"Dumnezeu nu a lipsit niciodată în casa românului!" / VIDEO Mai vine la mine cate o batranica mai ultra-rigorista, un fel de ANAF al bisericii, un fel de DIICOT al legilor bisericești, și zice: "Parinte, dar am vazut ca permiteți la atația oameni sa vina sa cante colinde lumești aici in biserica, dar e pacat parinte." Sa nu fim absurzi, noi trebuie sa depașim starea

- “Sunt medic ginecolog! Din atribuțiile profesiei mele faceau parte și avorturile legale. De cinci ani nu mai mananc carne, caci, de cate ori vreau sa fac o friptura sau o mancare cu carne – ori e o nalucire de la demon, ori este o stare de la Dumnezeu, pe care mi-a dat-o ca pedeapsa – The post Confesiunea…

- Cuvantul ateism inseamna mult! Ca sa fii ateu trebuie sa ai niste calitati sublime. Ca de exemplu: sa poti nega științific existenta lui Dumnezeu, sa poti nega teoretic existenta lui Dumnezeu, sa poti nega intelectual existenta lui Dumnezeu, sa poti nega teologic si patristic existenta lui Dumnezeu,…

- -Exista blesteme? – Da! Blestemele sunt cuvinte cu incarcatura negativa si sunt atribuite lucrarii diavolului. Scopul este de a face rau inainte de vreme, peste judecata lui Dumnezeu, celui caruia i-l adresezi. Si cel mai periculos ramane blestemul de mama sau blestemul parintilor. Se spune la Sfantul…

- Tot ce avem noi astazi in casa este doar tehnica moderna: buton, buton, buton. Inchipuiti-va doua razboaie psihologice! Incetarea energiei electrice! Ce ne-am face fara energie electrica un an de zile? Sa te intorci din nou la lumanare, la felinar, opaitul sau lampa aceea de demult, noptile alea lungi,…

- Sa nu blestemam ac, ata, fir de praf, animal, om, lucru, pom, stea, soare, picatura de apa. Pentru ca, in clipa in care am bestemat, blestemul se intoarce peste noi. Cand blestemi, il obligi pe Dumnezeu sa opreasca anumite sentinte si le dai tu! Si, in momentul cand ai blestemat tu si nu mai da The…

- “Ce a unit Dumnezeu, omul sa nu desparta!” “Asa incat, nu mai sunt doi, ci un trup.“(Mt. 19: 3-6). DESPARTIREA. Am vazut foarte multe divorturi in care nu neaparat a stat greseala la baza. O sa va dau un exemplu in care am judecat o situatie la rece (care exista si astazi): O familie exemplara! The…

- Ai divorțat, da? Ai copii și ai femeie! Ești barbat, te-ai indragostit de alta femeie! Du-te și da femeii casa și copiii, trece pe numele lor tot și du-te in lumea ta, la “draguta”, muncește din nou și fa o alta gospodarie. Ca tot te-a luat ca ești tare și mare! Trebuie sa te ia The post Daca ai plecat,…

- Imbraca-te cel mai frumos! Inzorzoneaza-te cel mai frumos! Ingrijeste-te cel mai bine, cu cel mai bun sapun si parfum! Mananca ce vrei tu! Plimba-te unde vrei tu! Adopta ce stil iti place, cat de elegant vrei! Cumpara-ti ce masina vrei! DAR NU UITA SA TE OPRESTI LA ALTAR, LA BISERICA, SA TE SPOVEDESTI…