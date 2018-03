Duminica Sfantului Cuvios Ioan Scararul. Programul slujirii ierarhilor din Sud-Est. Despre Ioan Scararul

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de turism Ultramarin a pregatit o excursie cu totul speciala, intr-o țara cu totul speciala –Țara Soarelui Rasare. Programul, care este gandit pe durata a 11 zile, cuprinde vizitarea celor mai frumoase regiuni și orașe ale Japoniei, oferindu-va astfel ocazia sa cunoașteți indeaproape cultura,…

- Societatea Nationala Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta informeaza ca, incepand cu 25 martie 2018 aeroportul va trece la orarul de vara dupa cum urmeaza: Program de vara zboruri 2018 Ziua Ruta Operator Perioada operare Londra Constanta Londra Wizz Air 26.03 ndash; 24.10.18 Luni 14:25…

- Constanta gazduieste in acest week end, in premiera, turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal masculin.Programul este urmatorul: sambata, 17 martie ora 12.30 Politehnica Timisoara locul 3 in Liga Nationala, cu 47 de puncte Minaur Baia Mare locul 8, cu 27 de puncte DigiSport Telekom Sport; ora…

- Plutonierul major Timofte Ionut a reprezentat timp de peste 3 ani Jandarmeria damboviteana prin participarea la mai mult de 40 de competitii sportive (maratoane montane, semimaratoane pe asfalt etc.), la care a obtinut rezultate notabile. Weekend-ul trecut jandarmul montan a obtinut un nou rezultat…

- Cei care doresc sa i aduca un ultim omagiu profesorului univ. dr. Marin Petrisor, care a incetat din viata pe 10 martie, la Bucuresti, pot veni duminica, la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavelldquo; din Constanta, unde, incepand cu ora 15.00, va fi depus sicriul cu trupul neinsufletit…

- Astazi, in Duminica Sfintei Cruci, cei cinci inalti ierarhi din Sud Estul Romaniei, vor sluji dupa urmatorul program aflat de la Agentia Basilica, a Patriarhiei Romane: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopala din Constanta. Inaltpreasfintitul…

- Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de DNA Constanta, intr-un nou dosar, fiind acuzat de abuz in serviciu, marturie mincinoasa si inducerea in eroare a organelor judiciare. Alaturi de acesta au fost trimisi in judecata si alti angajati.

- Astazi, in Duminica Sfantului Ierarh Grigorie Palama, ierarhii din sud estul Romaniei vor sluji dupa urmatorul program comunicat de Agentie de stiri Basilica a Patriarhiei Romane: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji in Catedrala Arhiepiscopala din Constanta.Inaltpreasfintitul…

- Maria Doriana Ionescu este sef Serviciu Contabilitate in cadrul SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu din 2013. In anul 2014, a detinut si functia de director economic.Potrivit celei mai recente declaratii de avere, datata 2017, Doriana Ionescu detine un apartament in municipiul Constanta,…

- Datorita conditiilor meteorologice nefavorabile, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, nu va oficia sambata, 3 martie, Sfanta Liturghie la manastirea "Sfantul Ioan Casian" din judetul Constanta, ci in data de vineri, 9 martie, incepand cu ora 8.30.In plus fata de cele anuntate anterior, duminica, 4…

- Catedrala copiilor „Sfantul Mucenic Sava” din Buzau are un nou preot paroh. Este vorba despre Ionut-Cristian Vuta, consilier eparhial la Sectorul Social-Filantropic si Misionar. Prezentarea acestuia de catre Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei a avut loc dupa slujba Vecerniei cu Litie, oficiata de ierarhul…

- Arhiepiscopia Tomisului se declara surprinsa de evolutia unui dosar penal instrumentat de DNA Constanta, în care arhiepiscopul Teodosie a fost pus sub urmarire penala pentru inducerea în eroare a organelor judiciare, dupa ce a formulat denunturi

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, s-a prezentat, cu puțin timp in urma, la sediul DNA Constanța unde a fost chemat pentru audieri. Alți doi preoți ai Arhiepiscopiei Tomisului au fost anchetați, astazi dimineața de procurorii anticorupție

- Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, este cercetat de DNA Constanta intr-un nou dosar, fiind acuzat de abuz in serviciu, marturie mincinoasa si inducerea in eroare a organelor judiciare. In aceeasi cauza sunt cercetati si alti angajati ai Arhiepiscopiei Tomisului. Potrivit DNA,…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, este urmarit penal de procurorii anticoruptie din Constanta, pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in forma continuata. Alaturi de arhiepiscopul Tomisului sunt urmariti penal Neculai Poalelungi, angajat al Arhiepiscopiei…

- Arhiepiscopul Tomisului a pus pus ub urmarire penala de DNA Constanța intr-un nou dosar. IPS Teodosie este acuzat de inducerea in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa și abuz in serviciu in forma continuata.

