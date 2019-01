Dumitru Oprea: „Manual unic, pagube multiple” Ministrul Educației ne-a anunțat la televizor ca pe site-ul instituției s-a publicat un memorandum prin care se desființeaza manualul unic și se reinstituie competiția intre edituri pentru manualele școlare. O masura altfel de minim bun-simț, dar bizara și in totala contradicție cu lupta la baioneta dusa de predecesorul doamnei Andronescu la Educație, Liviu Marian Pop. Un domn care s-a luptat cu „mafia editoriala“ pana cand pe bancile elevilor au ajuns carți școlare pline de greșeli, tehnoredactate in batjocura, tradand diletantismul Editurii Unice (zisa și Didactica și Pedagogica). Cat se pregatește… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

