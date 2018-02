Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…

- Salariile politistilor vor creste de la 1 februarie, miercuri, fiind aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar, politistilor si personalului civil din MAI, care asigura punerea in aplicare, la nivelul…

- Altfel spus, in medie 29 intervenții pe zi, fata de 27 in anul 2016. Din totalul de 1582 de interventii altele decat cele medicale, cele mai numeroase au fost la incendii – 382, incendii de vegetatie uscata si altele – 411, pentru asistenta persoanelor – 155 și alte situatii de…

- Consiliul Județean Alba propune in ședința de joi, 1 februarie 2018, alocarea unei sume din buget pentru plata contribuțiilor in vederea completarii drepturilor salariale ale personalului neclerical angajat in unitatile de cult din județ. Este vorba despre suma de 17. 675.000 de lei, aferenta unui numar…

- Cheltuielile si veniturile Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Energie cresc, in acest an, cu peste 70% fata de anul trecut, potrivit proiectului de buget care urmeaza a fi aprobat de Parlament, sub autoritatea caruia ANRE se afla. Astfel, de la 85 de milioane de lei, cat reprezentau veniturile…

- Primaria Ploiesti si-a prezentat public propunerea de buget pentru 2018, in care estimeaza ca va realiza venituri totale de 334,7 milioane de lei, mult sub valorile care se inregistrau in anii anteriori. La asta se mai adauga o economie de peste 70 de milioane de lei ramasa din anul trecut, bani…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman AM POCU , din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv Romania Start Up Nation.Prin aceste proiecte, al caror beneficiar…

- La finele anului trecut, ANAF a emis aproximativ 300.000 de decizii de impunere pentru contribuția la fondul de sanatate datorata de persoane fizice pe anul 2012 și care s-ar fi prescris incepand cu 1 ianuarie 2018. De ce nu s-au emis aceste decizii vreme de aproape cinci ani este o intrebare care…

- Primaria sectorului 4 are un buget anual de aproape 700 de milioane de lei. Anul trecut, primarul l-a considerat insuficient ca sa sustina si paza scolilor, asa ca a renuntat la contract. In Ajun de Craciun, insa, consilierii locali au majorat lefurile angajatilor, pe motiv ca de la 1 ianuarie creste…

- Conform datelor prezentate de primarul Oancea, in noiembrie 2017, Primaria Deva a platit salarii in valoare totala de 3,4 milioane de lei, aproape dublu fata de aceeasi luna a anului 2016. Fondul de salarii al Primariei Deva ar fi ajuns asftel la 10 milioane de euro, in timp ce veniturile proprii ale…

- Cheltuielile TAROM vor fi diminuate cu 12,7 milioane de lei pe an, in urma optimizarii activitatilor logistice si eficientizarii operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor, a anuntat compania. Aceasta suma a reiesit din analiza interna solicitata de directorul general al TAROM si care…

- Guvernul a aprobat un Memorandum pentru declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, astfel incat sa se mentina acest statut fiscal special, iar salariile nete…

- BERD acorda Primariei Sibiu un imprumut in valoare de 65,7 milioane de lei (aproximativ 14,2 milioane de euro) pentru achizitia a 50 de autobuze noi, cu emisii reduse, in vederea imbunatatirii serviciilor de transport public si a protejarii mediului, a anuntat miercuri institutia financiara.Vehiculele…

- Analistii au redus estimarile referitoare la livrarile Apple de telefoane iPhone X in primul trimestru al anului 2018, ei facand referire la cererea modesta de la sfarsitul sezonului cumparaturilor de serbatori, relateaza Bloomberg. Vanzarile de iPhone-uri X ar putea fi de 35 de milioane de aparate…

- Automobile Dacia Pitești a negociat cu sindicatele și au convenit o marire cu 20% a tuturor salariilor, astfel incat salariul net sa nu scada de la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul obligatiilor sociale de la angajat si angajator. ”Urmare a aplicarii Ordonantelor de Urgenta Nr.79/2017 si…

- Proiectele de finanțare depuse la Oficiul județean al AFIR insumeaza 85 de milioane de euro Proiectele cu finanțare din fonduri europene și guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020 depuse in anul 2017 in județul Bacau aduc 85 de milioane de euro beneficiarilor publici…

- Salariile parlamentarilor, deplasarile in afara tarii, diurne, cazare, transport, telefoane si birourile alesilor din circumscriptii au reunite cheltuieli totale de peste 7 milioane lei, la Camera Deputatilor, intr-o luna. In octombrie, Camera a platit pentru indemnizatiile nete ale deputatilor 3.218.846…

