manipularea! Nu cresc costurile firmelor, nu scad salariile. Modificarile Codului Fiscal, adoptate deja Guvern, sunt in beneficiul companiilor și angajaților. O prima recunoastere a venit de la o multinaționala – unul dintre cei mai mari angajatori…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit duminica despre un "sistem ocult si nenorocit" din Romania, precizand ca nu vrea sa devina complice cu cei care l-ar fi construit. Luand cuvantul la Congresul Tinerilor Social Democrati (TSD) de duminica de la Romexpo, Dragnea le-a vorbit tinerilor…

- Dragnea, mesaj catre tinerii din partid: La cum ne haituiesc astia, chiar ca suntem pirati; PSD nu va da inapoi, a spus liderul PSD, in cadrul Congresului TSD , unde a intrat pe scena in acordurile coloanei sonore din filmul Pirații din Caraibe. ”Nu vreau sa devin complice cu sistemul corupt și nenorocit…

- ”Recent a avut loc la Universitatea de Vest din Timisoara un foarte interesant colocviu dedicat personalitații lui Titu Maiorescu si actualitații gandirii sale critice. Dezbaterea mi-a amintit cat de actual este, dupa 150 de ani de cand a fost rostit, diagnosticul pus de Maiorescu societații…