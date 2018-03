Stiri pe aceeasi tema

- Cod portocaliu privind creșteri de nivel și debite cu depașirea cotelor de aparare, valabil pana la sfarșitul lunii, pe sectorul romanesc al Dunarii. Este vorba, mai exact, de județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu Tulcea Constanța, Braila.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova desfasoara, joi, un exercitiu la barajul Paltinu, scenariul prevazând ipoteza producerii unui cutremur de peste sase grade pe scara Richter care este urmat de inundatii.

- Cote de atentie si de inundatii depasite pe Dunare Foto: navrom.ro/grupul_bac. Comitetul judetean pentru Situatii de Urgenta Tulcea a decis, ieri, punerea în functiune a 16 statii de pompare din nordul si nord-estul judetului, ca urmare a infiltratiilor constatate în digurile…

- Peste 25 de hectare de izlaz comunal au fost inundate, marți, dupa ce Dunarea a iesit din matca in zona satului Cozia, din cauza topirii zapezii si a precipitatiilor din ultima perioada. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Drobeta, ieri ...

- Pentru a reduce cat mai mult probabilitatea producerii unor inundații in bazinul hidrografic al raului Ier se impune curațarea albiei acestuia, este concluzia prefectului județului Satu Mare, Darius Filip. Reprezentantul Guvernului a verificat azi, 19 martie, sirtuația din teren, la intrarea in Eriu…

- Alerta de inundatii pe Dunare. Au fost depasite cotele de atentie, tendinta e de crestere. Nivelul Dunarii a depasit, luni, cotele de atentie la Gruia (Mehedinti), Calafat si Bechet (Dolj), cu pana...

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis cod portocaliu de inundatii in judetul Satu Mare si cod galben de inundatii in judetele Bihor, Brasov, Caras Severin, Constanta, Maramures, Olt, Satu Mare, Sibiu, Valcea, in intervalul 19 Mar 13:00 20 Mar 16:00.Avand in vedere situatia hidrometeorologica…

- Hidrologii au emis, sambata, noi avertizari cod galben de inundatii pe rauri din 29 de judete si cod portocaliu de inundatii pe raurile din 11 judete, incepand de sambata pana luni, interval in care, din cauza ploilor si topirii zapezii existente inca, vor fi scurgeri pe versanti, torenti, paraie,…

- Din cauza cresterii nivelurilor si debitelor pe fluviul Dunarea, in zona localitatii Fetesti, pe bratul Borcea, malul stang, apele au patruns in albia majora ajungand pe 15 martie la primul dig local de aparare. In acest moment, conform Prefecturii Ialomita, nu sunt in pericol de a fi inundate zonele…

- Dunarea este, incepand de sambata, sub cod galben de inundatii pe sector Turnu Magurele – Calarasi (judetele Teleorman, Giurgiu si Calarasi), sector aval Galati si in Delta Dunarii (judetele Galati si Tulcea), pana la sfarsitul lunii martie. Alte sectoare intra sub avertizare de marti.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ialomita a anuntat, vineri seara, ca s-au inregistrat cresteri constante ale debitelor Dunarii inc din 6 martie, iar in prezent apele au ajuns la primul dig local de aparare. Saptamana viitoare, specialistii prognozeaza cresterea ca va fi depasita…

- Primaria Municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, anunța populația municipiului Dej ca Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis pentru județul Cluj o avertizare hidrologica COD PORTOCALIU de inundații. Avertizarea este valabila incepand de duminica,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de inundatii, valabila pana luni seara, in bazine hidrografice din partea de vest, nor și sud a țarii. Afectate sunt și județele de pe Valea Someșului, care sunt sub cod portocaliu.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov este in alerta dupa ce s-a constatat ca digul perpendicular pe Raul Olt ar putea sa cedeze la Mandra. Trebuie precizat ca nu este vorba despre digul care apara comuna Mandra, pentru a nu se panica populatia. In cazul in care s-ar intampla acest lucru,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, joi, ca in zona Baraolt din judetul Covasna exista in continuare riscul de rupere a digului si ca in localitatea Capeni s-a reusit cu greu evacuarea unui numar mic de localnici, deoarece foarte multi refuza sa plece. "In zona…

- Debitul Oltului a crescut foarte mult miercuri seara in zona localitatii Capeni din Covasna. Autoritațile au constatat ca apele vor depași inalțimea digului și au decis evacuarea oamenilor din casele care erau in pericol de a fi inundate. Insa putini ...