- Programul Start-Up Nation are, in acest an, o finantare de 1,71 miliarde lei, care asigura, in temeiul legii, suportul activitatii a 10.000 de noi firme infiintate dupa 31 ianuarie 2017. O noua sesiune a programului ar urma sa aiba loc anul viitor.In cadrul programului au fost efectuate…

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu spune ca nu sunt platite toate salariile la RATT. Primaria a avut plați de facut catre RATT pentru utilitați, care nu puteau fi amanate, iar salariile vor trebui sa mai aștepte puțin. „Nu sunt platite toate salariile la RATT, sunt anumite restanțe. Știți bine…

- Doar doua companii din top 10 angajatori majoreaza salariile brute cu 20% Milioane de angajati nu stiu daca de la 1 ianuarie vor mai avea aceleasi salarii ca in 2017. ZF a intrebat zeci de companii ce vor face. Desi a trecut mai bine de o luna de când, prin ordonanta de guvern, taxele sociale…

- Medisprof, clinica oncologica din Cluj Napoca, se extinde si deschide un nou spital privat destinat tratamentelor oncologice. Constructia noului spital s-a realizat in aproximativ 18 luni si a necesitat investitii de peste 12 milioane euro. Partenerul bancar al Medisprof in demersul deschiderii noului…

- “Salariile vor scadea pentru jumatate din personal. Cele mai mari scaderi vor fi la directori și la inspectorii superiori, 20% la directori și 15% la inspectorii superiori. Sunt reduceri mari. Am cerul Guvernului soluții, fie sa ne excepteze, cum au exceptat ANRE sau ANCOM, fie sa ne dea creșterea de…

- Citeste si: Companiile de stat din judete - pe pierderi, cele din subordinea ministerelor - pe profit „Inventarul“ angajatilor de la stat, cel mai bine pazit secret al Romaniei. Restructurarea si eficientizarea sistemului public se izbesc de re­zistenta unor ministere si in­stitutii, care isi iau ca…

- Cei peste 2.200 de angajați ai Minisiterului Afacerilor Externe (MAE) vor obține cele mai mari salarii medii din ministere, in 2018. Aceștia vor avea anul viitor salarii medii de aproximativ 10.300 de lei net pe luna, cu 12% mai mult decat anul acesta, potrivit calculelor facute de ZF.ro, pe baza informațiilor…

- „PNL Arad a facut o obsesie din majorarea taxelor și impozitelor locale. In luna noiembrie, PNL Arad a fost singura filiala liberala din țara care și-a scos primarii in strada, pentru a protesta impotriva reducerii impozitului pe venit de la 16 la 10 la suta, ceea ce aduce mai mulți bani in buzunarele…

- eMAG investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp, care va fi construit in judetul Giurgiu si va avea o capacitate de 3 milioane de produse, urmand sa fie finalizat pana in 2019, potrivit unui comunicat de presa emis miercuri de companie. Depozitul reprezinta prima…

- La jumatatea anului 2017, in jur de 98% dintre gospodariile din Romania beneficiau de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate contra-cost, fiind inregistrati peste 7,3 milioane de abonati, in crestere anuala cu 2,5%, a anuntat miercuri arbitrul telecom (ANCOM). Dintre acestia,…

- Romania rurala, cu peste 10.000 de sate si noua milioane de locuitori, are un potential de dezvoltare insuficient explorat, 68% din populatia activa avand venituri decente din salarii, care ii acopera necesitatile lunare si ii permit si unele cheltuieli aditionale, conform unui studiu realizat de o…

- In luna martie 2009, Nuclearelectrica decide infiintarea subsidiarei Energonuclear, care avea ca scop implementarea proiectului de constructie a reactoarelor 3 si 4 ale Centralei de la Cernavoda. La acel moment, statul roman selectase un consortiu de investitori care sa finanteze cu circa 5,5 miliarde…

- Salariile nete, impozitele și contribuțiile aferente rezultate ca urmare a efectului indus de dezvoltarea zonei economice, de birouri și rezidențiale Baneasa reprezinta peste 742 milioane euro. Cheltuielile pentru achiziții sunt estimate la peste 580 milioane de euro. Baneasa Developments…

- Autoritatile locale au ajuns la fundul sacului si in Olt, situatie recunoscuta cu greu de oficialii judetului, care astazi au declarat ca au cerut sprijin Guvernului pentru ca anumite primarii sa-si poata plati salariatii.

