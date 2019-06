Stiri pe aceeasi tema

- Actionarul clubului de fotbal Dinamo, Ionut Negoita, a afirmat, joi seara, ca i-a propus fostului antrenor al echipei, Mircea Rednic, sa cumpere pachetul majoritar de actiuni de 51% pentru suma de 3 milioane de euro si ca asteapta un raspuns de la tehnician in acest sens. "I-am facut oferta…

- Dumitru Dragomir a comentat la GSP LIVE meciul dintre Romania și Malta, incheiat cu victoria tricolorilor, scor 4-0, in preliminariile pentru EURO 2020. Urmatorul nostru meci, cu Spania, acasa, e pe 5 septembrie, ora 21:45, in direct la Pro TV Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal s-a…

- Dumitru Dragomir, 73 de ani, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a analizat la GSP Live evoluțiile „tricolorilor" din remiza obținuta in-extremis de Romania in Norvegia, scor 2-2. „Ma așteptam ca «Gurița» sa aiba bulan! E norocos, la fel ca Tatarușanu, care are mare valoare. Schimbarile…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a oferit Papei Francisc, cu ocazia vizitei Sanctitatii Sale in Romania, mai multe cadouri, printre care o minge și un tricou cu autograful lui Gica Hagi. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, e de parere ca, la astfel de evenimente, este…

- Dumitru Dragomir (72 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat, in direct la GSP Live, deznodamantul finalei Cupei Romaniei dintre Viitorul și Astra Giurgiu, incheiata 2-1. ...

- George Țucudean (28 de ani), golgeter la CFR Cluj și campion pentru al patrulea an la rand in Liga 1, și-a dezvaluit planurile pe care la are intr-un interviu cu zambetul pe buze acordat reporterilor Gazetei Sporturilor. Dupa ce a ironizat-o pe FCSB, Țucudean și-a amintit și de Dinamo, club pentru…

- Dumitru Dragomir, 72 de ani, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a alacatuit un top 3 al celor mai buni antrenori romani. Razvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, se afla in capul listei, urmat de Cosmin Contra și Mirel Radoi, selecționerii de la prima reprezentativa, respectiv naționala…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca sunt mai multi oameni de afaceri interesati sa cumpere clubul, dar depinde si de ceea ce isi doreste patronul Ionut Negoita. Intrebat daca omul de afaceri Horia Sabo, care ocupa in prezent functia…