- IPS Teodosie s-a prezentat miercuri dupa amiaza la sediul DNA Constanța pentru a fi audiat de procurori intr-un nou dosar, informeaza Antena3. Potrivit primelor informațiilor, IPS Teodosie ar avea calitatea de suspect in acest dosar.IPS Teodosie a mai fost trimis in judecata de procurorii…

- Astazi, in Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, inaltii ierarhi din Sud Estul Romaniei vor sluji dupa urmactorul program comunicat de agentia de stiri Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji in Parohia "Sfantul Ierarh Nectarie Taumaturgul, Sfantul Mare Mucenic…

- Comunicat de presa Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Centrul Judetean Dambovita va organiza, incepand cu data de 17 Post-ul APIA Dambovița organizeaza sesiuni de informare in teritoriu. Programul intalnirilor cu agricultorii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- „Drumuri, alimentari cu apa și canalizare, renovari de cladiri administrative, camine culturale, toate aceste obiective de importanța locala vor putea fi mai ușor realizate cu ajutorul finanțarilor derulate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale”, a declarat la Timișoara Alexandru…

- Ofertele J’Info Tours, promovate in primul trimestru al anului, aduc un beneficiu considerabil turiștilor. Aceștia nu pot da greș cu alegerea lor, fiindca pot verifica, pe indelete, pachetele de vacanța, pot afla toate detaliile produselor dorite și gasesc locuri disponibile in destinațiile cele…

- Alina Bica a dat din lac in put: A fugit din tara, insa nici in Costa Rica nu e mai protejata. Vulcanul Turrialba, situat in estul Costa Ricai, a inregistrat luni o eruptie de cenusa de un kilometru deasupra craterului, au informat autoritatile citate de EFE. Citeste si: DEZASTRUL de la Agentia…

- Astazi, in Duminica Infricosatoarei Judecati, ierarhii din sud estul Romaniei vor sluji dupa urmatorul program comunicat de Agentia Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji in Catedrala arhiepiscopala din Constanta. Inaltpreasfintitul Parinte Casian, Arhiepiscopul…

- Luni, 12 februarie 2017, agentia fiscala din str. Badea Cartan nr. 3 va fi inchisa pentru operatiunile specifice, exceptand eliberarea in termenul legal a certificatelor de atestare fiscala. Potrivit SPIT Constanta, masura vine ca urmare a intreruperii alimentarii cu energie electrica de catre Enel…

- Astazi, in Duminica Intoarcerii Fiului Risipitor,inaltii ierarhi din sud estul Romaniei vor sluji dupa urmatorul program comunicat de Agentia de stiri Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala arhiepiscopala din Constanta. Inaltpreasfintitul Parinte…

- Astazi, in ziua Sarbatorii Intampinarii Domnului, ierarhii din Sud Estul Romaniei vor sluji dupa urmatorul program transmis de Agentia Basilica a Patriarhiei Romane: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei, judetul Constanta.…

- Zi de sarbatoare, marți, pentru Seminarul Teologic și Catedrala Arhiepiscopala. Elevii seminariști și sute de enoriași buzoieni, alaturi de IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, i-au sarbatorit pe patronii spirituali ai celor doua instituții, pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie…

- Astazi, in Duminica a 33 a dupa Rusalii, inaltii ierarhi din regiunea Sud Est vor sluji dupa urmatorul program comunicat de Agentia de stiri Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopala din Constanta. Inaltpreasfintitul Parinte Ciprian,…

- Florin Piersic si Medeea Marinescu au prezentat, vineri seara, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta, spectacolul “Straini in noapte”, in regia lui Radu Beligan, piesa jucandu-se cu casa inchisa. Pentru ca pe data de 27 ianuarie Florin Piersic implineste 82 de ani, conducerea Casei…

- Numarul somerilor este mai mic la Constanta decat in multe alte zone ale tarii. Iata vestea buna adusa de reprezentantii AJOFM la inceput de an. Pentru cei care nu si-au gasit inca un loc de munca, Agentia are in desfasurare, de-a lungul intregului an, 28 de cursuri de calificare si recalificare atat…

- Miercuri, 24 ianuarie, se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Potrivit Arhiepiscopiei Tomisului, la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia de la ora 8.00 Sfanta…

- Înregistrari din anii ‘80 facute la Discoteca Ring din Costinești au aparut pe Youtube. Iamginile redau atmosfera din acele vremuri, când localurile se închideau la ora 22, iar tineretul trebuia sa se încadreze în programul de distracție trasat de regimul comunist,…

- Tinerii dezavantajati care provin din centre de plasamenst sau au copii in intretinere vor putea lucra doi ani la stat. Cele 24 de luni ar trebui sa le fie suficiente pentru a-si castiga competentele profesionale necesare in baza carora sa isi gaseasca apoi un loc de munca la privat. Masura…

