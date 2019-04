Stiri pe aceeasi tema

- Formatia AFC Hermannstadt a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, vineri, in compania echipei FC Voluntari, in etapa a VI-a a play-out-ului Ligii I. Pentru FC Hermannstadt a marcat Lendric ('24), iar pentru FC Voluntari a inscris Ricardinho ('41). Clasament play-out: 1. Medias - 31 p (10-3);…

- Dupa eșecul de la Pitești, cu CSM Politehnica Iași, scor 1-0, echipa sibiana joaca, sambata, 13 aprilie, de la ora 18:30, cu FC Botoșani, in deplasare. Partida conteaza pentru etapa a V-a din play-out-ul Ligii 1 Betano. Read More...

- FC Hermannstadt revine pe stadionul din Sibiu, dupa ce a jucat numai in deplasare in acest sezon. Formatia ardeleana va reveni pe arena locala la inceputul returului din play-out-ul Ligii I Betano, contra Concordiei Chiajna potrivit mediafax. Urmatorul meci in calitate de echipa gazda a trupei…

- Patronul clubului FC Botoșani, Valeriu Iftime, i-a dat ultimatum antrenorului Liviu Ciobotariu, dupa ce molvenii au pierdut meciul cu Gaz Metan Mediaș, in etapa a patra a play-out-ului Ligii 1 Betano.

- Gaz Metan și Sepsi se intalnesc azi, de la ora 17:30, intr-un meci extrem de important pentru ambele formații in vederea participarii in play-off-ul Ligii 1. Partida dintre cele doua incepe de la 17:30, in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO. In acest moment cele…

- Trei meciuri intre echipele care se lupta pentru accesul in play-off-ul Ligii I in etapa care ne asteapta in acest week-end: la Ovidiu, FC Viitorul – Poli Iasi; la Medias, Gaz Metan – OSK Sepsi si, mai ales, in Capitala, Dinamo – FC Botosani. Viitorul cauta de mult o victorie in campionat si nu o…

- FC Botoșani s-a apropiat la doua lungimi de Astra Giurgiu, ocupanta ultimului loc ce duce in play-off, dupa succesul cu 1-0, obținut asta seara la Chiajna, in fața Concordiei, intr-un meci transmis integral de Radio Iași. Partida a deschis practic sezonul de primavara al Ligii I și, implicit, runda…