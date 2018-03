Dumitru Velea: BANCHETUL DE LA LAINICI 

Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, Primaria si Consiliul Local Peștișani, Gorj, il omagiaza pe sculptorul Constantin Brancusi, nascut la Hobita. Anul acesta se marcheaza pe 16 martie 61 de ani de la trecerea in eternitate a lui Constantin Brancusi. La Pestisani ...

- In lumea asta ce se stinge amplu Cum ar muri al lunii felinar Eu inca-ți spun același buna seara Sub riscul de-a ți-l spune in zadar Același buna seara dimineața Cand tu veneai cu trenul tau din munți Și ne gaseam cu fiece venire Un pic, imperceptibil, mai carunți Am invațat, cand se stingea junețea…

- Conditia presedintelui american Donald Trump pentru a se intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-un este sa nu mai efectueze teste nucleare sau de rachete, a declarat duminica ministrul finantelor SUA, Steve Mnuchin, transmite Reuters."Nu trebuie sa existe nicio confuzie. Presedintele a spus…

- Notele de la scoala nu sunt cei mai buni indicatori ai potentialului pe care il are un elev, ci il forteaza pe acesta sa ramana intre granitele unui sistem social derutant, care-i poate opri inventivitatea, creația sau sclipirea, considera psihologul Alexandru Plesea, potrivit secretulsanatatii.net,…

- Fostul premier PSD Adrian Nastase spune ca nu a fost invitat la Congresul PSD de sambata, deși era in țara. "Diversi prieteni m-au sunat sa ma intrebe ce parere am despre felul in care s-a desfasurat Congresul extraordinar al PSD. Le-am spus ca, nefiind invitat la Congres, eram la Cornu si…

- Face ce face presedintele american și ajunge în centrul scandalului... Mai exact, Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii „Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa în timpul unui miting care a avut loc sâmbata, în Pennsylvania.…

- Presedintele se afla la miting pentru a-l sustine pe candidatul republican Rick Saccone la alegerile din cadrul statului. In timpul discursului sau, Trump si-a informat publicul ca a participat la „Meet the Press" in 1999, pentru a discuta despre viziunea lui asupra Coreei de Nord si a caracterizat…

- Adrian Nastase transmite un mesaj dur liderilor PSD și spune ca spera evenimentul sa nu fie, de fapt, mascarea unei reglari de conturi. "Congresul EXTRAORDINAR al PSD va fi, in functie de obiective și de desfașurare, un eveniment ce va marca revigorarea partidului sau va reprezenta un cartuș…

- PSD Senator Ecaterina Andronescu, who is running for the position of the party's executive chair, thanked the press on Friday for "supporting the normalcy" that any political formation must relate to when it assumes responsibility for the country. "I want to thank you, the press, for your support…

- Vitamina D poate proteja impotriva anumitor tipuri de cancer, cum ar fi cel de ficat, conform unui nou studiu realizat de cercetatori japonezi si publicat in ultimul numar al revistei British Medical Journal, transmite Press...

- N-am decat marțișoare de cuvinte, Nu ma pricep sa-ți aduc un cadou Lancome, Nina Ricci și cu atat mai puțin un marțișor Mercedes, Ți-ar strivi, cu anvelopele lui uriașe, pieptul fragil, Dar iți pot darui inelul de logodna al unor cuvinte Care ies, ca sangele, pompate direct de inima mea In arterele…

- Are ochi pentru detaliu, rabdare și cunoștințe importante despre compoziție, culoare și lumina. La prima expozitie internationala la care a trimis lucrari, i-au fost acceptate toate. Brigitta are 26 de ani, a terminat Facultatea de Stiințe Economice la Oradea, iar din toamna lui 2014…

- Meniul care va fi servit la banchetul organizat dupa gala de decernare a premiilor Oscar va include peste 50 de preparate, la care au fost folosite, printre altele, 140 de kilograme de carne de vita Wagyu si 13,6 kilograme de aur comestibil, a anuntat celebrul chef Wolfgang Puck, citat de Reuters.

- Editura AMPress va poate trimite, prin poșta, cateva din carțile lui Lucian Avramescu – ”Sa strigi femeia pe numele ei de vers”, ”Buna seara, iubito” (volumul II), ”Cartea fara nume” (teatru și poezie), ca și cele patru volume din seria de publicistica – ”Ciorne”. Daca te grabești, mai prinzi poșta!…

- Ukrainian Ambassador to Bucharest Oleksandr Bankov, said on Wednesday at a press conference that the attempt to burn down two schools in Cernauti providing Romanian language tuition was not a singular case, adding that these actions represent a new stage in the hybrid war triggered by the Russian…

- Plaja pe care ședem la soare sau la umbra, numita Facebook, are nu doar raze ucigașe, care produc uneori cancer, ci și candori. Dincolo de salutarile de mama pe care le primesc, meritat sau nemeritat, invenția asta care-mi intra fara complicații in casa, blajina cateodata, aduce și poezie. Poezia a…

- Romania clearly belongs in the Schengen area, European Commission President Jean-Claude Juncker Wednesday told a joint press conference with Prime Minister Viorica Dancila in Brussels. Jean-Claude Juncker underscored that next year, by taking over the presidency of the Council of the European…

- ”Cartea fara nume” de Lucian Avramescu, aparuta la Editura AMPress și tiparita de Karta-Graphic, poate fi procurata adresandu-va direct autorului, la telefonul 0244 441088 sau 0722 650243, cand nu se afla la Sangeru. Menționați pe ce adresa vreți s-o primiți și pe numele cui dariți un autograf, al dumneavoastra…

