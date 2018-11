Stiri pe aceeasi tema

- Dunarea Calarasi a invins-o pe FCSB cu scorul de 2-1 (0-0), joi seara, pe teren propriu, in ultima partida din optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Dunarea, la primul sau meci in nocturna pe teren propriu, s-a impus prin golurile marcate de Alin Seroni (47), Alin Dobrosavlevici…

- CSU Craiova, detinatoarea trofeului, a invins, marti, in deplasare, cu scorul 4-1 (0-1), formatia Turris-Oltul Turnu Magurele, in optimile de finala ale Cupei Romaniei,Fotescu '33 a deschis scorul pentru gazde, iar Donkor '49, Bancu '51 si Burlacu '79, Cicaldau '88 au marcat pentru oaspeti.…

- Doar un succes cu elevii lui Krstajici, maine, ar mentine Romania cu sanse mari la castigarea grupei de Liga Natiunilor. Dupa victoria cu emotii de la Vilnius, cand Maxim a adus cele trei puncte in prelungiri, selectionerul Cosmin Constra a uimit afirmand ca "nu e obligatoriu sa invingem Serbia, dar…

- Nicolae Dica a vorbit despre jocul echipei sale in victoria chinuita din 16-imile Cupei Romaniei cu Unirea Alba Iulia (L3), scor 1-0, gol Rusescu (85). "Ne-am creat ocazii de a marca. In Cupa exista mereu surprize. Alba Iulia și-a creat o ocazie mare in prima repriza. E adevarat ca ma gandeam ca vom…

- Dinamo joaca azi de la ora 21:00 pe terenul celor de la Poli Iași, iar antrenorul Florin Bratu are nevoie de victorie pentru a fi sigur ca va continua la Dinamo. Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat, Florin Bratu ar putea fi demis de Ionuț Negoița daca nu bate cu Poli Iași, iar Dan Alexa, antrenorul…

- Oamenii au ajuns in Madagascar cu 6.000 de ani mai devreme decat s-a crezut anterior. Acestia vanau pasari mari, native, din insula din sud-estul Africii, lasand in urma oase sfaramate care au permis rescrierea cronologiei aparitiei primilor...

- FC Rapid Bucuresti a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Daco-Getica Bucuresti, calificandu-se in 16-imile Cupei Romaniei, faza in care vor intra in competitie si gruparile din Liga I.Golurile au fost marcate de Petre Goge, in minutul 42, si Marian Vlada, in minutul…

- Alexandru Bourceanu (33 de ani) s-a pregatit in ultima vreme cu Dunarea Calarași și e foarte aproape sa semneze cu nou promovata in Liga 1, el fiind prezent inb tribune la meciul calareșnilor de azi cu Poli Iași. Dan Alexa, antrenorul calarașenilor, a anunțat dupa victoria cu Poli Iași, 2-0, ca și-l…