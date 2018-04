Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul liberal buzoian Cezar Preda, președintele grupului popularilor europeni din Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, i-a solicitat, vineri, președintelui APCE, Michele Nicoletti, ca in 23 aprilie, prima zi a sesiunii acestei structuri parlamentare, sa decida sesizarea Comisiei de la…

- Senatorul PSD de Vrancea Cristian Dumitrescu a participat, saptamana aceasta, in calitate de membru al delegației Parlamentului Romaniei la reuniunea Comisiei pentru cultura, stiinta, educatie si media a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care a avut loc la Paris. In cadrul intalnirii…

- Deputatul PNL Cezar Preda, președinte al grupului Partidului Popularilor Europeni din Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), a adresat o solicitare președintelui acesteia, Michele Nicoletti, pentru ca in 23 aprilie, prima zi a sesiunii APCE, sa se decida sesizarea Comisiei de la Veneția…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a cerut Comisiei juridice si pentru drepturile omului din cadrul APCE sa solicite opinia Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei. "Ieri am trimis o scrisoare Comisiei juridice si pentru drepturile omului din cadrul APCE ca, avand in vedere si raportul GRECO, sa…

- Luni, 26 martie, senatorii Alina-Stefania Gorghiu si Ion Popa, membri ai Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), au participat, la sediul Parlamentului britanic, la reuniunea comuna a comisiilor pentru cultura, stiinta, educatie si media, respectiv pentru…

- China și Rusia desfașoara cu succes acțiuni cu scopul de a slabi eforturile ONU de a proteja drepturile omului in intreaga lume, potrivit diplomaților și activiștilor. Cele doua țari au facut lobby pentru a reduce finanțarea pentru monitorii drepturilor omului și pentru un post de conducere dedicat…

- Șeful DIICOT vrea sa renunțe la funcție. Daniel Horodniceanu a cerut CSM sa revina pe un post teritorial. Astfel, secția pentru procurori a CSM urmeaza sa discute, vineri, aceasta cerere, relateaza Mediafax . Secția pentru Procurori a CSM va discuta, vineri, o cererea a sefului DIICOT, Daniel Horodniceanu,…

- Deputatul social democrat vrancean Angel Tilvar a reprezentat Romania la lucrarile „Comisiei pentru dimensiunea civila a securitatii” din cadrul Adunarii Parlamentare a NATO, care au avut loc in perioada 13-15 martie. Deputatul PSD este membru titular al acestui forum pentru dialogul parlamentar international,…

- Insultele proferate de presedintele filipinez Rodrigo Duterte la adresa raportorilor Natiunilor Unite sugereaza ca el are nevoie de o examinare psihiatrica, a estimat vineri, la Geneva, Inaltul comisar al ONU...

- Inaltul comisar ONU pentru drepturile omului considera ca premierul Viktor Orban este rasist si xenofob, si nu vrea sa demisioneze din cauza afirmatiilor sale rostite recent in acest sens, asa cum i-a cerut ministrul de externe Peter Szijjarto, saptamana trecuta - se arata in comunicatul dat publicitatii…

- Parlamentul maltez a aprobat, luni seara, in unanimitate, amendamentul constitutional care prevede coborarea varstei de vot de la 18 la 16 ani pentru toate tipurile de alegeri, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. Toti cei 64 de parlamentari au votat in favoarea modificarii…

- Consiliul Europei, care monitorizeaza situatia drepturilor omului si a statului de drept pe continent, se confrunta joi cu o criza de finantare, in conditiile in care Rusia a intarziat plata contributiei la bugetul organizatiei, relateaza dpa.Moscova este nemultumita de faptul ca delegatii…

- Rusia ar putea denunța Convenția europeana a drepturilor omului, sa refuze jurisprudenta CEDO și sa inceteze calitatea sa de membru in cadrul Consiliului Europei, anunța agenția de stat rusa RIA Novosti, care citeaza surse din guvernul rus. Potrivit interlocutorilor agenției, o astfel de decizie poate…

- Proiectul de lege depus anul trecut de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, fiind inlocuit de Senatul Romaniei, a primit aviz favorabil la comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor, a anuntat…

