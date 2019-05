Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, spune ca in partid este "o stare emotiva foarte puternica" in urma aflarii rezultatelor exit poll-urilor. Referitor la o eventuala demisie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, el afirma ca nu crede in demisii.

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, susține ca in cazul in care PSD va pierde alegerile și va obține un scor de sub 30, atunci Liviu Dragnea trebuie sa demisioneze.”Daca PSD ia sub 30% și pierde alegerile, atunci Dragnea trebuie sa demisioneze. Daca partidul pierde alegerile, atunci Dragnea…

- Liviu Dragnea declara marti, intr-un interviu pentru Adevarul Live, ca va anunta candidatul PSD pentru alegerile prezidentiale duminica seara, imediat dupa alegerile europarlamentare. Unii lideri PSD din teritoriu nu sunt prea convinsi, insa, ca presedintele PSD va putea face asta in conditiile in care,…

- Paul Stanescu, unul dintre rivalii lui Liviu Dragnea, a venit, miercuri, la sedinta CExN, alaturi de Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui. Acesta din urma, desi era un sustinator al lui Dragnea, a declarat la inceputul sedintei ca Tudorel Toader este „un profesionist bun”.

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca isi propune ca organizatia pe care o conduce sa obtina jumatate plus unul din voturile cetatenilor prezenti la urne la alegerile europarlamentare. Liderul PSD a afirmat ca in aceasta perioada au loc pregatirile de precampanie, au fost mobilizate…

- Consiliul Județean (CJ) Vaslui și instituțiile din subordine vor avea in anul 2019 cel mai mare buget de dupa Revoluția din anul 1989. In total, bugetul județului cumuleaza la venituri suma de 400 milioane de lei, adica 4.000 miliarde de lei vechi. Cel mai important lucru pe cale il promovam anul acesta…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la Calarasi, referitor la Comisia pentru controlul SRI ca si-ar fi dorit sa fie scoase la iveala mai multe lucruri, intrucat exista declaratii, rapoarte, chiar reclamatii si „nu s-a intamplat nimic”. Dragnea a afirmat ca, in conditiile in care Claudiu…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, spune ca se indoieste ca actorii care s-au solidarizat cu manifestantii din strada cunosc foarte bine ordonanta de urgenta care modifica legile justitiei. „Sunt aproape deloc convins ca actorii, evident, personalitati artistice, unele de marca, stiau foarte bine ordonanta…