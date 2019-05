Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea aniversara de marci postale "Alexandru Romalo, 200 de ani de la nastere" va fi introdusa in circulatie, incepand de marti, de Romfilatelia. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, emisiunea de marci postale va fi disponibila in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau,…

- Absolventii in varsta de minimum 16 ani ai institutiilor de invatamant, care isi cauta de lucru prin Agentia Municipala de Ocupare a Fortei de Munca (AMOFM), pot primi indemnizatie de somaj timp de 6 luni, daca se inregistreaza la agentia de ocupare a fortei de munca din raza careia isi au domiciliul,…

- Aviz, amatoarelor! Viorica de la Clejani cauta o menajera care sa aiba grija de impunatoarea vila a familiei. Anunțul a fost facut in urma cu doar cateva ore, dar cele care vor dori sa se inghesuie mai bine se pregatesc. Nu va fi deloc ușor!

- Un studiu realizat de IQ AirVisual, o organizatie elvetiana care culege date despre calitatea aerului la nivel global, dezvaluie care sunt cele mai poluate orase din Romania. La nivelul tarii, poluarea din Romania este considerata moderata, scrie Digi24. In ce priveste clasamentul…

- In urmatoarea perioada, se organizeaza concursuri pentru ocuparea mai multor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii…

- Si anul acesta, angajatorii din turism atrag atentia ca nu gasesc forta de munca pentru afacerile de pe litoralul romanesc. Aceeasi criza a fost si in 2018, cand patronatele s-au plans de un deficit de 5.000 de angajati chiar cu cateva zile inainte de deschiderea sezonului estival.

- Galați: Secție de vot pentru cetațenii din Republica Moldova Foto. Maria Mandița. La ora 7.00, a început procesul de vot si la sectia de votare amenajata în sediul central al Universitatii Dunarea de Jos din Galati, situat pe strada Domneasca la nr. 47. Aici, sunt asteptati…

- Peste 950 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania, Portugalia si Olanda. Angajatorii din aceste state cauta in special muncitori in agricultura, inclusiv la cules de zmeura.