- Elevii Școlii ”Ștefan cel Mare” Vaslui s-au intalnit cu magistrații Judecatoriei Vaslui și au discutat despre ”Procesul impotriva intoleranței și interferenței”. 30 de elevi de la clasele a opta ale Școlii ”Ștefan cel Mare”, insoțiți de profesorul Constantin Focșa, coordonatorul proiectului ”Drepturile…

- Politica presedintelui american, Donald Trump, 'a marcat o noua era a regresului drepturilor omului' in Statele Unite si in intreaga lume, insa a inspirat noi activisti, se arata in raportul anual al organizatiei Amnesty International privind situatia drepturilor in lume, publicat joi la…

- Suedia si-a inasprit drastic conditiile de primire si acordare de azil, dupa ce si-a deschis larg frontierele migrantilor, constata comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei (CoE), care o indeamna ”sa inverseze tendinta”, relateaza AFP. ”Laudand eforturile Suediei de a veni in ajutor…

- Dupa ce si-a deschis larg frontierele pentru imigranti, Suedia a inasprit drastic conditiile de primire si de acordare de azil, afirma comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Nils Muiznieks, care face apel la 'inversarea acestei tendinte', relateaza AFP. Intr-un raport publicat…

- Regimul nord-coreean a avertizat, joi, Statele Unite ca "vor plati un pret mare" pentru acuzatiile formulate in privinta respectarii drepturilor omului, sustinand ca este vorba despre o campanie de defaimare impotriva Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Autor: Florentin SCALETCHI Dupa ce v-am prezentat coditiile si apoi premizele pentru care a fost necesara aparitia Rezolutiei nr 2199/ 10 iunie 2010 a Uniunii Europene, acum am sa va prezint ce lege trebuie sa adopte statele membre, in care sa inglobeze, cele 48 de articole pe care le-au adoptat in…

- Ciorbea: Membrii Comisiei de la Venetia, ingrijorati de proiectul care modifica Legea ONG Membrii Comisiei de la Venetia s-au aratat ingrijorati de continutul proiectului care modifica Legea ONG-urilor, fiind sesizati cu privire la faptul ca proiectul ar incalca standardele internationale in domeniu,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat miercuri pe pagina sa de socializare, in replica la aafirmațiile premierului danez, ca in tara noastra ar fi penitenciare ce indeplinesc standardele europene de detenție. „1. In Romania sunt penitenciare/ pavilioane care indeplinesc standardele europene…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca in cadrul Consiliului JAI il va intreba pe omologul sau din Danemarca de ce autoritatile din aceasta tara prefera sa critice Romania si nu adreseaza o cerere privind garantia in ceea ce priveste conditiile de detentie din tara noastra, potrivit Mediafax.…

- Cu ocazia primei parti a Sesiunii ordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg, care s-a desfașurat in perioada 22 – 26 ianuarie 2018, parlamentarii romani au fost alesi in functii de conducere la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), potrivit unui comunicat…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei l-a ales pe vicepresedintele Parlamentului Republicii Moldova, Valeriu Ghiletchi, in functia de presedinte al Comisiei Permanente pentru alegerea judecatorilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, transmite IPN.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat un mesaj pe Facebook ca reactie la declaratia premierului Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, care a cerut un sistem mai sever cu statele care nu isi indeplinesc obligatiile in ceea ce priveste drepturile omului. "Citesc faptul ca Lars Lokke Rasmussen,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca, joi, în cadrul Consiliului JAI, îl va întreba pe omologul sau din Danemarca de ce autoritatile din aceasta tara "prefera atitudinile critice la adresa României", în loc sa solicite în scris, "asa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, pe pagina sa de socializare ca joi, in cadrul Consiliului JAI, il va intreba pe omologul sau din Danemarca de ce autoritatile din aceasta tara "prefera atitudinile critice la adresa Romaniei", in loc sa solicite in scris, "asa cum s-a convenit", un…

