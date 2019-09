Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, i-a cerut primului ministru Viorica Dancila sa nu mai utilizeze institutiile si resursele statului in campania electorala pentru alegerile prezidentiale. Eugen Tomac a declarat vineri, intr-o conferinta de presa organizata la Iasi, ca premierul ar trebui sa isi delege…

- "L-am sunat pe domnul presedinte, mi-a spus ca imi va da un raspuns cat mai repede legat de cele trei propuneri facute pentru portofoliile ALDE. Nu mi-a spus nici ca accepta, nici ca nu accepta, ci doar ca intr-un interval scurt de timp ne va raspunde. Guvernul functioneaza, sedinta e miercuri sau…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 29 iulie, o convorbire telefonica cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. In cadrul convorbirii, premierul roman a transmis doamnei von der Leyen felicitari pentru alegerea la conducerea Comisiei Europene și a reiterat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii solicita premierului Viorica Dancila sa ii ceara ministrului Finantelor Publice sa achite imediat si fara nicio alta intarziere, conform prevederilor legale, datoriile...

- Marius Dunca, Președintele PSD Brașov și candidat la funcția de Secretar General al PSD, considera ca partidul are nevoie de consens la nivelul conducerii centrale și subliniaza o serie de principii care ar trebui sa se regaseasca in acțiunile politice viitoare la nivel central. “Imi doresc ca in urma…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti seara, de PSD Brasov, Conferinta Extraordinara a votat in unanimitate sustinerea presedintelui Organizatiei Judetene PSD Brasov, Marius Dunca, pentru functia de secretar general al PSD.Marius Dunca si-a afirmat dorinta de a contribui la constructia…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, ii sustine pe liderul de grup al PSD de la Camera Deputatilor, Daniel Suciu in functia de presedinte executiv si pe fostul ministru al tineretului, Marius Dunca, pentru functia de secretar general al PSD, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid.

- Viorica Dancila: E momentul ca presedintele Iohannis sa iasa din logica de campanie electorala Viorica Dancila a scris, pe Facebook, ca e momentul ca presedintele Klaus Iohannis sa iasa din logica de campanie electorala. Premierul ii propune sefului statului, cu privire la pactul intre partide, un set…