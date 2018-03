Stiri pe aceeasi tema

- Final de saptamana aglomerat pentru Ambulanta/ Echipajele de salvare au intervenit la 4 accidente rutiere soldate cu 10 victime in Eveniment / 505 solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 09 martie, ora 00.00– 12 martie, ora 08.00, iar sapte persoane au fost…

- Cele 60 de angajate ale Serviciului de Gospodarire a Apelor Gorj au fost sarbatorite, ieri, cu ocazia Zilei Femeii. Acestea au primit flori și marțișoare din partea instituției, insa adevarata surpriza a constat in mini-concertul de nai oferit de catre elevii Liceului de Arte din Targu-Jiu,…

- Tocmai faptul ca ultimii piloni pe care se mai sprijina tot mai subredul stat paralel fac insemnate eforturi logistice pentru a lua in deradere si a bagateliza activitatea Comisiei parlamentare de control a Serviciului de Paza si Protectie arata cat de mult se teme generalul Lucian Pahontu de faptul…

- Jurnalistii de la principalele organisme de presa prezenti la intalnirea cu edilul au parasit sala de conferinte. Primarul a avut o astfel de reactie dupa ce presa locala a scris ca strazile nu au fost curatate de zapada si ca exista doar 14 utilaje de deszapezire pentru tot orasul, care are aproximativ…

- Membrii Comisiei parlamentare de ancheta a activitatii șefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP) au decis, marti, in prima sedinta, ca presedintele acestui for legislativ sa fie senatorul PSD Daniel Butunoi. Vicepresedinte este deputatul PNL Victor Paul Dobre, iar secretar va fi deputatul ALDE…

- Comisia de ancheta pentru activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, a avut marti, 27 februarie, prima sedinta de la infiintare. Membrii comisiei au ales conducere acesteia.Presedinte va fi senatorul PSD Ionel Daniel Butunoi, vicepresedinte va fi deputatul PNL Victor Paul Dobre, iar secretar…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a comentat, pe pagina oficiala de Facebook, acuzatiile conform carora serviciile secrete din Rusia ar fi vrut sa incendieze doua scoli românesti din Cernauti, acuzatii venite de la Seful adjunct al Serviciului de Securitate al

- Potrivit cercetarii, copiii care au fost lasati sa descopere singuri cum se utilizeaza internetul au fost mai des victimele agresiunilor din mediul online decat cei ai caror parinti au fost alaturi de ei atunci cand au inceput sa foloseasca aceasta retea.''Peste 40% din totalul participantilor…

- Presedintia Republicii Moldova va cere institutiilor de la Chisinau sa investigheze activitatea consulului Romaniei la Balti, pe care il acuza de partizanat si de corupere politica a alesilor locali din nordul Republicii Moldova. Intentiile presedintiei pro-ruse de la Chisinau au fost anuntate in contextul…

- Liberalii au contestat, joi, la Curtea Constitutionala hotararea Parlamentului privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta care verifica activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian-Silvan Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a aprobat, ieri, infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru „verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care exced…

- Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, presedintele Senatului a spus: 'In Romania functia de control a Parlamentului trebuie sa fie exercitata mai pregnant. Pana acum rolul Parlamentului, ca institutie…

- Parlamentari de la PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE si PMP au fost desemnati pentru a face parte din Comisia de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu. Ca...

- Deputatul PMP Petru Movila considera ca demersul de constituire a Comisiei parlamentare de ancheta privind verificarea activitatii directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, reprezinta "o manifestare de forta", care nu vine decat "sa subjuge" SPP, o institutie serioasa, cu profesionisti.…

- Conducerea companiei ArcelorMittal Galati sustine in cererea de chemare in judecata ca participarea unor angajati la protestele spontane legate de negocierile salariale s-a facut prin intreruperea ilegala a lucrului in cateva sectoare-cheie, ceea ce a produs prejudicii materiale importante.