- Tudorel Toader a postat, miercuri seara, un mesaj pe Facebook ca reactie la declaratia premierului Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, care a cerut un sistem mai sever cu statele care nu isi indeplinesc obligatiile in ceea ce priveste drepturile omului.”Citesc faptul ca, Lars Lokke Rasmussen,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, are una dintre cele mai dure intervenții publice de la preluarea mandatului, dupa ce premierul Danemarcei a cerut sancționarea Romaniei pentru nerespectarea standardelor drepturilor omului in privința condițiilor de detenție. Ministrul afirma ca autoritațile daneze…

- Curtea Suprema de Justitie din Danemarca a decis in 2017 ca patru cetateni romani acuzati de autoritatile romane de trafic de persoane nu pot fi extradati deoarece conditiile din penitenciarele din Romania le-ar incalca drepturile.In acest context, Lars Lokke Rasmussen, premierul Danemarcei,…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a adoptat o rezoluție privind „consecințele umanitare ale razboiului in Ucraina”. In document, APCE cere Rusiei sa „opreasca sprijinul financiar și militar” pentru autoproclamatele republici populare Donețk și Lugansk și sa asigure accesul fara restricții…

- Senatorul Titus Corlatean, presedintele Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, a fost ales, marți, vicepresedinte al APCE pentru anul 2018. Potrivit unui comunicat al Senatului, Corlatean a fost desemnat, totodata, raportor al Adunarii Parlamentare, in numele…

- Senatorul PSD Titus Corlatean, presedintele Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, a fost ales vicepresedinte al APCE pentru anul 2018, mandat pe care il va exercita pentru al doilea an...

- Rusia nu va plati cotizația sa de membru al Consiliului Europei, cat timp drepturile sale in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) nu vor fi restabilite, a anunțat pe Twitter senatorul rus Alexei Pușkov, presedintele Comisiei de Informatie Politica si Relatii cu Mass-Media din Consiliul…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) se întrunește în prima sesiune din anul 2018, în perioada 22-26 ianuarie curent, la Strasbourg. Din delegația Republicii Moldova la sesiune fac parte deputații Marian Lupu (șeful delegației naționale), vicepreședintele legislativului…

- Nuri Guney este un personaj din peisajul municipiului Satu Mare care atrage rapid zambetele si simpatia celor din jur. Accentul sau si modul in care face eforturi sa vorbeasca limba romana il scot imediat din multime si starnesc intrebarea: „De unde esti, ca nu pari sa fii de aici?”. Iar raspunsul lui…

- Romania a primit 203 recomandari cu privire la drepturile omului, de la 78 de state. Acestea acopera toate subiectele de drepturile omului, iar nivelul de detaliu al declarațiilor majoritații statelor și al recomandarilor arata ca situația drepturilor omului in Romania este bine cunoscuta și ca eșecul…

- Drepturile omului sunt tot mai frecvent incalcate in estul Ucrainei si peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Este concluzia celui mai recent studiu al Organizatiei Human Rights Watch.

- Ghidul Suprem al Iranului a condamnat marti afirmatiile jignitoare facute de presedintele american Donald Trump la adresa mai multor tari din emisfera sudica, vazand in aceasta dovada faptului ca SUA mint atunci cand declara ca se preocupa de drepturile omului, informeaza AFP. 'Facand referire la…

- Urmatoarea intrevedere cu reprezentanți politici a noului vicepremier pentru reintegrare, Cristina Lesnic, va fi saptamana urmatoare, in Paris, unde va avea loc Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE).

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, nu doreste sa se exprime public si sa dea "lectii" Chinei in privinta drepturilor omului pentru ca ar fi "absolut ineficient", a pledat el cu ocazia vizitei sale de stat la Beijing, relateaza AFP. "Exista diferente intre noi care sunt legate de istoria…

- Vizita președintelui turc, Recep Erdogan, la Paris, prima dupa puciul din 2016, a declanșat critici și controverse. Nici declarațiile celor doi șefi de stat nu s-au lasat mai prejos. O sinteza, in relatarea corespondentului nostru, Mihaela Antoche.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a spus, vineri, omologului sau turc ca tarile democratice trebuie sa respecte statul de drept in lupta impotriva terorismului si si-a exprimat grija cu privire la soarta studentilor, profesorilor si jurnalistilor arestati in Turcia dupa puciul esuat, relateaza…