- Partidul Național Liberal considera ca discrepanțele salariale intre angajații din sectorul public și cei din mediul privat trebuie sa dispara. In acest sens, la inceputul lunii noiembrie, am depus doua amendamente la Proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2017…

- Zeci de salariati ai Agentieia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Gorj protesteaza in fata sediului institutiei. Acestia sunt nemultumiti de faptul ca salariile pe care le primesc vor fi mai mici de la 1 ianuarie 2018, cand se va aplica o noua grila.

- A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata miercuri de Guvern. Bani in plus sunt alocati pentru salariile medicilor si profesorilor, pensii militare, programe de sanatate, protectia copilului si persoane cu dizabilitati. Au fost luati bani de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, respectiv…

- Febra cumparaturilor de Black Friday se apropie cu pași repezi. Milioane de romani vor lua cu asalt site-urile in cautarea celor mai bune promoții. Dar clienții nu trebuie sa țina cont de anumite le de Black Friday.lucruri pentru a nu fi pacaliți. Libertatea a vorbit cu un specialist al Poliției Romane…

- Un numar total de 157.798 de angajatori din România au restanțe de 15,99 miliarde lei în contul contribuțiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate și șomaj, informeaza Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF).

- „Pornind de la premisa ca obligatia de transparenta este deosebit de importanta pentru mentinerea echilibrului in cadrul societatii si o comunicare eficienta la nivelul companiei se face in contextul unei relatii bazate pe respect, incredere si dialog, aducem la cunostinta faptul ca orice masuri sau…

- „Deși este prevazuta o creștere de 30 de milioane pentru Ministerul Educației Naționale, aceasta suma nu va acoperi decat plata restanțelor datorate hotararilor judecatorești avand ca obiect drepturi salariale pentru personalul din instituțiile de invațamant, nefiind alocate noi bugete pentru…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a lansat mai multe ghiduri privind accesarea fondurilor europene in valoare totala de 550 de milioane de euro pentru firmele care vor sa angajeze șomeri și tineri, in special din mediul rural, a declarat, luni, secretarul…

- Peste 1.000 de persoane, potrivit liderilor BNS, au protestat vineri, in fața Prefecturii Timiș, principala nemulțumire fiind decizia Guvernului de a muta plata contribuțiilor fiscale de la angajator la angajat, de la 1 ianuarie 2018. La protest au luat parte atât sindicaliști…

- ANAF confirma catastrofa anunțata d ministrul Finanțelor! Un numar de 157.798 de angajatori nu platisera contribuțiile sociale pentru 2.076.097 de angajați, la 30 septembrie 2017, iar acest lucru justifica necesitatea realizarii transferului de contribuții de la angajator la angajat, a declarat,…

- Protestele au continuat si astazi chiar in timpul sedintei de Guvern in care a fost aprobata ordonanta privind modificarea Codului Fiscal. Atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara oamenii au iesit in strada nemultumiti de faptul ca, spune ei, odata cu trecerea contributiilor la angajat…

- Guvernul Mihai Tudose a modificat, ieri, Codul Fiscal prin ordonanța de urgența. Guvernanții susțin ca salariul mediu net va crește cu doi lei, însa calculele se aplica în sectorul de stat, dimunând majorile deja promise. În sectorul privat salariile ar putea scadea. Executivul…

- Astazi ar putea fi aprobate masuri transferul contributiilor in sarcina angajatilor, scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, impunerea unei taxe de solidaritate pentru angajatori de 2,5% si modificarea cotei de contributie catre Pilonul II de la 5,1% la 3,75%. Postarea integrala a lui Victor…

- "Basescu a taiat salariile bugetarilor cu 25% - azi Dragnea le taie salariile bugetarilor si celor din privat cu 21% !!!", a scris miercuri dimineata Victor Ponta pe pagina sa de Facebook . Proiectul de Ordonanta de Urgenta privind modificarea Codului Fiscal, ce contine masuri care au starnit nemultumirea…

- "Nici PNTCD, nici Guvernul PDL nu a gandit asa ceva", scrie fostul premier PSD, intr-o postare pe Facebook. Pe un ton extrem de dur, Victor Ponta considera modificarile aduse Codului fiscal ca fiind antisociale si neoliberale, considerand demersul coalitiei PSD-ALDE drept "o ticalosie fara margini".

- Prin PNDR 2020 fermierii au solicitat finantare si pentru investitiile in exploatatii agricole (sM 4.1), fiind depuse la AFIR 1.450 cereri de finantare in valoare totala nerambursabila de 667 milioane de euro. Pentru sM 4.1, AFIR a semnat in 2017 contracte in valoare de 266 milioane de euro si a transferat…