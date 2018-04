Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii din Bacau au ramas fara apa potabila dupa ce o magistrala a fost afectata de alunecarile de teren din Valea Uzului. Orasul nu are o conducta de rezerva, iar oamenii sunt. nevoiti sa care apa de la izvoarele aflate la 10 kilometri de oras. Autoritatile au anuntat ca se va relua…

- S-a format o adevarata coloana de mașini pe drumul care duce de la Timișoara la Deva. Cozile sunt mari și tot cresc și se merge in ritm de... melc. O trecere la nivel cu calea ferata este cea care sta in calea deplasarii șoferilor pe acest drum circulat.

- Dunarea a depasit la Galati cota de inundatie Dunarea a depasit la Galati cota de inundatie, lucru care s-a întâmplat ultima oara în 2014. Depasirea cotei nu pune deocamdata în pericol locuinte sau unitati de productie. Reporter Maria Mandita: "Dunarea…

- Dunarea a depasit, la marginea falezei din orasul Tulcea, nivelul catorva schele de acces la pontoanele de acostare, proprietarii fiind obligati sa improvizeze pasarele noi. Majoritatea schelelor de acces la pontoanele de acostare a navelor de pe faleza Tulcea au fost ridicate inca de…

- Traficul pe DN 6 si DJ 503 este restrictionat din cursul noptii de marti spre miercuri din cauza apei de pe carosabil, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Soferii sunt indrumati pe rute ocolitoare. ''Incepand cu ora 1,00, pe DN 6 (E70) s-a restrictionat traficul…

- Un drum judetean din Olt a fost inchis deoarece apa a erodat acostamentul acestuia, iar pe un altul circulatia a fost restrictionata pe un singur sens in urma unei alunecari de teren. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, in localitatea Teslui, pe DJ 546, circulatia…

- Drumul national 1D a fost inchis total, vineri seara, de la Albesti Paleologu pana la limita cu judetul Ialomita, pentru ca autoritatile sa intervina pentru deszapezire, scrie AGERPRES.Citeste si: ULTIMA ORA - Lovitura GREA pentru firma Tel Drum: Ce INTERDICTIE au impus magistratii de la Tribunalul…

- O iarna, atat au rezistat lucrarile pe un drum județean din Apuseni. La cateva luni de la reabilitare, șoferii care ajung in zona sunt nevoiți sa faca slalom printre gropile aparute in asfalt. Lucrarile de mantuiala au fost sesizate de catre un cetațean, care ne-a trimis mai multe imagini insoțite de…

- Incident pe un drum din vestul țarii, in aceasta dimineața, din cauza zapezii. Un TIR a ramas blocat pe drumul județean DJ 708, din județul Arad, intre localitațile Madrigești și Slatina de Mureș. Mai mult, șoferul camionului a sunat la 112 pentru a anunța ca i s-a facut rau colegului sau. Reprezentanții…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 104, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Doua noi decese au fost confirmate luni, 19 martie. Este vorba despre o fetita in…

- De dimineata, cei care voiau sa ia bacul dinspre galati catre Tulcea dar si cei care coborau de pe bac au avut o mare problema. Apa crescuse peste noapte cu cateva zeci de cm iar oamenii si masinile laolalta inotau prin apa. "Noi ne asteptam la asta, de aceea am si pus un anunt de ieri la casierie.…

- Aproape 400 de curti din judetul Teleorman sunt inundate, 16 localitati fiind afectate de inundatii si un drum judetean, DJ 503, inchis din cauza apei de pe carosabil, se arata intr-un comunicat al ISU Teleorman, remis, miercuri, AGERPRES. ''Astazi (miercuri, n.r.) la ora 10.00,…

- Mai multe scoli se inchid din cauza inundatiilor din ultimele zile. De altfel, inundatiile fac ravagii in multe zone din tara. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, peste 70 de localitati din 15 judete sunt afectate de inundatii. Doua drumuri nationale sunt...

- Ploile si topirea zapezii au facut prapad in centrul si sudul tarii, iar hidrologii au prelungit, in aceasta dimineata, avertiarea cod rosu de inundatii. Sute de gospodarii au fost inundate &...

