Dumnezeu s-a preocupat și de desfătarea minții / VIDEO Adanc pe adanc cheama: “Si mai mult decat acestea veti fi”. Dumnezeu s-a preocupat și de desfatarea minții. Minții i-a dat putere sa umble in Lumina Cunoașterii și ne-a lasat trei elemente de cunoaștere, pe care noi le folosim permanent ca sa ne asemanam cu Dumnezeu. Așa cum in școala mergi din treapta in treapta, The post Dumnezeu s-a preocupat și de desfatarea minții / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Cuvantul ateism inseamna mult! Ca sa fii ateu trebuie sa ai niste calitati sublime. Ca de exemplu: sa poti nega științific existenta lui Dumnezeu, sa poti nega teoretic existenta lui Dumnezeu, sa poti nega intelectual existenta lui Dumnezeu, sa poti nega teologic si patristic existenta lui Dumnezeu,…

- Nu a cerut niciodata Dumnezeu sa ne taram precum ramele, pe jos, sau sa ne topim de foame, nu a cerut sa ne topim de sete, nu a spus: nu mancati sau sa nu beti. Ce frumos a spus Apostolul Pavel: “Și de bem sau de mancam, ai Domnului suntem.” “Cel ce mananca, mananca pentru The post Postul trebuie sa…

- -Exista blesteme? – Da! Blestemele sunt cuvinte cu incarcatura negativa si sunt atribuite lucrarii diavolului. Scopul este de a face rau inainte de vreme, peste judecata lui Dumnezeu, celui caruia i-l adresezi. Si cel mai periculos ramane blestemul de mama sau blestemul parintilor. Se spune la Sfantul…

- Am reușit sa impac doi tineri care s-au certat in pragul nunții. Pare o telenovela, dar au venit la mine ca la ultima scapare. Și am zis: ce pot sa le spun celor doi tineri? Nu-i cunosc, nu-i știu, nu știu de la ce s-au certat, dar trebuie sa gasesc o soluție! Am stat și The post Despre puterea promisiunilor…

- Tot ce avem noi astazi in casa este doar tehnica moderna: buton, buton, buton. Inchipuiti-va doua razboaie psihologice! Incetarea energiei electrice! Ce ne-am face fara energie electrica un an de zile? Sa te intorci din nou la lumanare, la felinar, opaitul sau lampa aceea de demult, noptile alea lungi,…

- In post se postește de VORBE GRELE, se postește de BLESTEME, se postește de URA, se postește de clevetire, se postește de ținerea de minte a raului. POSTUL LIMBII – Acest organ mic și neinsemnat are o vama intreaga, data de Dumnezeu spre vazduhuri. Limba este și cea care binecuvanteaza, limba lauda…

- – Pana unde merg sacrificiile pentru a gasi sufletul pereche? Sa luam un exemplu: un barbat este casatorit si intalneste alta femeie si are senzatia ca ea este aleasa lui! – Acolo iei un ciomag si ii tragi pe spate! – Barbatului casatorit, da? – Da! Si ii spui: Dragul meu, esti barbat al unei The post…

- Ai divorțat, da? Ai copii și ai femeie! Ești barbat, te-ai indragostit de alta femeie! Du-te și da femeii casa și copiii, trece pe numele lor tot și du-te in lumea ta, la “draguta”, muncește din nou și fa o alta gospodarie. Ca tot te-a luat ca ești tare și mare! Trebuie sa te ia The post Daca ai plecat,…