- Plen la parlament Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti în plen pentru a decide înfiintarea unei Comisii de ancheta pentru verificarea activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza. Parlamentarii vor sa verifice daca Lucian Pahontu ar fi implicat SPP în…

- El ii acuza pe oamenii care ne conduc ca vor un singur lucru: corupția la putere. [citeste si] Legile justiției și demiterea Laurei Codruța Kovesi "Au incercat cu legile justiției și modificarile la codul penal (și nu se vor opri), dar nu merge atat de repede pe cat vor ei, apoi…

- O luare de poziție extrem de dura la adresa președintelui PSD Liviu Dragnea vine din partea fostului director al Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul (r) Dumitru Iliescu. Acesta susține intr-o postare pe Facebook ca șeful PSD pune piedici Raportului care ar putea duce la revocarea Laurei…

- Dupa doua luni de cand vizele pentru Canada au fost ridicate, romanii au luat cu asalt aceasta tara si au cerut azil in numar foarte mare. Daca ritmul va continua, atunci e posibil ca restrictiile sa fie reintroduse. Potrivit Politics.ca, nu mai putin de 232 de conationali au facut astfel…

- Iohannis, atac la Parlament: Demersul de a face o comisie de ancheta pe șeful SPP, o aflare in seama politicianista, a spus șeful statului, la Cotroceni, el precizand ca activitatea Serviciului de Protecție și paza este analizata, conform legii, doar in interiorul CSAT, iar singurul demers legal era…

- Conducerea parlamentului a adoptat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri pe…

- In urma unei sesizari inregistrate la Politia Locala Galati privind incalcarea grava a unor norme de protectia mediului, politistii locali din cadrul Serviciului de Protectie a Mediului si comisarii din cadrul Garzii Nationale de Mediu au efectuat verificari in teren. Oamenii legii au depistat ca cele…

- Agenda incarcata astazi pentru comisiile de la Senat Senat. Foto: Arhiva. Agenda încarcata astazi pentru comisiile de la Senat. Printre subiectele dezbatute se afla propunerea legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României si proiectul de lege…

- Marti seara, la spectacolul Tosca, rolul Scarpia va fi interpretat de Artistul Emerit al Republicii Moldova, Boris Materinco, de la Teatrul National de Opera si Balet „Maria Biesu" din Chisinau. Aceasta schimbare de ultima ora este cauzata de imbolnavirea baritonului Lucian Petrean. Sunteti asteptati…

- Fostul sef al SPP, Dumitru Iliescu, il ataca dur pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, printr un mesaj scris pe pagina personala de Facebook. Dumitru Iliescu si a exprimat opinia cu privire la scandalul in care este implicat SPP.Redam mai jos textul integral:FOSTUL MEU ASA ZIS ADVERSAR, DOAMNA LIA OLGUTA…

- Liviu Dragnea vrea comisie parlamentara de ancheta a activitatii SPP Viorica Dancila și Liviu Dragnea. Foto: Agerpres Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, considera ca este necesara înfiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea Serviciului de Protectie si…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva prezinta, pe contul sau de Facebook, cateva imagini de iarna din Parcul National Piatra Craiului. Fotografiile au fost realizate de rangerii parcului in acțiunile de patrulare și monitorizare. Parcul Național Piatra Craiului are o suprafața de 14.800 de hectare…

- Pentru a doua zi consecutiv, Liviu Dragnea a adus in discutie ipoteza de a se constitui o comisie speciala in privinta Serviciului de Paza si Protectie. De aceasta data, Dragnea a subliniat in cateva randuri ca urmeaza sa discute inainte de orice cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, partenerul…

- Fostul sef al SPP, Dumitru Iliescu, spune ca subordonarea Serviciului a fost "permanent tinta unor persoane cu functii de conducere in Ministerul de Interne" si ca pentru a se stabili daca s-au cerut date despre demnitari sunt necesare anchete ale Parlamentului si Parchetului. "Desi nu sunt un apropiat…

- Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, da publicitații pe facebook informații de culise, dezvaluind cum s-a ajuns la actualul razboi dintre Liviu Dragnea și șeful SPP, Lucian Pahontu. "Desi nu sunt un apropiat al domnului Dragnea, il stiu ca un om ponderat, echilibrat si greu de convins, daca nu ai argumente.…

- Liviu Dragnea va fi audiat in comisia de aparare din Senat. Liderul PSD va fi chemat, saptamana viitoare, sa dea explicatii si sa prezinte probe legate de acuzatiile pe care le-a facut la adresa SPP. Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, spune ca audierile vor continua cu…

- Liviu Dragnea crede ca "se impune" infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta pentru activitatea Serviciului de Paza si Protectie, condus de Lucian Pahontu, pe care seful PSD l-a acuzat in mai multe randuri de imixtiune in activitatea politica.

