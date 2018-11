Stiri pe aceeasi tema

- Fara numeroși titulari, FCSB forțeaza in aceasta seara calificarea in sferturile Cupei Romaniei. Roș-albaștrii evolueaza pe terenul Dunarii Calarași, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport și TV Telekom Sport. live de la 21:45 » Dunarea Calarași - FCSB Click AICI pentru liveTEXT…

- FCSB va juca azi, de la ora 21:00, contra celor de la Dunarea Calarași, in optimile Cupei Romaniei. Meciul are loc la Calarași, in nocturna, și va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Baia Mare, Foresta, Hermannstadt și Dunarea au platit zeci…

- Meciul din Cupa Romaniei dintre Dunarea si FCSB se joaca joi, 1 noiembrie, de la ora 21:45. Va fi prima partida din istorie ce se va juca la Calarasi in nocturna, scrie Mediafax.Gazdele cheltuiesc 55.000 de euro pentru ca duelul sa aiba loc la lumina reflectoarelor, dar sunt convinse ca vor…

- Dunarea Calarași va infrunta FCSB in optimile de finala ale Cupei Romaniei. Președintele formației, Florin Brișan, afirma ca va face tot posibilul ca partida sa de joace pe stadionul "Ion Comșa". Televiziunile obliga Federația ca partida sa se dispute in nocturna, la o ora de maxima audiența, iar stadionului…

- Meciul dintre FC Unirea Alba Iulia si FCSB, din “16”-imile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, programat joi 27 septembrie, de la ora 21.30, se va disputa pe stadionul “Minaur” din Zlatna. Biletele se vor pune in vanzare marti, atat la Alba Iulia cat si la Zlatna. Microbistii care au asistat pe…

- Meciul anului, partida dintre Unirea Alba Iulia – FCSB, contand pentru “16”-imile Cupei Romaniei, se va desfașura joi, 27 septembrie, de la ora 21.30, pe Stadionul “Minaur” din Zlatna! Din diverse motive, dar mai ales din rațiuni financiare, varianta organizarii pe “Cetate”, prin inchirierea unei instalații…

- Stadionul pe care se va disputa meciul dintre FC Unirea Alba Iulia și FCSB, in șaisprezecimile Cupei Romaniei, ramane deocamdata o ecuație cu o necunoscuta. La mai puțin de o saptamana pana la unul dintre cele mai importante meciuri desfașurate in județ in ultimii ani, nu se cunoaște inca orașul in…

- FC Unirea Alba Iulia va intalni in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Meciul se va juca saptamana viitoare pe stadionul “Cetate” din Alba Iulia, daca se va reusi inchirierea unei instalatii mobile de nocturna, in caz contrar partida va avea loc pe stadionul din Zlatna, potrivit site-ului…