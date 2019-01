Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost condamnat marti de Tribunalul Bucuresti la 4 ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care este acuzat ca a primit peste 3 milioane euro mita de la administratorul RCS/RDS, Ioan Bendei, in schimbul acordarii drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1.