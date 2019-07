Stiri pe aceeasi tema

- Apar informații incredibile privind modul in care era condusa Poliția Caracal, dar și secțiile adiacente. Soția fostului șef al Poliției Caracal, Nicolae Mirea, este șefa de post in localitatea Dobrosloveni din care provenea Alexandra. Violeta Mirea s-ar fi certat cu parinții Alexandrei in noaptea…

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a decis marti dimineata sa demisioneze, dupa o discutie cu premierul. In CEX-ul de ieri al PSD nu s-a pus problema ca Moga sa renunte la functie, mai ales ca azi era programata sedinta CSAT, sustin surse politice pentru Adevarul. „E o surpriza totala“, sustin sursele…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, s-a dus la Ministerul de Interne pentru a vorbi cu ministrul Nicoale Moga despre ancheta in cazul crimelor de la Caracal. Ajuns la Minister, Cumpanașu a reușit sa vorbeasca cu Moga, acesta i-a promis ca va duce toate detaliile in CSAT, iar apoi a ieșit in…

- Uniunea Salvati Romania cere demisia ministrului de Interne, Nicolae Moga, considerand ca acesta "nu poate duce MAI spre depolitizare si reforma profunda" si dezaproba modul in care reprezentantii Politiei Romane au tratat Parlamentul in contextul audierilor convocate la Comisia de aparare din Camera…

- Sindicatele politistilor cer demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, dupa asasinarea agentului Cristian Amariei. Vicepresedintele Sindicatul Național ... The post Sindicatele politistilor cer demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, dupa asasinarea agentului Cristian Amariei appeared first on…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut demiterea de urgența a miniștrilor de Externe -Teodor Meleșcanu și de Interne- Carmen Dan pentru modul defectuos in care au fost organizate alegerile in țara și strainatate.Imediat dupa solicitarea președintelui, Carmen Dan a ajuns la Palatul Victoria, unde…

- Președintele Klaus Iohannis solicita demisia ministrului de Externe și a ministrului de Interne, dupa scandalul iscat in strainatate la alegerile europarlamentare si la referendum. „Foarte mulți...

- Partidul Poporului (OeVP, conservator) si Partidul Libertatii (FPOe, extrema dreapta) din Austria se afla in divergente in ce priveste continuarea guvernarii pana la alegerile anticipate, conservatorii cancelarului Sebastian Kurz cerand vehement demisia ministrului de interne de extrema dreapta,…