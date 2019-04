Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Olguta Vasilescu si-a exprimat speranta miercuri ca in cadrul sedintei Comitetului Executiv National sa se ia o decizie de restructurare a Guvernului, considerand ca Tudorel Toader ar trebui sa paraseasca functia de ministru al Justitiei. "Eu sper ca da, de ce sa nu fie oportuna?",…

- "Din punctul de vedere al mai multor colegi, nu isi face angajamentele din programul de guvernare. Dar asta o sa vedem in perioada urmatoare, ceea ce va decide la nivel politic partidul, daca il va sustine in continuare sau nu pe domnul Toader. Daca ne uitam in programul de guvernare, o sa vedem…

- Zilele lui Tudorel Toader in fruntea ministerului Justiției par a fi numarate, social-democrații planuind sa scape de el din guvern la pachet cu o serie de miniștri care fie candideaza pentru europarlamentare, fie au intrat pe lista neagra a lui Liviu Dragnea. Ca sa nu ajunga la mana lui Klaus Iohannis…

- Tudorel Toader a refuzat, marți, sa raspunda daca a discutat cu Dragnea, Tariceanu sau Dancila despre ordonanța de urgența privind modificarea codurilor penale și completurile de cinci. In schimb, ministrul Justiției a facut referire la referendumul cpnvocat de Klaus Iohannis, spunand ca președintele…

- Alianta USR-PLUS a depus un denunt penal impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, acuzandu-l ca a mintit in instanta cand a scris ca nu exista niciun proiect de Ordonanta de Urgenta (OUG) pentru modificarea codurilor penale. De asemenea, USR-PLUS i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa participe…

- ”Dnei Av Laura Vicol, Mulțumiri pentru susținere, cu doua precizari: 1. In iulie 2017, am prezentat Guvernului proiectul de lege pentru modificare Codului penal, in acord cu deciziile CCR, precum și pentru transpunerea Directivei privind confiscarea extinsa. Proiectul a fost adoptat…

- Judecatoarea Andreea Chiș a explicat, ca Tudorel Toader, ministrul Justiției, nu le-a spus membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, in ședința, ca Guvernul urmeaza sa adopte o ordonanța de urgența privind legile justiției. Andreea Chiș a declarat, la Digi24, ca in plenul CSM s-a propus suplimentarea…

- Avocata Ingrid Mocanu reacționeaza dupa ce Sectia pentru anchetarea magistratilor l-au trimis in judecata pentru abuz in serviciu pe procurorul Laurentiu Mihai Vasilescu, cel care a amendat cu cate 5.000 de lei politistii care l-au oprit in trafic si au refuzat sa il lase sa plece dupa ce le-a mentionat…