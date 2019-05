Stiri pe aceeasi tema

- Poli: Rusu 5,5 – Gallego 6, Mihalache 6, Frasinescu 6, Sin 6 – Qaka 5,5, Cioinac 7 ("80 - Mihaescu) – Platini 7, Nascimento 6,5, Semedo 5 ("62 - Teixeira 6,5) – Burlacu 5 ("22 - Petre 7). Antrenor: Flavius Stoican. Dunarea: Straton – Gligorov, Luchin, Dobrosavlevici, Mendy – Henderson ("46 - Honciu)…

- Dunarea Calarași și Dinamo se infrunta in etapa cu numarul 8 din play-out. Partida e sambata, de la 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 3, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 18:00 » Calarași - Dinamo Vezi AICI statistici Echipele probabile Calarași: 25. Straton l 26. Enache,…

- Dunarea Calarași și Hermannstadt joaca sambata, de la 16:00, intr-un meci din etapa a 7-a din play-out. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. liveTEXT de la 16:00 » Dunarea Calarași - Hermannstadt Click AICI pentru liveTEXT + statistici Echipe probabile:…

- Formatia Gaz Metan Medias a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Dunarea Calarasi, într-un meci din etapa a sasea a play-out-ului Ligii I, informeaza News.ro.Gaz Metan câștigase primele cinci partide disputate în play-out.Au evoluat echipele:Gaz…

- Formatia FC Voluntari a remizat, sambata, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din etapa a patra a play-out-ului Ligii I, in care a egalat pe final, potrivit news.ro.Gazdele au marcat prin Daniel Benzar, in minutul 76. Pentru FC Voluntari a inscris Armas, in minutul…

- Dunarea Calarași și Poli Iași joaca azi, de la ora 13:00, in etapa doua din play-out-ul Ligii 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și LooK Sport. liveTEXT de la ora 13:00 » Dunarea Calarași - Poli Iași Echipele de start: Dunarea Calarași: Calancea - G. Enache,…

- Astra Giurgiu a invins Dunarea Calarasi, scor 2-1, si s-a calificat in semifinalele Cupei RomanieiFormatia Astra Giurgiu s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins, miercuri, la Giurgiu, cu scorul de 2-1, echipa Dunarea Calarasi, in sferturile de finala ale competitiei.…

- Dunarea Calarași și Astra Giurgiu se infrunta in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, astazi, de la 17:00. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 17:00 » Calarași - Astra Urmarește AICI partida liveTEXT Echipele de start Dunarea…