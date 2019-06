Stiri pe aceeasi tema

- Minivacanta de Rusalii se apropie de sfarsit, insa, daca doriți sa va relaxați in natura la un gratar, va reamintim regulile de respectat in locațiile de pe spațiile publice pe care le alegeți. Indiferent daca alegeți zonele amenajate pentru picnic sau nu, vi se reamintește sa aveți grija la supravegherea…

- In a doua zi de Rusalii, creștinii ortodocși sarbatoresc Lunea Sfantului Duh. Sarbatoarea de Rusalii este cunoscuta si sub denumirea de Pogorarea Sfantului Duh, in calendarele romanești aceasta zi fiind trecuta ca sarbatoarea Sfintei Treimi. In a doua zi dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh, adica…

- Joi, 6 iunie 2019, cand Biserica Ortodoxa praznuieste Inaltarea Domnului si cinsteste pe eroii neamului romanesc, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, s-a aflat in mijlocul credinciosilor din Parohia „Inaltarea Domnului” din Baia Mare in fruntea unui sobor de preoti,…

- Documentaria și Libertatea au colaborat pentru a va oferi imagini inedite de la vizita Papei in Romania. Ultima intalnire din cadrul pelerinajul Suveranului Pontif a fost cu o comunitate de romi din Blaj, din zona cunoscuta sub numele Barbu Lautaru. Papa Francisc a transmis un mesaj sensibil, vorbind…

- Mare sarbatoare in comuna Barzava, acolo unde cei mai importanti localnici au fost omagiati. Un eveniment care si-a propus sa scoata in evidenta elita satelor apartinatoare comunei Barzava a adunat la un loc, in caminul cultural, aproximativ 100 de oameni din toate domeniile. Ideea i-a apartinut…

- In prima vineri dupa Paști, in Saptamana luminata, creștinii ortodocși sarbatoresc Izvorul Tamaduirii. Este un praznic inchinat Maicii Domnului, menit sa arate rolul Fecioarei Maria in lucrarea mantuirii oamenilor. Numele de Izvorul Tamaduirii amintește de o serie de minuni savarșite la un izvor aflat…

- Tradiția spune ca in Saptamana Luminata nu se spala rufe, nu se fac treburi casnice si nu se fac munci agricole, atat in semn de respect pentru sarbatorile pe care le traversam, cat și din superstiția de a nu atrage bolile, daunatorii și pagubele. In Saptamana Luminata, zilele de miercuri și vineri…

- Sarbatoarea Invierii Domnului este marcata in mai multe localitati din județul Alba si prin obiceiuri unice, pastrate de multa vreme. Oamenii sarbatoresc si in acest mod Pastile, unul dintre cele mai mari evenimente din istoria crestinatatii.Cunoasterea si pastrarea mostenirii culturale din mediul rural,…