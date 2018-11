Dumitru Buzatu, despre acuzele din CexN: A tratat cu PNL-ul Dumitru Buzatu a declarat, luni seara, ca a votat impotriva excluderii lui Marian Neacșu și a lui Adrian Țuțuianu din PSD. In privința fostului secretar general al PSD, social-democratul susține ca ar fi existat negocieri cu PNL. "Acuza pentru care s-a dat votul de excludere este o acuza foarte grava. Eu nu am niciun fel de informație, nu am vreo proba și nici nu cred ca aveam cum. A fost acuzat ca a tratat cu PNL-ul ca in eventualitatea unei moțiuni de cenzura, o parte dintre deputați și senatori sa voteze. Și aici e o discuție destul de complicata de dus. Nu cred ca Marian Neacșu avea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații din Comitetul Executiv al PSD au votat, luni, excluderea din partid a șefului PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, și a secretarului general, Marian Neacșu. ”Noi, și in scrisoarea pe care am facut-o publica acum o luna și in orice prilej in care am discutat cu cei 28 de colegi care…

- Vicepremierul Paul Stanescu sustine ca PSD a facut „o mare greseala” prin decizia de excludere a senatorului Adrian Tutuianu si a secretarului general al partidului Marian Neacsu. „Cred ca...

- Vicepremierul Paul Stanescu sustine ca PSD a facut "o mare greseala" prin decizia de excludere a senatorului Adrian Tutuianu si a secretarului general al partidului Marian Neacsu. "Cred ca partidul a facut o mare greseala astazi, poate cea mai mare greseala pe care a facut-o conducerea partidului astazi.…

- Vot in CEx-ul PSD pentru excluderea lui Adrian Țuțuianu. Social-democrații au votat pentru excluderea din partid a liderului PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, dar și a secretarului general al PSD, Marian...

- Ajuns la ședința CEx a PSD, inainte de care are o intalnire cu 10 lideri de organizații ai PSD, Liviu Dragnea a declarat, conform Romania TV, ca "Astazi am mai multa treaba cu valiza". Liderii PSD se reunesc, luni, la pranz, la Palatul Parlamentului, in sedinta Comitetului Executiv National…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, susține ca el nu va vota pentru excluderea lui Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu, așa cum ar dori Liviu Dragnea. Buzatu chiar il ironizeaza pe șeful PSD și a intrebat jurnaliștii daca au vreo valiza.”Eu nu voi vota pentru nicio excludere. Unii dintre…

- CEx al PSD se va desfașura, luni, de la ora 12.00, la Palatul Parlamentului. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Parlament, ca propunerile pentru conducerile ASF și CNA reprezinta „principalul obiectiv" al ședinței, remanierea guvernamentala nefiind pe agenda. Intrebat daca…

- Social-democratii din Timis s-au reunit joi in sedinta Comitetului Executiv Judetean, pentru a decide daca vor sustine sau nu demersul initiat de Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu, care cer schimbarea lui Liviu Dragnea de la sefia partidului, iar