- Final de saptamana aglomerat pentru Ambulanta: peste 450 de solicitari, cinci persoane au fost gasite decedate in Eveniment / 467 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 02 februarie, ora 00.00– 05 februarie, ora 09.00, iar cinci persoane au fost gasite decedate,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat un nou atac la adresa sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, spunand ca avea o practica foarte nociva – isi folosea angajatii pentru a culege informatii, apoi mergea la Parchete sau instante si transmitea anumite mesaje, transmite News.ro…

- "Am remarcat in aceste zile o polemica in spatiul public, al carei obiect il reprezinta activitatea Serviciului de Protectie si Paza. Regret ca aceasta polemica priveste o institutie de ale carei servicii am beneficiat inca de la infiintarea ei, si care s-a comportat ireprosabil in toti acesti ani,…

- Liderul PMP Traian Basescu a afirmat vineri ca presedintele Klaus Iohannis este in capcana lui Liviu Dragnea, dupa numirea Vioricai Dancila la conducerea Guvernului, subliniind ca desi seful statului este cel care numeste seful SPP, acest lucru este facut la propunerea CSAT, unde sunt sapte ministri…

- "Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a unui dosar penal constituit ca urmare a declaratiilor facute de presedintele Camerei Deputatilor, Ministerul Public dezminte existenta unei anchete…

- Fostul presedinte Traian Basescu scrie pe Facebook ca lucrurile vor iesi prost in scandalul in care este implicat Serviciul de Protectie si Paza, in conditiile in care Jandarmeria nu poate prelua responsabilitatile acestei institutii. "Nu prea se utilizeaza bulanul si nici garduri", scrie Basescu.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca premierul Viorica Dancila a informat-o marti dimineata ca renunta la serviciile Serviciului de Paza si Protectie, iar ca masura punctuala s-a asigurat deplasarea acesteia la Palatul Victoria cu un echipaj de la Jandarmerie, dar a precizat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat marti ca s-a deplasat la birou cu masina condusa de soferul institutiei si ca nu vede de ce ar avea nevoie de angajatii Serviciului de Protectie si Paza, declaratia sa venind in contextul in care presa a scris marti ca premierul Viorica Dancila si membrii…

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, a dat dispoziție ca toți miniștrii cabinetului Viorica Dancila sa renunțe la protecția SPP . Motivul? Fara a aduce dovezi in clar, domnului Dragnea i s-a nazarit ca PSD este spionat și ”penetrat” de ofițerii Serviciului de Protecție și Paza. Renunțarea intregului Guvern al…

- „Pana in acest moment nu am renuntat la SPP. In continuare, voi proceda in acord cu ceea ce se va decide", a declarat, pentru Mediafax, Tudorel Toader. Precizarea vine in contextul in care surse politice afirmau ca premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu....

- Europarlamentarul Viorica Dancila o are ca asistenta locala, pe Adriana Botorogeanu, inculpata în al doilea dosar de la DNA al lui Liviu Dragnea privind angajarile fictive de la Consiliul Județean Teleorman. Botorogeanu este inculpata, alaturi de Liviu Dragnea,…

- Liviu Dragnea a declarat luni ca exista un personaj veninos intr-o institutie romaneasca ce face mult rau, fara sa spuna despre cine este vorba. Potrivit unor surse, Liviu Dragnea facea referire la generalul Lucian Pahontu, seful SPP, cel pe care l-a acuzat si in trecut de implicarea in politica. …

- "Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase și in Guvernul care a dus Romania in NATO și in Uniunea Europeana / am condus PSD -ul și Guvernul care in 2012-2015 a scos Romania din dezastrul economic și social al "epocii Basescu"! Acum ma uit cu mare tristețe la un PSD condus de traseisti impostori…

- Ponta, despre criza politica: Conducerea mafiotizata a PSD folosește Partidul, Guvernarea și Parlamentul doar pentru bani, putere și protecție in fața legii, a scris fostul premier, vineri, pe Facebook, el aratand ca se uita cu tristețe la un ”PSD condus de traseisti impostori de la PD și PRM , de feudali…

- Comitetul Central al Likud, partidul de dreapta al premierului israelian Benjamin Netanyahu (foto), a votat duminica o rezolutie cerand parlamentarilor acestuia sa actioneze in favoarea anexarii Cisiordaniei, teritoriul palestinian ocupat de Israel de peste 50 de ani, relateaza AFP. In acest…

- De fapt, o lupoaica care da dovada de „lipsa crasa de bun simț și pregatire diplomatica”... "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor…

- "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor la legile justitiei, pentru o mai buna informare si am ramas stupefiat de lipsa crasa…