Dunca cere alesilor din Turnu Ruieni sa se delimiteze de primar

- Centrul de Afaceri de 50 de milioane de lei din Bartolomeu aduce noi probleme pentru Primaria Brasov. Firma care a abandonat santierul a facut lucrari de mantuiala si sunt necesare noi reparatii.

- Procurorii din cadrul DNA Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Ioan Farcalau, fostul primar al comunei Peciu Nou, județul Timiș, pentru luare de mita. In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut faptul ca in perioada februarie 2014 – ianuarie 2015, inculpatul…

- Fostul primar al comunei Peciu Nou, Ioan Farcalau, inculpat pentru luare de mita, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara. In rechizitoriu, procurorii au retinut faptul ca in perioada februarie 2014 -…

- Dupa o intarziere de aproape o jumatate de ora, timp in care consilierii locali ai PSD s-au lasat așteprtați nu doar de colegii lor, ci și de copiiiveniți special sa le conlinde aleșilor locali, dar mai ales de cei doi militari raniți in Afganistan, invitați pentru acordarea titlurilor de "Cetațean…

- Dupa SC Rico SRL firma care se afla in insolventa , o alta societate comerciala, cunoscuta atat pentru contractele derulate, cat si prin prisma contestatiilor efectuate, este Euromateria SRL. Conform datelor puse la dispozitie de Registrul Comertului, SC Euromateria SRL este condusa de Razvan Mihai…

- Patru luni de zile, 40 de oameni, stres zi si noapte, aproape cinci milioane de euro, toate pentru ca pe Muntele Mic, in zona Valsanu iubitorii sporturilor de iarna sa poata sa se simta bine. Si, la toate astea, acum se renunta o perioada, pana cand decide instanta ce se va face in continuare. De…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara au deschis dosar de cercetare penala, in rem, in cazul accidentului de elicopter de pe Muntele Mic al omului de afaceri timisorean, Romeo Dunca, scrie NEWS.RO. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, procurorii Parchetului…

- Omul de afaceri Romeo Dunca a scapat cu viata dintr-un nou accident. Mai multi martori au facut publice imagini cu elicopterul omului de afaceri timisorean prabusit in zona telescaunului de pe Muntele Mic. Din informatiile martorilor, Dunca a scapat nevatamat, afaceristul fiind cel care se afla la mansa…

- Un consilier ANAF din Craiova este acuzat de procurorii anticoruptie ca le cerea oamenilor de afaceri sa cumpere uleiuri auto de la firma sotiei sale, pentru ca acesta sa intarzie controalele si sa intocmeasca rapoarte fiscale favorabile. Potrivit unui comunicat al DNA remis Vocea.biz , Viorel George…

- Dupa problemele cu investiția de pe Muntele Mic, omul de afaceri Romeo Dunca a mai primit o lovitura. Elicopterul acestuia s-a rasturnat vineri dupa-amiaza pe partia Borlova, incidentul fiind investigat acum de o echipa de la Centrul de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile.

- Elicopterul tip Eurocopter AS 350 B3, proprietate a omului de afaceri Romeo Dunca, a fost rasturnat de o rafala de vant la scurt timp dupa ce acesta a coborat din el. Incidentul s-a intamplat in momentul aterizarii la Dunca in imediata apropiere a proprietații lui de pe Muntele Mic. O rafala de vant…

- Aparatul de zbor pilotat de Romeo Dunca a aterizat pe partia Barlova. Omul de afaceri a coborat, dar a lasat motorul pornit si nu a asigurat elicopterul. Acesta a fost luat pe sus de vant si a ajuns pe cabluri, pe care le-a rupt inainte sa se izbeasca de pamant. Nicio persoana nu a fost ranita, dar…

- Elicopterul unui milionar timisorean a distrus cablurile telescaunului de pe o pârtie de schi, pe Muntele Mic, din Caras-Severin. Aparatul de zbor pilotat de Romeo Dunca a aterizat pe pârtia Bârlova. Omul de afaceri a coborât, dar a lasat motorul…

- Un elicopter ce aparține omului de afaceri Romeo Dunca a fost rasturnat de vant, miercuri, incidentul soldandu-se fara victime, doar cu pagube materiale. "ISU Semenic al județului Caraș-Severin s-a autosesizat, miercuri, însa nu am intervenit la evenimentul respectiv…

- Ghinion pentru unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din vestul țarii. Elicopterul lui Romeo Dunca, in valoare de aproximativ doua milioane de euro, s-a rasturnat, in aceasta seara, pe...

- Elicopterul tip Eurocopter AS 350 B3 aflat in proprietatea milionarului timisorean Romeo Dunca a fost avariat dupa ce s-a rasturnat la cateva momente dupa aterizarea pe Muntele Mic, in judetul Caras-Severin.

- Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Banat, Romeo DUnca, a fost la un pas de un grav accident, miercuri seara, dupa ce elicopertul sau s-a rasturnat, pe o porție din Muntele MIc, anunța reper24.ro.

