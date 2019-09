Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Prunariu, Adrian Titieni și Virgiliu Pop sunt invitații la FLIGHT Festival Timișoara, manifestarea dedicata filmului de știința, ficțiune și tehnologie, de vineri pana duminica, anunța MEDIAFAX.Printre evenimentele speciale ale festivalului se numara Hackerville Maraton, sambata 28…

- Chuck Norris vs. Communism in deschiderea primei ediții a Science, Fiction & Technology Film Festival in cadrul Flight Festival Timișoara. De pe 27 pana pe 29 septembrie, cinefilii timișoreni și pasionații de știința și tehnologie sunt așteptați la Aerodromul Cioca, Calea Torontalului km.3 la Science,…

- Cursurile de dezvoltare personala sunt imparțite pe grupe de varsta si au ca obiective principale dezvoltarea abilitaților emoționale, de comunicare, de relaționare si a celor de lucru in echipa. Atelierele acestui curs imbunatațesc acumularile realizate in mediul familial și educațional, deoarece…

- Mihai-Dan Pavelescu a mai castigat acest premiu si la nivel national, in 1993 si 1994. De data aceasta, singurele sale cuvinte au fost "Cea mai placuta surpriza", declaratie postata pe pagina sa de socializare. "Viața mea personala se impaca prost cu tradusul; daca ma ocup de una, n-am timp…

- O noua ediție a Sarbatorii Barcanenilor se va desfașura la sfarșitul acestei saptamani, invitați speciali ai evenimentului fiind indragiții interpreți de muzica populara Nicolae Furdui Iancu și Ionuț Langa. Programul, derulat pe parcursul a doua zile, sambata și duminica, cuprinde manifestari variate.…

- Revista Helion SF Online, a clubului de literatura SF și fantasy Helion din Timișoara, sprijinit de Casa de Cultura a Municipiului Timișoara, publica povestiri science-fiction, fantasy, horror, mystery & thriller, recenzii de carți și cronici de filme SF. Numarul 98, iulie 2019, ofera pasionaților de…

- In perioada 8 – 11 august, Centrul Cultural Mioveni, Primaria și Consiliul Local Mioveni vor organiza Festivalul – Concurs Național de Folclor „Mioveni” 2019, Ediția I, la care vor participa, din postura de invitați speciali, doua gruprui de dansatori din China. Asociația Internaționala de Schimburi…

- EVENIMENT… Festivalul Verii de la Barlad ii va avea ca invitati speciali anul acesta pe artistii Pepe si Guess Who. Totodata, pe scena din Piata Sfantul Ilie vor urca si interpretii Natalia Gordienco, Doina Arsene, Gabryel Nebunu, Carmen Daniela Cornaci, Genoveva Tufa Porumb, precum si trupele 7Klase…