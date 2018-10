Duminica trecem la ora de iarna. Ceasurile se dau inapoi cu o ora si va fi cea mai lunga zi din an

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta ancheta - realizata intre altele de site-ul Correctiv si ziare ca Die Zeit, Le Monde sau La Reppublica si publicata joi - se sprijina pe documente judiciare provenind din Germania, unde aceste manevre au fost descoperite in 2012. Ea vizeaza cazuri de frauda si de optimizare fiscala. In afara…

- Mai multe publicatii au organizat o ancheta comuna in urma careia au descoperit doua manipulari financiare cu dividende, care au generat, pentru autoritatile fiscale din mai multe state europene, pierderi de taxe in valoare de 55,2 miliarde de euro, informeaza AFP. "Aceasta este cea mai mare frauda…

- Potrivit Henley & Partners Passport Index pe 2018, Singapore nu mai este statul cu cel mai puternic pașaport din lume, primul loc al clasamentului fiind ocupat in acest an de Japonia. Astfel, japonezii pot calatori in 190 de state fara viza, in timp ce singaporezii in 189 de state. Totodata, Germania,…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile —…

- Romanii sunt, alaturi de belgieni si francezi, printre europenii care aleg cel mai rar sa cumpere online, in timp ce locuitorii din Regatul Unit si SUA sunt cei mai prolifici cumparatori, potrivit unui studiu international realizat de ING. "Numarul posesorilor de telefoane inteligente si…