- Vremea ploioasa din urmatoarele zile ar putea provoca inundatii. Hidrologii atentioneaza ca in data de 15 si 16 martie nivelul apei din rauri si lacuri va creste semnificativ din cauza precipitatiilor abundente provocate de un ciclon format in Marea Neagra.

- 22.30 20 de persoane din Augustin s-au autoevacuat (șase familii) la rude. Inca nu se știe daca este cazul sa fie evacuate și alte persoane. 21.40 Probabilitate crescuta de rupere a digului de protecție care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel…

- Probabilitate crescuta de rupere a digului de protecție care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel local s-a dispus evacuarea preventiva a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuințe. „Facem un apel catre toți cetațenii din satul Capeni sa manifeste…

- Noapte de foc pentru autoritati. Mai multe localitati din judetul nostru au fost afectate de inundatii. Conducerea Inspectoratului pentru situatii de Urgenta a dispus suplimentarea efectivelor de intervenție, iar prefectul Brașovului, Marian Rasaliu, a convocat Comitetul Județean…

- Cursurile la cele patru scoli din comuna Lazarea au fost suspendate, miercuri, dupa ce curtile institutiilor de invatamant au fost inundate marti seara, probleme inregistrandu-se si in alte localitati harghitene. Primarul comunei Lazarea, Danguly Ervin, a declarat ca decizia Comitetului Local pentru…

- Inundatii in județul Mureș. Mai multe gospodarii din localitatea Gurghiu au fost inundate, in urma revarsarii raului Orsova, a informat miercuri Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures. In localitatea Gurghiu au fost inundate 20 de gospodarii, pivnitele a cinci locuinte si o bucatarie…

- In data de 13 martie 2018, orele 21.00, Instituția Prefectului – Județul Buzau a convocat in ședința extraordinara Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Buzau, pentru a stabili masurile necesare pe durata avertizarii emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, potrivit…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis cod portocaliu de inundații incepand din aceasta seara, de la ora 19:20, pana miercuri 02:00. Astfel, potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Buzau, de marți, ora 12.30, pana pe 14 martie 2018 ora 22.00, vor fi scurgeri…

- Primaria Municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, anunța populația Municipiului Dej ca Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis pentru Judetul Cluj, o AVERTIZARE HIDROLOGICA, pentru intervalul 13.03.2018-14.03.2018 ora 22:00, fenomenele vizate constand in…

- Mai multe alerte de inundații, valabile pana miercuri, la ora 22.00, au fost emise de hidrologi, in condițiile in care și ANM a anunțat o informare meteo de ploi și vijelii ( VEZI DETALII ), de asemenea in vigoare pana maine.

- Ca urmare a codului portocaliu de inundații pe raurile din bazinele hidrografice Timis Barzava, la Timișoara a fost activat Centrul Județean pentru Conducere și Coordonare Intervenții, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența. In Timiș a venit și un echipaj de la ISU Bihor, care a fost „cantonat”…

- Doua case din Bistrita ar putea fi evacuate, dupa ce terenul a luat-o la vale din cauza unor defrisari si a afectat chiar si o portiune dintr-un drum judetean. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud monitorizeaza situatia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Peste 30 de localitati din zece judete au fost afectate de inundatii in ultimele 24 de persoane, cele mai mari probleme fiind in judetul Teleorman, unde cinci persoane au fost evacuate din locuinte, potrivit datelor transmise vineri de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Din…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au anuntat, vineri, ca un incendiu a izbucnit in interiorul unei hale situate pe strada Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni din judetul Ilfov. Suprafata pe care se manifesta incendiul este de…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a stabilit masurile ce vor fi luate in localitațile afectate de inundații in Eveniment / Membrii Comitetului județean pentru Situații de Urgența Teleorman s-au intrunit in ședința extraodinara joi, 8 martie, pentru a stabili masurile ce trebuie luate in perioada…

