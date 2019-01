In contextul in care Romania a preluat, de la 1 ianuarie, președinția Consiliului Uniunii Europene, țara noastra va avea tot mai multa vizibilitate in presa internaționala. Din pacate, in locul informațiilor care sa ne faca cinste, guvernarea PSD-ALDE a avut grija sa puna Romania, in mod nemeritat, intr-o ipostaza negativa, sub lupa tuturor cancelariilor internaționale și a opiniei publice din intreaga lume. Derapajele necontenite la adresa statului de drept, facute in numele unei persoane cu probleme penale, respectiv liderul PSD, Liviu Dragnea, creioneaza imaginea unei țari instabile, in coliziune…