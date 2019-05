Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Istorie, Etnografie si Arta Lugoj va marca și in acest an „Noaptea Europeana a Muzeelor”, eveniment sarbatorit, anual, de peste 3.000 de muzee din Europa. Astfel, sambata, 18 mai, intre orele 19 si 24, muzeul din Lugoj isi va deschide portile tuturor celor care doresc sa sarbatoreasca…

- In cadrul manifestarilor Noaptea Muzeelorsambata 18 mai 2019 la ora 18.01 in Muzeul Brilei Secia de Etnografie din Str.Polona nr.14 artistul plastic brailean DUMITRU STEFANESCU STEF expune pictura naiva cu tema POVESTI CU HAZ.Personalitate marcanta in pictura naiva contemporana atat pe plan nationa...

- Joi 16 mai 2019 ora 10.30 la Secia &bdquoEtnografie&rdquo a Muzeului Brilei din Strada Polon nr. 14 va avea loc o activitate organizat în colaborare cu coala Gimnazial &bdquoAurel Vlaicu&rdquo Brila. Activitatea este dedicat tradiiei populare româneti numit &bdquoCaloianul&rdquo. Povestea...

- Secia &bdquoEtnografie&rdquo a Muzeului Brilei organizeaz mari 14 mai ora 17 la sediul din strada Polon nr. 14 o nou etap din cadrul proiectului &bdquoInterferene culturale interetnice&rdquo în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România &ndash Filiala Iai Reprezentana GalaiTecuci cu te...

- Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș va propune pentru sambata, 18 mai, in Noaptea Muzeelor 2019, multe evenimente. Este vorba de vizitarea expoziției de baza „Lemnul in comunitațile tradiționale din nord-vestul Transilvaniei de la leagan la mormant” (piese muzeale din colecțiile…

- Joi 9 mai 2019 ora 12 la sediul Muzeului Brilei din Piaa Traian nr. 3 sala mare va avea loc o manifestare dedicat Zilei Europei organizat de Secia &bdquoIstorie&rdquo în colaborare cu Colegiul Naional &bdquoGheorghe Munteanu Murgoci&rdquo Brila.Programul cuprinde scurt istoric privind Ziua Euro...

- O expozitie care reuneste lucrari de arta naiva si icoane pictate pe lemn cioplit, semnate de artistul taran Gheorghe Ciobanu, intitulata "Zi de Pasti la iarba verde", se va deschide miercuri, de la ora 18,00, in Foaierul Media al Teatrului National "I.L.Caragiale". "Incepand cu 10 aprilie…

- Secia &bdquoEtnografie&rdquo a Muzeului Brilei organizeaz sâmbt 9 martie 2019 ora 11 la sediul din strada Polon nr. 14 la o eztoare cu tema &bdquoBucuria întâlnirii cu satul&rdquo realizat de copiii implicai în proiectul &bdquoSatul în suflet de copil&rdquo sub îndrumar...