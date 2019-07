Stiri pe aceeasi tema

- 'Partidul Social Democrat a inteles mesajul transmis de electorat si s-a angajat in schimbari profunde. In acest sens, anul viitor, PSD Arad va propune la Consiliul Judetean o echipa de oameni pregatiti, onesti, cu experienta in administratia publica, care cunosc bine judetul si stiu ce probleme…

- ​Primaria Municipiului București a prezentat o estimare supradimensionata a veniturilor pe 2019, "umflând" bugetul cu 2 miliarde de lei, a aratat Nicușor Dan duminica, într-o conferința de presa. Deputatul a atras atenția ca fara o restructurare la sânge a cheltuielilor primariei,…

- „Am intrat in politica la 45 de ani. Dupa ce mi-am facut un rost si un nume in viata. Muncesc de la 18 ani. In ultimii 10 ani, chiar 14 ore pe zi. Am fost timp de 23 de ani un avocat de succes si in ultimii 17 ani unul dintre cei mai respectati practicieni in insolventa din Romania. M-am luptat cu…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea a solicitat Ministrului Afacerilor Externe detalii despre masurile luate ,,pentru asigurarea desfasurarii in conditii normale a proceselor electorale, astfel incat toti cetatenii romani din diaspora sa poata vota”. „Printre obiectivele asumate de guvernarea PSD-ALDE, la capitolul…

- Deputatul carasean considera ca din cauza conducerii centrale a partidului de guvernamant, din care a facut parte, nu a putut sa isi tina promisiunile. „M-am desparțit de PSD din cauza faptului ca tot ceea ce m-a pus Liviu Dragnea sa promit in campaniile electorale s-a intamplat doar intr-o…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, arata ca Fondul de Dezvoltare și Investiții, un proiect pentru care a insistat foarte mult, iși arata rezultatele și precizeaza ca in urmatorii ani vor fi investiți 10 miliarde de euro in comunitațile din Romania.Citește și: CNSAS a gasit dovada ca Traian Basescu…

- Primarii din Romania au la dispoziție 5 miliarde de lei in 2019 pentru investiții prioritare, in cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, anunța eurocandidata PSD Rovana Plumb "Pe 26 mai, vor avea...

- Proiectele derulate cu fonduri europene reprezinta cele mai mari investitii ale Primariei pe anul curs. Primarul Mihai Chirica a anuntat ieri ca bugetul local pe anul 2019 ajunge la circa 764 milioane lei, iar aproape 300 milioane lei din aceasta suma este dedicata cheltuielilor de dezvoltare. Proiectele…