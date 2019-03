Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan este din nou la spital. Cantareața a anunțat azi ca urmeaza sa fie operata pentru a treia oara, dupa cezariana și o intervenție de eliminare a unor hematoame. Artista trece prin momente destul de grele, dar incearca sa-și pastreze zambetul pe buze, ca de fiecare data, dupa cum ea insași…

- Andreea Balan a anunțat ca este in spital și urmeaza sa fie supusa unei noi operații chirurgicale pentru indepartarea unor hematoame. Este a doua intervenție chirurgicala de acest tip in cateva zile. Intr-un mesaj publicat pe Facebook, Andreea Balan confirma ca a fost supusa unei intervenții chirurgicale…

- Andreea Balan a tinut sa transmita un mesaj pentru fani, chiar de pe patul de spital. Andreea Balan are mari probleme de sanatate. Cantareata a fost operata de urgenta, iar acum a ajuns iar la spital "In urma celor scrise azi in presa, confirm faptul ca saptamana trecuta (pe 15), am…

- Medicul Doru Herghelegiu mai adauga ca o astfel de complicatie este specifica nasterilor naturale si apare o data la 80.000 de cazuri, iar in 90% dintre situatii se dovedeste a fi mortala, scrie antena3.ro. Citeste si Tatal Andreei Balan, prima declaratie dupa ce fiica lui a facut stop cardio-respirator…

- Au aparut noi informații de ultima ora despre Andreea Balan, dupa ce a suferit un stop cardio respirator, in timpul operației de cezariana! Clinica unde a nascut vedeta a oferit primele declarații despre starea de sanatate a Andreei Balan. Citește și: Ș ocant! A facut stop cardio-respirator in timpul…

- Andreea Balan trece prin momente grele. Cantareața a suferit un stop cardio respirator in timpul operației de cezariana. Pana la acest moment nu se cunosc motivele pentru care a suferit aceste complicații, insa soțul ei a scris pe pagina ei de socializare ca fetița s-a nascut sanatoasa. "In…

- Fanii au luat cu asalt pagina de socializare a cantareței Andreea Balan, dupa ce s-a aflat ca aceasta a suferit un stop cardio-respirator in timpul nașterii. Andreea Balan a devenit mamica pentru a doua oara luni, 4 martie. Ea a adus pe lume o fetița, Clara. Insa, in timpul nașterii, vedeta a suferit…

- Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. George Burcea a confirmat informațiile care au aparut in presa. In aceasta noapte, cu puțin timp inainte de ora 22:00 s-au confirmat zvonurile infioratoare potrivit carora Andreea Balan a facut un stop cardio-respirator.…