- Drumuri inchise din cauza inundațiilor in judetele Mures, Covasna si Buzau. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov anunta ca mai multe drumuri nationale sunt inchise din cauza inundatiilor, in judetele Mures, Covasna si Buzau. Astfel, miercuri dimineata, a fost inchisa circulatia pe DN13C in…

- Hidrologii au emis, miercuri dimineata, o noua avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Buzau, astfel ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol in judetele Brasov, Covasna…

- Drumul judetean DJ 503 a fost inchis circulatiei, miercuri dimineata, in zona localitatii Draganesti Vlasca, din cauza apei de pe carosabil, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Autovehiculele sunt deviate pe o ruta ocolitoare. ''In localitatea Draganesti Vlasca,…

- Din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte – Brasov. Polițiștii buzoieni anunța ca in localitatea Cislau a…

- Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte – Brasov. Potrivit Prefecturii Buzau, pe DN 10 au fost instituite filtre de Politie la Cislau, pentru informarea soferilor referitor la ruta disponibila si pentru a nu permite circulatia…

- Vești bune pentru buzoieni: vor continua investițiile in infrastructura, atat pentru lucrari demarate anul trecut, cat și pentru altele care vor incepe in acest an. Judetul Buzau va beneficia in 2018 de investiții totale de 1,5 miliarde lei, fonduri alocate prin Programul Național de Devoltare Locala…

- Se anunta opt luni de calvar pentru soferii nevoiti sa tranziteze podul de la Maracineni care leaga Muntenia de Moldova. Firma desemnata sa reabiliteze podul metalic a anuntat ca inchide traficul din luna martie, iar intregul flux va fi preluat de al doilea pod, cu cate o banda pe sens.

- Ministerul de Interne a anunțat ca a reluat zborurile medicale de salvare in zonele afectate de vremea severa. Aeronavele au fost oprite la sol din cauza ninsorii și a vantului puternic. Ministerul de Interne a anunțat reluarea zborurilor medicale de salvare dupa ce aeronavele au fost oprite la sol…

- Noua localitati sunt nealimentate cu energie din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, care au afectat reteaua electrica, iar un drum judetean este inchis circulatiei, a informat joi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita. Potrivit sursei citate, sunt afectati 1.504 consumatori…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a transmis, miercuri, ca un echipaj SMURD a preluat un copil in varsta de 5 ani, cu eruptie cutanata si stare febrila, din localitatea Fetesti, cartier Vlasca, si l-a dus pe brate pana la ambulanta. „Din cauza unui autoturism abandonat…

- Zece masini au ramas inzapezite pe un drum judetean din Vrancea, iar utilajele de deszapezire incearca sa ajunga la acestea. Doua drumuri nationale si unul judetean sunt inchise miercuri din cauza sulurilor de zapada care s-au format pe carosabil in judetul Vrancea. Cel putin trei utilaje…

- Din cauza zapezii abundente, dar mai ales din cauza viscolului puternic, autoritatile au luat decizia de a inchide DN22 Rm-sarat-Limita Jud. Braila. Mesajul a fost transmis de reprezentantii CJSU la ora 10.30, iar filtrele au fost deja instituite pentru informarea soferilor.

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Delta citat de Agerpres.ro. De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri…

- In judetul Bacau, traficul este oprit pe Drumul Judetean 119 A (Urechești – Sascut) pe tronsonul cuprins intre comuna Urechești și satul Conțești din cauza condițiilor meteo nefavorabile (ninsoare și viscol). Varianta ocolitoare: comuna Urechești – DN11A – Adjud – DN2 – comuna Sascut, informeaza centrul…

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul persoanelor decedate din cauza virusului gripal ajungand astfel la 47. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), vicitmele sunt o femeie si un barbat, ambii nevaccinati, dar neavand nici conditii…

- Drumul spre stațiunea Muntele Baișorii este blocat de zeci de autoturisme care nu pot inainta din cauza poleiului. Potrivit stiridecluj.ro, mai multi soferi si pasageri au coborat din masini pentru a impinge autospeciala de politie care patina pe polei. De altfel, in zona, coloana de masini…

