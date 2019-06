Dumitru Buzatu: Cei mai mulți interimari își doresc să ajungă președinte cât mai repede "Trebuie sa luam realitatea asa cum este. Au fost discutii, nu chiar foarte multe. Desigur, au deviat in fel de fel de unghiuri, insa, ceea ce as rezuma eu acum, e ca a fost o discutie daca Congresul sa fie imediat pentru alegerea conducerii partidului sau daca urmam niste proceduri in pasi succesivi, care sa conduca la un Congres ordinar pentru alegerea presedintelui. Intr-un Congres extraordinar, sigur, e o situatie mai complicata sa alegi presedintele unui partid, pentru ca trebuie sa modifici, de regula, toate procedurile statutare pentru a alege. S-a adoptat aceasta hotarare si, sigur,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

