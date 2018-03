Stiri pe aceeasi tema

- Intr o seara rece de aparenta primavara, Ziua Internationala a Poeziei a fost marcata, ieri, la Biblioteca Judeteana Constanta "Ioan N. Romanldquo; intr un mod inedit si atractiv, cu un spectacol de teatru, un recital de poezie cu tematica istorica si festivitatea de premiere a concursului "Iubitorii…

- In data de 21 martie se sarbatoreste Ziua Internationala a Poeziei, eveniment marcat si la Palatul Culturii „Teodor Costescu”. Astfel, Compania teatrala „Atmosphere” a pregatit un spectacol-recital „Cantec de dragoste”, in regia Lucretiei Epuran.

- FRUMOS… Daca tot a fost ieri Ziua Internationala a Poeziei, husenii se pot lauda ca au in orasul lor cea mai inimoasa recitatoare. O fetita de 8 ani, Ecaterina Ralea, a luat deja premii importante pentru modul in care spune poeziile preferate. A debutat pe scena inca de la varsta de 3 ani si jumatate,…

- Astazi este Ziua Internaționala a Poeziei. In acest context, reporterul de la Prima Ora, Ion Orlov a impartit cafele trecatorilor care i-au recitat poezii! Ce poezii s-au recitat vedeti in reportajul de mai jos.

- Anual, pe 21 martie, este sarbatorita Ziua Internationala a Poeziei, declarata de UNESCO, incepand cu 1999, drept o recunoastere a faptului ca poetii si scriitorii, oamenii de cultura in general, si-au adus o contributie remarcabila la patrimoniul spiritual universal. Cu ocazia acestei zile, „Adevarul”…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat marți la dineul oferit cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii de Michele Ramis, ambasador al Republicii Franceze in Romania. La eveniment, premierul a vorbit despre masurile guvernamentale de promovare a egalitații de șanse intre femei și barbați, legislația…

- Elevii Școlii „Alexandru Vlahuța“ din Focșani, coordonați de profesoarele Mariana Fudulu și Liliana Foarfeca, au sarbatorit ieri „Ziua Internaționala a Francofoniei”, sub deviza „Francofonie en fete“. In fiecare an, pe 20 martie, se celebreaza acest eveniment ce a capatat o…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei – 20 martie și a Zilei Mondiale a Poeziei – 21 martie, Școala Gimnaziala „Eugen Ionescu“ din Slatina organizeaza, in parteneriat cu alte instituții, a VIII-a ediție a concursului de recitari in limba franceza, ...

- Biblioteca Judeteana "Ioan N. Romanldquo; Constanta organizeaza astazi a treia editie a Concursului "Iubitorii de Rimeldquo;, care celebreaza Ziua Internationala a Poeziei. In cadrul evenimentului, organizat de Daniela Mocanu, Mihaela Pita, Andreea Buse si coordonat de directorul institutiei, Corina…

- ”Nota de plata” se reinventeaza an de an pe 21 martie, atunci cand iți poți plati cafeaua cu o poezie. In fiecare an, pe 21 martie, sarbatorim Ziua Internaționala a Poeziei in sute de locații Julius Meinl din intreaga lume, unde poți trezi poetul din tine și Platești cu Poezie. Iar inspirația poate…

- Shurubel gasește ușor inspirația, mai ales daca incepe ziua in Virgin Tonic cu versurile propuse de voi la concursul ”Rescrie Refrenul la Virgin Tonic cu Julius Meinl”. In fiecare an, pe 21 martie, sarbatorim Ziua Internaționala a Poeziei in sute de locații Julius Meinl din intreaga lume, unde poți…

- Guvernul Romaniei saluta celebrarea astazi, 20 martie, a Zilei Internationale a Francofoniei si aniversarea a 25 de ani de la aderarea Romaniei la miscarea francofona. In 1991, Romania a obtinut statutul de observator, iar din 1993 este membru cu drepturi depline al Organizatiei Internationale a Francofoniei…

- In fiecare an, pe 21 martie, sarbatorim Ziua Internaționala a Poeziei in sute de locații Julius Meinl din intreaga lume, unde poți trezi poetul din tine, devii inspirat, scrii și Platești cu Poezie. Iar inspirația poate veni simplu chiar din muzica pe care o asculți la Virgin Radio Romania. Ionuț s-a…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Poeziei, miercuri, 21 martie, ora 17.00, la Biblioteca Judeteana „Costache Sturdza” va avea lor intalnirea cu poezia si muzica, sub genericul „Aproape de Poet”. Vor citi din creația proprie: Ion Tudor Iovian, Ovidiu Genaru, Violeta Savu, Calistrat Costin, Dan Petrușca,…