- Membrii Comitetului judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman s-au intrunit joi in sedinta extraordinara pentru a stabili masurile ce trebuie luate in perioada urmatoare in vederea ajutorarii cetatenilor aflati in zonele afectate de inundatii. Din cauza topirii rapide a zapezii, precipitatiile din…

- Pompierii au intervenit in mai multe localitați din județul Teleorman dupa ce topirea zapezii și precipitațiile au produs inundații. A fost afectata și circulația rutiera pe DN6. Topirea brusca a zapezii și precipitațiile din ultima perioada au favorizat producerea unor inundații locale in comuna Draganești…

- Ministerul Afacerilor Interne si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta au lansat un site cu informatii despre cum ar trebui sa reactioneze populatia in cazul unor situatii de urgenta: prim ajutor, ger/viscol, inundatii, cutremur, alunecare teren, furtuna, canicula si incendiu.

- Politistii de frontiera de la Braila au intervenit, miercuri, cu o ambarcatiune rapida, pentru a salva opt persoane care ramasesera izolate si fara alimente in Insula Mica a Brailei, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Miercuri, prin dispeceratul Sectorului Politiei de Frontiera Braila…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a decis ieri inchiderea tuturor școlilor și gradinițelor din județul Dolj, pentru perioada 26-27 februarie, din cauza codului portocaliu de ninsori și ger, anunțat de ANM. Codul portocaliu vizeaza temperaturi foarte scazute atat noaptea, cat ...

- UPDATE: Comitetul pentru Situații de Urgența a decis inchiderea școlilor in județul Dolj in perioada 26-27 februarie, din cauza codului portocali de ninsori și ger anunțat de ANM. Inspectorul școlar general al IȘJ Dolj, Monica Suna, a propus ca școlile ...

- Un baiat in varsta de cinci ani, lasat singur intr-un apartament din municipiul Constanta, deoarece tatal era la munca, a fost preluat joi dupa-amiaza, de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) care face o ancheta in acest caz. Pompierii fusesera solicitati de vecini…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) au fost solicitați sa intervina pe strada Sucevei, bl. 5C, din Constanța. Potrivit primelor detalii, un copil de 7 ani se afla în pericol de cadere de la etajul 4. Baiatul ar fi fost lasat singur în casa, încuiat.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba a emis vineri o serie de informari meteo. Astfel, in intervalul 2 februarie, ora 22.00 – 3 februarie, ora 20.00, vor fi intensificari ale vantului, precipitații moderate, predominant sub forma de ploaie. In intervalul 3 februarie, ora…

- Alerta de inundații în Paris a ramas în vigoare și azi, deoarece nivelul apei în Sena a continuat sa creasca, în urma unor ploi torențiale, scrie CNN. Astazi, nivelul apei în Sena a ajuns la cinci metri, dar exista temeri ca acesta ar putea…

- In aceasta dupa-amiaza, in apropiere de strandul Neptun a avut loc un accident rutier. Maior George Plesca, de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arad a declarat ca nu sunt victime, dar a fost rupta o teava de gaz si a intervenit Detasamentul Arad pentru asigurarea masurii PSI. Podul peste…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri seara, pentru scoaterea unui barbat prins intre doua piese ale unui vapor, incidentul avand loc in Santierul Naval Tulcea. Echipele de interventie au reusit sa scoata barbatul,…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, Ciprian Sfreja, incidentul a avut loc pe starda Mare din localitatea Zarnesti, unde soferul unei cisterne incarcate cu benzina si motorina ar fi pierdut controlul volanului si a intrat in gardul unei case. Autospeciala…

- Cod galben de inundatii in vestul tarii! Hidrologii au emis o antetionare in acest sens, valabila pentru judetele Timis si Caras-Severin. Vizate sunt raurile din bazinele: Bega – bazin superior, Timis – afluentii aferenti sectorului aval S.H. Caransebes – amonte S.H. Lugoj, din judetele: Caras Severin…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, peste 40 de pompieri intervin cu sase autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o suprafata de o mie de metri patrati a unui abator din comuna Targsoru Vechi, arderea fiind una…

- In curtea abatorului se afla si doua rezervoare de combustibil, fara a fi insa pericol din cauza acestora. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, peste 40 de pompieri intervin cu sase autospeciale pentru stingerea unui incendiu…

- O teava de gaze a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii, informeaza…