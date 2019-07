Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Maramures, celebreaza Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei, in data de 28 iulie 2019. Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei (ZMH) este un eveniment anual, cu atenția mondiala indreptata asupra grupurilor de pacienti si persoanelor care traiesc cu hepatita…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Arges marcheaza Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei, in data de 28 iulie 2019. Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei (ZMH) este un eveniment anual, cu atenția mondiala indreptata asupra grupurilor de pacienti si persoanelor care traiesc cu hepatita…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Maramures celebreaza Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei in data de 28 iulie. Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei (ZMH) este un eveniment anual, cu atenția mondiala indreptata asupra grupurilor de pacienti si persoanelor care traiesc cu hepatita…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) marcheaza și in acest an Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitelor prin mai multe acțiuni care au drept obiective creșterea gradului de conștientizare privind virusurile hepatitice in randul societații, creșterea numarului celor care…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Teleorman, in colaborare cu AsociaȚia Bolnavilor de Hepatita celebreaza Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei, in data de 28 iulie 2019. Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei (ZMH) este un eveniment anual, cu atentia mondiala indreptata asupra grupurilor…

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul PLUS, transmite ca este foarte important ca alegatorii sa voteze si la referendumul de pe 26 mai pe tema justitie, pe langa votul pentru alegerile europene. "Voi vota DA la ambele intrebari, pentru ca imi doresc ca actuala majoritate de guvernare sa inteleaga…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Teleorman organizeaza in perioada 17-24 mai 2019 activitati de informare si constientizare a populatiei, referitoare la hipertensiunea arteriala. Hipertensiunea arteriala reprezinta o provocare globala de sanatate, data fiind prevalența ridicata și comorbiditatea…