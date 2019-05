Dumitru Buzatu, PSD: Într-un caz absolut deosebit va trebui să se procedeze la restructurarea Guvernului ”Solutia cea mai simpla este remanierea, adica presedintele Iohannis sa accepte noi propuneri probabil, pentru ca cele vechi e putin probabil ca PSD sa le mai reitereze si atunci vom vedea cum se comporta presedintele Iohannis. Intr-un caz absolut deosebit va trebui sa se procedeze la restructurarea Guvernului, pentru ca Guvernul sa fie adus in fata Parlamentului si supus votului acestuia, astfel incat presedintele Iohannis sa nu mai aiba posibilitatea de a refuza sau de a lungi sine die toate numirile acestea”, a spus Dumitru Buzatu la RFI, potrivit News.ro. ”Noi stim la ce sa ne asteptam… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

