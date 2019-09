Stiri pe aceeasi tema

- Dimex 2000 Company SRL, o firma de constructii din Bistrita Nasaud, a primit in ultimul an contracte publice de peste jumatate de miliard de lei. Firma este detinuta de omul de afaceri Ioan Scurtu, condamnat...

- Firma Andrecons SRL din Birsești care realizeaza reabilitarea drumului din Bolbocești, comuna Albeni, lucreaza fara autorizații și fara documentația tehnica necesare, spun salariați ai primariei, edilul Ionuț Stan fiind avertizat de aceste probleme. Primarul le-a ignorat, chiar daca știe ca firma lucreaza…

- PayU, divizia de plati digitale a grupului sud-african Naspers, actionarul majoritar al eMag, a anuntat, vineri, ca a achizitionat un pachet majoritar de actiuni in Red Dot Payment (RDP), un furnizor de solutii de plata online pentru piata din Asia de Sud-Est.

- Iata ce scrie Mirel Curea, pe Facebook: ”Putin, un taxi, trei țeste și saritura in piscina fara apa! Rezervistul de presa Sorin Ionița, nu aveți de unde sa-l știți, este un fost plutonier de presa, acum detașat in interes de serviciu in fel de fel de locuri, ca expert in fel…

- Firma de paza Europrotect Security din Alexandria a incheiat un contract acord-cadru pentru 2 ani in valoare de 6,4 milioane de lei (fara TVA), adica peste 1,3 milioane de euro, pentru paza a 15 imobile ale Consiliului Județean Tulcea, potrivit anuntului de atribuire publicat in SEAP

- Fondul de investiții cu capital privat Abris Capital Partners a semnat un acord de achiziție a Dentotal Protect, firma româneasca de distributie a consumabilelor, instrumentelor și echipamentelor stomatologice, fondata de familia Dogariu, care va ramâne implicata în afacere. Tranzacția…

- Marcel Romanescu spera ca municipiul Targu-Jiu sa nu piarda și organizarea Supercupei Romaniei pe noul stadion municipal dupa ce FCSB a renuntat sa dispute aici meciurile din cupele europene. Potrivit directorului de Investiții din cadrul Primariei Targu-Jiu, Raul Chiriac, lucrarile…

- La sfarșitul lunii trecute, Dumitru Irimuș, implicat in afacerea Trafer a fost condamnat cu suspendare intr-un dosar in care au fost obținute fonduri europene prin acte false. Persoanele și firmele implicate in dosar au mai fost puse de instanța sa plateasca aproape un milion de euro. Irimuș este fostul…