- Evenimentul teatral se va desfasura pe 20 si 21 martie (marti si miercuri), de Ziua Mondiala a Marionetei, respectiv de Ziua Internationala a Teatrului pentru copii si tineret. 53 de trupe din judetul Iasi si una din Focsani vor evolua pe cele doua scene ale Luceafarului, in trei sectiuni distincte,…

- Centrul de Pelerinaje „Sfinții Imparați Constantin și Elena” al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei are un nou site, cu o forma grafica atractiva și o structura moderna de prezentare a informațiilor, mult mai ușor de accesat de catre utilizatori. pelerinajebzvn.ro cuprinde doua secțiuni…

- Odata cu venirea primaverii, s-au deschis porțile activitaților educative. Astfel, vineri, 09.03.2018, a avut loc prima intalnire din seria ,,Bucuria care ne unește!”, ce face parte din programul de activitați al proiectului de tip S.N.A.C. ,,Prietenie și cunoaștere”, incheiat intre…

- Cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, celebrul Imperial War Museum din Londra a pus in circulatie 100 de personalitati feminine care s-au evidentiat in Primul Razboi Mondial, dar si in perioada de modernizare si emancipare a femeilor care i-a urmat.

- Școala Gimnaziala „Emil Atanasiu“, Garoafa, prin prof. Verdețu Rica, clasa a III-a, prof. Carsochie Didina, clasa a IV-a, și director David Fanica, a sarbatorit Ziua Internationala a Femeii intr-un mod inedit printr-un schimb de experienta de o zi, invitand copiii Centrului Școlar pentru Educatie Incluziva…

- Cu prilejul Zilei Internationale a Femeii, sediul central al Bibliotecii Judetene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a pregatit pentru publicul larg o serie de expoziții realizate de catre Daniela Atanasiu, bibliotecara la Sectia de Imprumut la domiciliu adulti „Virgil Huzum”. Vizitatorii se vor putea bucura…

- Ziua Internaționala a Femeii. Google Doogle. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Google a publicat un Doodle special pentru Ziua de 8 Martie, care ofera 12 povești animate ale unor femei din diverse zone ale lumii.

- Celebrul lanț de restaurante fast-food McDonald's s-a alaturat celor care celebreaza, azi, Ziua Internaționala a Femeii. Celebra sigla „M” a fost rasturnata, astfel incat sa semene cu un "W" de la "woman" - femeie in engleza, scrie digi24.ro.

- SRI a transmis un mesaj inedit cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, iar poza publicata pe o rețea de socializare a devenit virala. „ADMITEM, cateodata ele afla primele”, este mesajul cu mai multe ințelesuri postat de SRI pe pagina de Facebook, de 8 martie, insoțit de sigla instituției. Nu este prima…

- Așa cum ne-au obișnuit an de an in data de 8 martie, cu prilejul sarbatoririi „Zilei Internationale a Femeii”, politistii Biroului Rutier Craiova si Politistii Sectiei 3 Politie Craiova au desfasurat „o actiune” in municipiul Craiova, in cadrul careia au ...

- ZIUA INTERNAȚIONALA A FEMEII 8 MARTIE. Cu o zi inainte de sarbatoarea Zilei Internaționale a Femeii, Google vine cu un doodle interactiv, care ofera 12 povești animate ale unor femei din diverse zone ale...

- Mesajul primarului Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, cu prilejul celebrarii, in data de 8 martie, a Zilei Internaționale a Femeii: “Un gand plin de admirație, frumos și respect pentru cele care, prin iubire, emoție, delicatețe, devotament, incredere…

- Consiliul Judetean Suceava - Centrul Cultural Bucovina organizeaza miercuri, 7 martie, de la ora 18:30, la Cinema "Modern", spectacolul dedicat Zilei Internationale a Femeii, intitulat "Varietati de primavara". Isi dau concursul orchestra, solistii si corpul de balet ai ...

- Peste 4.760 intervenții in situații de urgența au avut pompierii vranceni in 2017. In 61,53% dintre cazuri au fost situații de asistența medicala, 7,08% pentru stingerea incendiilor, 4,91% - incendii de vegetație și altele, 6,49% - recunoașteri in teren, iar restul pentru protecția mediului, salvarea…

- Claudia Prisecaru, atleta de la CSM Focșani 2007, a reușit sa caștige primele titluri de campioana a Romaniei in 2018! La Campionatul Național de atletism indoor, ale carei intreceri au avut loc la București, la Complexul Sportiv Lia Manoliu, sportiva pregatita de profesorul Cristian Orza s-a impus…

- Clubul de Storytelling al Casei Corpului Didactic „George Tofan" Suceava a organizat joi, 1 februarie, in biblioteca institutiei, o sesiune de lectura cu ocazia Zilei Internationale a Cititului Impreuna (ZICI), un eveniment global marcat de milioane de oameni in peste 100 de tari, ...