- Potrivit unor surse oficiale, cunoscutul om de afaceri Romeo Dunca se afla, miercuri seara, la bordul elicopterului sau, pe Muntele Mic, din judetul Caras-Severin, iar la un moment dat, din cauza vantului puternic, aparatul de zbor s-a prabusit peste cablul de transport al telescaunului de pe partia…

- Un incident aviatic a avut loc in aceasta seara in Caras Severin. Un elicopter a fost doborat de vant, pe Partia Barlova, in zona Muntele Mic, conform stiri.tvr.ro. Aparatul face parte din flota aeriana a societatii Dunca Expeditii, care desfasoara activitati comerciale, in special. Pilotul e si proprietarul…

- Elicopterul unui cunoscut afacerist, grav avariat pe Muntele Mic, miercuri, dupa ce a fost rasturnat de o rafala de vant. Elicopterul lui Romeo Dunca, cunoscut om de afaceri din Banat, a fost rasturnat de o rafala puternica de vant, potrivit banatulazi.ro . Totul s-a intamplat in timp ce afaceristul…

- Elicopterul tip Eurocopter AS 350 B3, proprietate a omului de afaceri Romeo Dunca, a suferit avarii importante in urma unei neglijențe. Aceasta a constat in faptul ca dupa momentul aterizarii lui Dunca in imediata apropiere a proprietații lui de pe Muntele Mic, aparatul de zbor a ramas pornit și…

- UPDATE Conform ultimelor informații, afaceristul nu a pațit nimic.Unul dintre milionarii Romaniei s-a prabușit, cu elicopterul, pe munte! Accidentul s-a petrecut pe Muntele Mic, in județul Caraș - Severin. La manșa aparatului se afla milionarul Romeo Dunca. Citește și: Previziunile…

- In luna august a acestui an, va spuneam despre investitia pe care Romeo Dunca o face pe Muntele Mic, investitie care se apropie de final. Omul de afaceri era entuziasmat ca la inceputul lunii decembrie toti pasionatii vor putea sa schieze pe Muntele Mic. Zilele trecute cand am vorbit cu Dunca si…

- Un om de afaceri din Alba Iulia se judeca cu Vodafone in mai multe procese cu o miza de aproximativ 18 milioane de euro. Claudiu Crișan este proprietarul ”Mobi Star” SRL, in urma cu cațiva ani pe locul al treilea intre dealerii Vodafone la nivel național, insa in prezent o ”afacere” in faliment. Acesta…

- O informație a provocat valuri în spațiul public, în momentul în care Mihai Tudose a fost investit în funcția de premier al României, faptul ca soția era asistent manager la o societate. Cifra de afaceri a societații a crescut chiar din momentul…

- Guvernul Tudose a modificat prin ordonanta de urgenta Legea Apelor, eliminand interdictia ca in preajma cursurilor de apa sa se ridice constructii. Ordonanta, de care ar putea beneficia si firma Tel Drum prin intermediul Insulei Belina, a fost adoptata in aceeasi zi cu OUG care schimba Codul Fiscal,…

- Printre localitatile in care inca se lucreaza la drumuri se numara si comuna Slobozia, acolo unde a fost prezent si presedintele Consiliului Judetean, Marian Mina, care a transmis un mesaj pe pagina sa de facebook: “Se lucreaza intr-un ritm alert la DC 121 Slobozia! De indata ce se va termina de turnat…

- Calin Anton conduce de 15 ani firma Casa Invest din Iași, iar de 7 ani consecutiv este laureat in Topul Firmelor din județ la Gala Mediului de Afaceri, organizata de Camera de Comerț, scrie stiridiaspora.com. Mai mult de jumatate dintre angajați sunt din zone defavorizate din județul Botoșani,…

- Dumitru Chiru, in calitate de asociat unic al Carnob SRL, a decis cooptarea in societate a Monicai Gurita. Noul asociat vine cu un aport la capitalul social in valoare de 5.000 de lei. Astfel, in urma cooptarii noului asociat, capitalul social total al Carnob SRL se majoreaza cu 5.000 de lei, devenind…

- Ion Soare, fost primar al comunei Cogealac și Gheorghe Popescu, fostul primar al comunei Fantanele, au fost trimiși in judecata de procurorii DNA, Constanța, pentru savarșirea infractiunii de abuz in serviciu, daca funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Firma…

- Blocul operator și Stația de oxigen de la Spitalul Județean Bacau intra in reparații capitale Spitalul Județean Bacau a inaintat Consiliului Județean un proiect al carui obiectiv este modernizarea salilor de operații, construirea unei scari exterioare și renovarea spațiilor tehnice. „Proiectantul a…

- S.C. EXPERT PETROLEUM S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrari de DESFIINTARE SONDA 26 Frumoasa”, propus a se realiza in extravilanul COMUNei BALCANI, JUDETUL Bacau.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Criticat pentru ca nu asigura accesul persoanelor cu handicap in cladirea care gazduieste Consiliul Judetean, institutia pune la bataie aproape 100.000 de euro pentru un lift exterior, care va fi montat pe imobil, in exterior. La finalul lunii trecute, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a inceput…

- Firma care editeaza cotidianul „Monitorul de Suceava", SC Interpress SRL, a obtinut si anul acesta locul I in cadrul Galei Excelentei in Afaceri - Topul Firmelor din judetul Suceava. Evenimentul a fost organizat de Camera de Comert si Industrie Suceava si a avut loc, vineri seara, la ...