- Drumul care leaga statiunea Sinaia de Cota 1400 a fost inchis, miercuri seara, in conditiile in care zona se afla sub avertizare de ninsori abundente."Urmare a avertizarii ANM de ninsori abundente, s-a procedat la inchiderea temporara a DC 134 - Cota 1400 Sinaia", informeaza purtatorul…

- Un restaurant din Cluj si-a anuntat clientii ca se inchide din cauza modificarilor fiscale introduse de guvern atat anul trecut cat si de la 1 ianuarie. Patronii restaurantului sustin ca aceste noi schimbari sunt “brutale”. Restaurantul “Off the Wall” din Cluj-Napoca a anuntat, pe pagina oficiala de…

- Primarul orasului Sulina, Nicolae Radus, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca timp de peste 48 de ore cei aproape 4.000 de locuitori ai singurului oras din Delta au ramas fara energie, fara apa potabila si fara caldura. "De joi nu am mai avut energie, iar azi am primit doua grupuri electrogene,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Traficul rutier a revenit la normal pe DN15C Targu Neamt ndash; Piatra Neamt,…

- Cursurile sunt suspendate vineri din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile in 38 de unitati scolare din judetele Galati, Iasi, Prahova, Tulcea si Constanta, a informat Ministerul Educatiei Na...

- Patru sectoare de drumuri nationale din judetele Tulcea si Constanta raman inchise din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse, iar pe cinci sectoare se mentin restrictii de circulatie pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, joi seara, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Cursurile scolare vor fi suspendate vineri in 30 de unitati de invatamant din judetele Galati (3), Iasi (8), Prahova (1) si Tulcea (18), informeaza un comunicat de presa al Ministerului Educatiei Nationale (MEN)."Vineri, 19 ianuarie 2018, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule se inchide pe DN 22, intre Tulcea si Isaccea, din cauza viscolului puternic si a lipsei de vizibilitate in trafic, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18.01.2018, incepand cu ora…

- Vremea extrema creeaza probleme in mai multe zone din tara. 27 de judete sunt sub avertizare de vreme rea. Valul de nisoare care s-a abatut peste Romania incepand de ieri a dat peste cap circulatia. Pe Valea Prahovei sute de tiruri sunt blocate deoarece unele nu pot urca panta la Azuga. Din…

- Drumul National 67 C Novaci - Ranca a fost inchis, miercuri seara, din cauza viscolului puternic, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutier (CNAIR). Si DN 7 este inchis la ora transmiterii acestei stiri, la kilometrul 218, din cauza poleiului.Potrivit datelor furnizate…

- Drumul național 66 A care leaga Gorjul (Cerna Sat) de Hunedoara (Campul lui Neag) va ramane inchis tot anul 2018, fiind considerat periculos. „Se inchide circulatia rutiera pana in data de 31 decembrie 2018,...

- Eco Sud, firma care administreaza depozitul de deseuri de la Mavrodin, a decis sistarea colectarii gunoiului adus aici de masinile Polaris M Holding , operatorul de salubritate care aduna deseurile din judet.

- Un echipaj de Jandarmi a fost solicitat sa intervina pentru a ajuta o familie ramasa cu masina blocata pe drumul forestier care duce spre Stana Regala din Sinaia. Se pare ca autoturismul acestora a ramas blocat pe drumul forestier din cauza poleiului, cei trei membri ai familiei aflandu-se…

- Un autoturism s-a transformat intr-un morman de fiare, vineri, pe DN58 B intre Ghertenis si Berzovia. Pompierii militari au anuntat ca pentru stingerea incendiului a fost trimisa o autospeciala de la Resita. “Nu au fost persoane ranite, conducatorul auto a observat ca iesea fum de sub capota si a oprit…

- Turnul Eiffel este inchis miercuri pentru vizitare din cauza rafalelor puternice de vant care traverseaza capitala Frantei, a anuntat societatea de exploatare a celui mai celebru monument din Paris, relateaza AFP. Vestul si nordul Frantei si regiunea pariziana au fost lovite miercuri dimineata…