- Actori ai Teatrului de Stat Constanța au participat, astazi, la un eveniment inedit organizat de Centrul Cultural „Teodor T. Burada”, dedicat Zilei Internaționale a Cititului Impreuna, in colaborare cu filiala județeana a Asociației Nevazatorilor din Romania. Nevazatorii au citit poezii și, alaturi…

- Joi, 1 februarie, de Ziua Internationala a Cititului Impreuna, Scoala Gimnaziala Nr. 8 Suceava demareaza proiectul educational de voluntariat transfrontalier „Citim Impreuna – 1.000 - in Limba Romana", in cadrul caruia sa colecteze 1.000 de materiale beletristice in limba romana ...

- In data de 1 februarie 2018, Citim Impreuna Romania (CIR) va celebra Ziua Internationala a Cititului Impreuna (ZICI) in Romania, un eveniment global marcat de milioane de oameni in peste 100 de țari, organizata de catre Lit World (http://www.litworld.org/). Joi, 1 februarie 2018, ora 11:00, cu ocazia…

- In cadrul Campaniei de prevenire a violentei RESPECT, implementata la nivelul Scolii Gimnaziale Nr. 4 Suceava, s-au desfasurat sapte activitati pe parcursul a doua saptamani. Coordonatorul campaniei, consilier scolar Ramona Intorsura, si echipa sa de proiect, formata din profesorii Claudia Tuca, ...

- Biblioteca Județeana Duiliu Zamfirescu sarbatorește Ziua Internaționala a Cititului Impreuna, alaturandu-se Campaniei derulate de Asociația Citim Impreuna Romania (CIR) impreuna cu peste 500 de parteneri. Evenimentul, dedicat lecturii cu voce tare, va avea loc pe 1 februarie. El a…

- Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" organizeaza joi, 1 februarie 2018, un eveniment inedit dedicat Zilei Internationale a Cititului Impreuna.Actiunea care se va desfasura in colaborare cu Asociatia Nevazatorilor din Romania ndash; filiala judeteana Constanta si cu sprijinul Teatrului…

- Miercuri, 31 ianuarie, la Casa Corpului Didactic (CCD) ”Simion Mehedinți“ din Focșani va avea loc lansarea lucrarii ”Ghidul profesorului documentarist”, pentru examenul de titularizare, definitivat și gradul didactic II. Autoarea carții este Anamaria –Florina Zaharia. Evenimentul…

- Ateneul Popular „Mr.Gh.Pastia” din Focsani impreuna cu Asociatia Personalului Didactic „Simion Mehedinti” si Liceul de Muzica si Arte plastice „Gh.Tattarescu” Focsani, organizeaza, marti, 30 ianuarie 2018, evenimentul „I.L.Caragiale, 166 de ani de la nastere”, care cuprinde…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a comemorarii victimelor Holocaustului, in care afirma ca Romania continua sa lupte impotriva oricarei forme de antisemitism, rasism, xenofobie si discriminare.

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a comemorarii victimelor Holocaustului, in care isi exprima solidaritatea cu supravietuitorii tragicelor evenimente din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, precizand ca sustine educarea tinerei generatii…

- Vineri, 26 ianuarie 2018, va avea loc „Ziua portilor deschise” la Muzeul Documentar al Holocaustului din Nordul Transilvaniei din cadrul Institutului de Iudaistica si Istorie Evreiasca Dr. Moshe Carmilly al Universitatii „Babes-Bolyai” (str. Croitorilor nr. 13) pentru grupuri de elevi din unitatile…

- Tipul mesajului : Atenționare nowcasting Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Data emiterii : 26-12-2017 ora 16 Nr. mesajului : 6 Valabil de la : 26-12-2017 ora 17:00 pana la : 26-12-2017 ora 23:00 In zona : Județul Vrancea: Adjud, Focșani, Marașești, Odobești,…

- Pentru ca pastreaza datina strabuna, pentru ca Mos Craciun trebuie sa ajunga la toți copiii si pentru ca bucuria pe care o primim atunci cand daruim este una speciala, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vrancea au devenit si in acest an mesagerii mosului. Astfel, in saptamana…