- Gala Mediului de Afaceri a reunit vineri seara, la Palas, zeci de antreprenori de succes de la noi din judet. Evenimentul a avut loc de la orele 18 si a constat in premierea firmelor care s-au clasat pe primele locuri in topul pe judet, dar si pe tara, la cifra de afaceri si numarul de angajati. Printre…

- Pe 1 noiembrie, Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a consilierului local Gheorghe Surdu, din comuna argeșeana Rucar. Potrivit ANI, Gheorghe Surdu, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Rucar, a fost declarat incompatibil deoarece ”in perioada 2013…

- Vasluienii cu abilitati in afaceri care sunt stabiliti in strainatate vor putea infiinta si conduce o firma acasa daca vor accesa fondurile puse la dispozitie prin proiectul „ReCONNECT DIASPORA accesat de ADI EURONEST, asociatie din care face parte si Consiliul Judetean (CJ) Vaslui, alaturi de cele…

- Alte masuri benefice le reprezinta mentinerea plafonului la plata CAS pentru persoanele fizice autorizate, precum si cresterea deducerilor personale pentru cei cu venituri mici, precizeaza PwC, care face parte din Big Four, grupul celor mai mari patru firme de audit din lume. „Desigur, astfel…

- Procurorii DNA au anuntat, marti, ca procurorii Serviciului Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Comastoc Dumitru, la data faptei sef al Serviciului Dezvoltare din cadrul SC Hidroelectrica SA - Sucursala Hidrocentrale Bistrita, cu privire la savarsirea infractiunii…

- Potrivit DNA, Dumitru Comastoc, in calitate de sef al Serviciului Dezvoltare, a pretins si primit de la doi oameni de afaceri (martori in cauza) suma de peste 732.000 lei, pentru a-si indeplini in mod corespunzator atributiile de serviciu, respectiv pentru a asigura derularea in bune conditii a unui…

- Firma care trebuia sa construiasca Centrul de Afaceri din Bartolomeu, dar care a intarziat lucrarile si a dus la pierderea finantari europene, vrea bani de la Primaria Brasov. Mai precis 4,9 milioane de lei. Prima instanta a respins cererea.

- In baza cererii nr. 133074 din data 29.09.2017 si actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii societatii IP Strategy SRL. Sediul social al noii societatii comerciale…

- Dupa doua zile in care reprezentantii Consiliului Judetean, cei ai SC Nova Apaserv SA si ai majoritatilor autoritatilor botosanene au dat vina pe Administrația Bazinala de Apa (ABA) Siret, sefii acesteia au reactionat.

- Potrivit procurorilor anticorupție, relația dintre Farcalau și omul de afaceri dateaza inca din 2013, cand acesta i-ar fi cerut peste 400.000 de lei mita pentru acordarea preferențiala a unor contracte. „In cursul anului 2013, inculpatul Farcalau Ioan, in calitate de primar al comunei…

- Procurorii DNA Timișoara l-au retinut, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, pe fostul primar al comunei timisene Peciu Nou, Ioan Farcalau. Intr-o prima faza, oamenii legii au descins la locuința acestuia, avand informații ca fostul edil-șef a aranjat contracte publice in schimbul unor sume…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA a anuntat numele agentului economic care si a adjudecat contractul "Lucrari de achizitionare si montare gard de protectie la Autostrada A2 DRDP Constantaldquo;. Este vorba despre societatea Autoprima Serv SRL, iar valoarea contractului…

- La numai 23 de ani, Lidia Dragescu, avea întregul viitor în fața: era o patinatoare talentata, studenta la Medicina în ultimul an și își înființase o firma în Londra. Din pacate, tânara a ales sa-și puna capat vieții, iar familia nu își explica gestul…

- Un consilier județean din partea PSD le-a dat o replica, pe Facebook, primarului Timișoarei Nicolae Robu și edilului-șef al comunei Lovrin, Vasile Graur, care susțineau ca alegerea primei locații a centrului de colectare de legume și fructe din Timiș a fost politizata. Narcis Bobic a ținut sa dea explicații…

- Ion Rauța, primarul comunei Sascut, vrea sa renunțe la apelativul “dom’ primar” și vrea ca lumea sa-i spuna “nea Nelu”. Dupa ce a pierdut in trecut alegerile locale, iar la primarie a venit Cristinel Bostan, fostul primar Ion Rauța a redevenit “nea Nelu” pentru consateni. Apoi, Cristinel Bostan a avut…