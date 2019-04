Stiri pe aceeasi tema

- Dunarea Calarași a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputata pe teren propriu împotriva celor de la FC Voluntari, echipa aflata în mare forma de la numirea lui Cristiano Bergodi. Golul oaspeților a fost înscris în minutul 90+3, dupa ce gazdele au ramas în inferioritate…

- Poli: Mino – Gallego, Gardos, Frasinescu, Pantiru – Rus, Cioinac – Platini ("46 - Semedo), Teixeira ("82 - Badic), Sanoh – Enoh ("60 - Petre). Antrenor: Flavius Stoican. Voluntari: Vatca - Ricardinho ("85 - Hodorogea), Balaur, Armas, Vlad – Signorelli – I. Gheorghe, Capatina, Laidouni, Gadze ("89 -…

- FC Voluntari și FCSB joaca azi, de la ora 19:00, in ultimul din sezonul regulat pentru cele doua formații. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. liveTEXT de la 19:00 FC Voluntari - FCSB Echipe probabile: FC Voluntari: Vatca - Krasniqi,…

- Astra Giurgiu a invins Dunarea Calarasi, scor 2-1, si s-a calificat in semifinalele Cupei RomanieiFormatia Astra Giurgiu s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins, miercuri, la Giurgiu, cu scorul de 2-1, echipa Dunarea Calarasi, in sferturile de finala ale competitiei.…

- FC Voluntari și Dunarea Calarași vor juca azi, de la ora 15:00, in primul meci al zilei. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și LookSport. liveTEXT de la 15:00 » Voluntari - Dunarea Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: FC Voluntari: Vatca - Leasa,…