- Icoana facatoare de minuni, adusa in Capitala de la Muntele Athos. Cea de-a XI-a editie a manifestarii religios-culturale intitulate ,,ICOANA – FEREASTRA SPRE DUMNEZEU”, organizata de Protoieria Sector II Capitala, Primaria Sectorului 2 și Parohia Icoanei, va avea loc la Biserica Icoanei, in perioada…

- Dana Grecu l-a invitat, la o discuție ”nepolitica” in doi, duminica seara, intre orele 17,00 și 18,00, pe poetul Lucian Avramescu, la emisiunea pe care o modereaza la Antena 3. ”E adevarat ca in ultimii ani am participat doar la acele emisiuni, indiferent de canal, unde am fost invitat ca scriitor.…

- Volumul de teatru și poezie „Cartea fara nume”, publicat de Lucian Avramescu, a fost lansat, joi, la Targoviște, intr-un cadru special, la Teatrul Tony Bulandra. O scenografie sarbatoreasca și inspirata, un scenariu realizat și scos in luminile rampei de regizorul Mihai Constantin Ranin, care este…

- Mai multe statistici stranse din 5 agenții internaționale de meteorologie confirma faptul ca 2015, 2016 și 2017 au fost cei mai calduroși ani din istorie, iar 2016 ramane pana acum cel mai cald, noteaza Press TV. Anul trecut, temperatura medie globala a fost cu 1,1 grade Celsius peste nivelul…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat marti ca Palestina ramâne cea mai importanta problema pentru lumea islamica, potrivit Press TV, relateaza agentia Xinhua. Dupa prabusirea gruparii teroriste Stat Islamic (SI) în Siria si în Irak, problema Palestinei si-a recapatat importanta…

- Un pradator feroce, mai puțin cunoscut in zona – jderul de piatra – a bagat spaima in crescatorii de porumbei din Cugir, in aceasta iarna. Micul animal salbatic, cu habitat in padurile liniștite (!) și pe stancariile munților, s-a tras spre oraș, cuibarindu-se in podurile caselor nelocuite, unde a facut…

- Porti ale templului ridicat in Carpati, deschideti-va, sa intre Mihai Eminescu, „Omul pururea tanar”, cel care a cutreierat in crucis si-n curmezis toate provinciile locuite de romani si a ramas de partea sufletului romanesc, constiinta noastra mai buna la cumpatul vremii, in aceasta parte a lumii!…

- Postul TV de stat din Federația Rusa „Россия 1” a difuzat un reportaj intitulat ”Запрещенный репортаж Россия-1: "Сделано в Молдавии": Европа не заинтересована” (in traducere: „Reportajul Rossia 1 interzis: ”Fabricat in Moldova”: Europa nu este interesata”), in care jurnalistul rus afirma ca cea mai…

- 1. Intr-o calatorie spre casa se afla omul. Porneste pe cale si la fiecare rascruce si popas asaza cate o piatra, calatoreste si cu fiecare generatie si-le inseamna, sperand sa nu se rataceasca. Trebuie sa aseze patruzecisidoua de pietre, in trei mari incercari, cum lasa sa intelegem Fiul Domnului…

- Producția placii de captura Elgato Game Capture HD a fost oprita, dar suportul și garanțiile ramase pentru aceasta, vor continua la Elgato. Elgato Came Capture HD a fost lansata in 2012, noi modele fiind scoase precum cea din 2014, HD60 și cel mai recentn 4K60 Pro. Having empowered…

- Cantaretul Ed Sheeran domina topurile muzicale britanice in prima saptamana din 2018 si ocupa prima pozitie atat in clasamentul albumelor, cat si in cel al single-urilor, a anuntat vineri Press...

- Peste 50 de jandarmi gorjeni vor asigura de Boboteaza ordinea publica la bisericile din judet. Ei au fost mobilizati la manastirile Tismana, Lainici, Polovragi si Camaraseasca din Tg-Carbunesti, la Catedrala ortodoxa Rovinari și la doua biserici din...

- George Grigore ئه شيعرى رومانى ى هاوﭽه رخ Din poezia romana tradusa in limba kurda (Poeme de Lucian Avramescu, Traducere de George Grigore, Rashida Al-Ugayli, Mohammad Badri)

- Experienta ca banchet sau Un altfel de scriitor Un bunic, un tata sau un unchi sfatos – multi si-ar fi dorit un astfel de martor nepretuit de la care sa afle cum s-au petrecut de fapt lucrurile in familie, cum se explica atatea conflicte absurde, de ce un var talentat a avut o soarta haina si un nepot…

- vino Moș Craciun, ma cata spuse cel pe sub zapezi alb sunt, mult mai alb ca neaua și de-aceea nu ma vezi vino, Moșule, mai vino la copilul care-am fost nu te speria de barba-mi a crescut din lutu-mi prost ce n-a izbutit ninsoarea ce n-a izbutit, vezi bine e s-acopere copilul ce te-așteapta ...

- Poștarița din Sangeru, vecina la doua case, imi aduce fara probleme la domiciliu corespondența și ce mai primesc eu din lume. De asta data m-a sunat sa merg eu la poșta. Motivul? Coletul, expediat de poetul Constantin Preda, din Dolj, cuprinzand – așa cum ma anunțase autorul – o carte, ”e prea greu”.…

- Am desenat și scris o carte – ”Bucurii cu poezii” – impreuna cu tatal meu, poetul Lucian Avramescu. Un numar de exemplare sunt ale mele, caștigate ca drept de autor. Daca doriți cartea mea o puteți primi prin poșta și o puteți darui cu autograful meu cui doriți. Copiii pot primi de Moș Craciun sau ...