- Ieri, crestinii ortodocsi au praznuit una dintre cele mai mari si mai importante sarbatori ale crestinatatii, Boboteaza. In aceasta zi, sunt sfintite apele, iar in localitatile situate la malurile raurilor preotii si credinciosii merg in procesiuni. Ceremoniile prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului…

- E Distributie Dobrogea SA a anuntat lista intreruperilor programate a furnizarii energiei electrice necesare pentru lucrarile de dezvoltare, retehnologizare, exploatare sau mentenanta in instalatiile electrice de distributie, precum si posturi de transformare, ce se vor desfasura in judetul Constanta…

- Credinciosii sarbatoresc in zilele ce urmeaza Boboteaza si Sfantul Ioan BotezatorulAstazi este Ajunul Bobotezei iar, de la ora 5.00, IPS Teodosie a oficiat Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta. De la ora 7.00, Arhiepiscopul Tomisului a oficiat…

- Astazi, 5 ianuarie 2017, in Ajunul Bobotezei, dupa slujba de la Catedrala Arhiepiscopala Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Constanta, Arhiepiscopul Tomisului a oficiat slujba de Sfintire Mare a apei, slujba identica cu cea oficiata in ziua de Boboteaza. Apa sfintita va fi imbuteliata, pe parcursul…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in prezent se lucreaza la etichetarea celor 150.000 de sticle de aghiasma, care vor fi impartite credinciosilor. “Anul acesta, Boboteaza este fara ger, dar este cu apa multa si noi…

- Cladect Construct SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului acord de mediu pentru proiectul "Modificare proiect autorizat conform A.C. nr. 152 din 21.02.2017 laquo;Construire imobil S P 3E M locuinte colective si imprejmuire terenraquo; prin supraetajare in limita a 20 din suprafata desfasurata…

- CFR Calatori introduce in perioada 1 ianuarie – 28 februarie programul „Trenurile Zapezii 2018”, cu reduceri tarifare de pana la 56 la suta pentru trenurile care au ca destinatie sau plecare, ori tranziteaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Piatra Neamt. Potrivit CFR Calatori,…

- Tranda, Mihail, Vita de Vie si Spitalul de Urgenta au intretinut atmosfera de Revelion in Piata Ovidiu din Constanta. La miezul noptii, mii de oameni au marcat trecerea in noul an in lumina focului de artificii si a jocurilor laser.

- Astazi, in ziua praznicului Taierii imprejur cea dupa trup a Domnului si a sarbatorii Sfantului Ierarh Vasile cel Mare, 1 ianuarie 2018, cei cinci ierarhi din zona Sud Est a Romaniei, vor sluji dupa urmatorul program comunicat de agentia Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului,…

- Potrivit companiei, calatorii vor avea reduceri de 25% de luni pana joi, pentru calatoriile pe ruta directa, la clasa a 2-a, cu trenurile InterRegio care au ca punct de plecare/destinatie una din statiunile montane de pe ruta Sinaia-Brasov sau din Vatra Dornei si Piatra Neamt. Reduceri intre…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud - Est anunta ca alocarea financiara pentru Regiunea de Dezvoltare Sud – Est in perioada 2014 – 2020 este de 890 milioane euro, reprezentand 14,86% din totalul bugetului Programului Operational Regional (POR) 2014–2020.Obiectivul general al Programului Operational…

- Astazi, in ziua Nasterii Domnului, cei cinci ierarhi din sud estul Romaniei, vor fi sluji dupa urmatorul program, comunicat de basilica.ro:Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji in Catedrala Arhiepiscopala Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Constanta.Inaltpreasfintitul…

- Punctele Enel din judetele Constanta, Tulcea, Calarasi si Ialomita vor fi inchise in zilele de 25, 26 decembrie 2017, precum si in 1, 2 ianuarie 2018, declarate zile libere legale. Reluarea activitatii se va face miercuri, 3 ianuarie 2018, dupa programul obisnuit: de luni pana vineri, programul de functionare…

- Presedintele comisiei, Florin Iordache, a subliniat ca lucrarile comisiei se desfasoara in paralel cu plenul conform regulamentului, dar si in baza aprobarii Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere. "Atat timp cat Birourile permanente reunite au dat aprobare ca putem lucra, noi…

- Parlamentarii USR au cerut sedintei pe motiv ca trebuie sa fie prezenti la plenul Camerelor reunite ale Parlamentului unde se dezbate proiectul legii bugetului de stat pe 2018 si al bugetului asigurarilor sociale. Presedintele comisiei, Florin Iordache, a subliniat ca lucrarile comisiei se…

- S.C. RAJA S.A. aduce la cunostinta tuturor abonatilor ca, in perioada sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou, dispeceratul, echipele de interventie, dar si reprezentantii societatii care asigura buna desfasurare a proceselor de alimentare cu apa si de preluare a apelor uzate vor lucra in program normal.…