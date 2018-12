Stiri pe aceeasi tema

- Raportul realizat de Ad Astra pe baza datelor disponibile pe site-urile rankingurilor internaționale ale universitaților la data de 23 noiembrie 2018. Cercetatorii de la Ad Astra spun ca prin acest raport continua activitatea precendenta privind clasificarea universitatilor din Romania si utilizeaza…

- Altex Romania, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale de pe piața locala, pune la bataie joburi de casier in 14 orașe din Romania. Daca iți surade ideea sa te angajezi casier la Altex, ar fi bine sa știi ca orașele in care retailerul de electronice și electrocasnice cauta sa recruteze oameni…

- Luni, 26 noiembrie 2018, de la ora 10.00, in Amfiteatrul A9 al Universitații 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia va avea loc deschiderea oficiala a Sesiunii Stiintifice a Muzeului National al Unirii Alba Iulia „Unitate, Continuitate si Independenta in Istoria Poporului Roman. 100 de ani de la Marea Unire…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2018 UMFST TG. MURES : Peste 8.400 de candidati s-au inscris la examenul de intrare in Rezidentiat, care va avea loc duminica, anul acesta fiind scoase la concurs, in toata tara, 5.415 locuri si posturi. Dintre acestea, 4.730 de locuri/posturi sunt pentru medicina, 406…

- Ca in fiecare an, sub deviza consacrata „Distracție gratis, nu degeaba!”, studenții din intreaga Romanie au acces gratuit la evenimente culturale, sportive, de educație non-formala sau de divertisment. UNIFEST va da start distracțiilor, vineri, in ritm de dans, in Piața Unirii, la care…

- Compania de stat Tarom a anunțat ca, din aceasta luna, reduce prețurile pentru cursele de Oradea și Suceava. Astfel, potrviti unui anunț al operatorului, din 28 octombrie, tarifele pentru o călătorie dus-întors pe cursa București - Suceava încep de la 56 euro. …

- Posta Romana a anuntat ca a inceput dotarea subunitatilor sale cu terminale POS. In prezent, 50 de subunitati postale din toata tara ofera clientilor posibilitatea de a efectua plati cu cardul bancar. Alte 950 de oficii vor oferi aceasta facilitate pana la finalul anului. Plata cu cardul se…

