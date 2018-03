Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 18 martie, in Rusia vor avea loc alegeri prezidențiale. Principalul favorit ramane Vladimir Putin, desi are șapte contracandidați dar, sunt cotati foarte slab in masuratorile sondajelor. Fara Aleksei Navalnii, principalul opozant al liderului de la Kremlin, care fost dat la o parte prin metodele…

- Vladimir Putin a facut dezvaluiri despre viata sa in Rusia anilor ’90. Presedintele rus a povestit ca in 1996 a ramas somer, dupa ce primarul din Sankt Petersburg, Anatolii Sobciak, a pierdut alegerile. Actualul lider de la Kremlin conducea pe atunci campania electorala a lui Sobciak…

- Fost ofiter KGB, aflat in fruntea tarii de peste 18 ani, Vladimir Putin, dat castigator la prezidentialele de duminica, incarneaza cu autoritate ambitia unei Rusii care si-a regasit forta. Militara si geostrategica, desigur, nu cea economica, dar se pare ca e suficient pentru unii alegatori. ”Nimeni…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar…

- Vladimir Putin a negat, in timpului unui interviu cu moderatoarea Megyn Kelly, inregistrat pe parcursul a doua zile saptamana trecuta, vreo implicare a Kremlinului in campania online, asupra careia procurorul special Robert Mueller a lansat acuzatii luna trecuta. „La fel de bine ar fi putut…

- Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut ca le-a mințit un pic pe soția președintelui SUA, Melania Trump, și cea a prim-ministrului italian, Emanuela Mauro, atunci cand le-a povestit despre ispravile sale de pescar, scrie Sputnik.md. Scurta discuție a liderului rus cu cele doua doamne…

- Fotbal la patru ace! Presedintele FIFA, Gianni Infantino si presedintele Federatiei Rusiei, Vladimir Putin si-au demonstrat abilitatile tehnice, jongland cu balonul si facand schimb de pase chiar la Kremlin.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare.Putin a facut comentariile in timpul unui…

- ”Cetațenii ruși, acuzati de intervenție in alegerile din Statele Unite in 2016, nu au acționat in numele guvernului rus”, a declarat Vladimir Putin, intr-un interviu cu postul de televiziune NBC. SUA trebuie sa prezinte detaliile concrete despre acest caz, insa chiar șu așa cetațenii rușii nu vor fi…

- Presa rusa a comentat cu grade diferite de entuziasm discursul anual privind starea natiunii rostit joi de Vladimir Putin. Presa apropiata de Kremlin, precum Russia Today, a ales titluri precum "Ascultati-ne acum!" si a insistat pe dezvalurile lui Putin privind noul arsenal nuclear rus. In schimb, presa…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau "victorii stralucitoare" pentru Rusia, consemneaza AFP. "Vrem ca tara noastra sa straluceasca si sa priveasca spre…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Statelor Unite sa ii trimita dovezi clare ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, numind acuzatiile de pana acum „tipete in Congresul Statelor Unite”, scrie Reuters.

- In discursul anual despre starea natiunii, care intervine cu mai putin de trei saptamani inainte de alegerile prezidentiale, presedintele Vladimir Putin a anuntat ca Rusia dezvolta o racheta, botezata Sarmat, care nu are „frica” de sistemele americane antiracheta. In plus, liderul de la Kremlin a anuntat…

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi in discursul sau despre starea natiunii ca Rusia a inceput dezvoltarea unei noi generatii de rachete, subliniind totusi ca nu ameninta pe nimeni si nici nu...

- Rusia a dezvoltat o noua racheta balistica care este invincibila, a declarat președintele Vladimir Putin, în discursul despre starea națiunii, ținut cu câteva saptamâni înaintea alegerilor, scrie BBC.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca vrea sa reduca de doua ori nivelul de saracie "inadmisibila" in Rusia in cursul urmatorilor sase ani, adica durata viitorului mandat pe care ar urma sa-l obtina, fara surprize, la scrutinul din 18 martie, relateaza AFP si TASS. "Noi trebuie sa reducem…

- In timp ce NATO incearca sa contracareze amenințarile venit din Rusia și sa gaseasca moduri prin care sa contracareze propaganda venita de la Kremlin, viața continua nestingherita in statul condus de Vladimir Putin. Totuși, aceasta rutina a rușilor poate parea, uneori, cel puțin neobișnuita.

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, și un activist anticorupție, cunoscut pentru postarile sale de pe blog, a scris, joi seara, ca a fost arestat de poliția din Moscova, anunța AFP. Navalnii, in varsta de 41 de ani, a scris pe contul sau de Twitter: ”Ma duc undeva!”, fara a mai face…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Liderul de la Kremlin se indreapta senin catre un al patrulea mandat, fiind creditat cu 71,5% din intentiile de vot ale rusilor, potrivit unui recent sondaj, in conditiile in care nici unul din adversarii sau nu trece de 7%. Vladimir Putin este la putere in Rusia din anul 2000 si situatia nu se va schimba.…

- Partidul Comunist din Rusia a denuntat marti o ''campanie de denigrare'' dusa, potrivit acestuia, de catre Kremlin si media oficiale impotriva candidatului sau la alegerile prezidentiale din 18 martie, al doilea clasat in sondaje, dar care se plaseaza totusi la o distanta considerabila…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este cunoscut, printre altele, pentru imaginea sa dura și neinfricata, ajungand de mai multe ori in centrul atenției presei internaționale dupa cascadorii demne de filme de acțiune. La 65 de ani, se pare ca varsta il prinde puțin din urma pe liderul de la Kremlin,…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Presedintele palestinian, Mahmoud Abbas, va vizita Rusia luni pentru a incerca sa obtina sustinerea lui Vladimir Putin dupa ce Washingtonul a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza AFP.

- Ksenia Sobchak, o contracandidata a lui Putin, și-a cerut scuze pentru implicarea Rusiei in alegerile din Statele Unite dupa ce a declarat ca ea crede ca hackerii ruși au intervenit pentru a schimba rezultatul alegerilor din 2016, scrie CNN. „Se pare ca intr-adevar am avut ceva de-a face cu asta”, a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca se va întâlni în viitorul apropiat cu presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, în statiunea Soci de la Marea Neagra, informeaza agentiile

- Rusia a sarbatorit vineri 75 de ani de la ”triumful” sovietic in batalia de la Stalingrad, un punct major de cotitura in al Doilea Razboi Mondial si un simbil al mandriei regasite si patriotismului pe care vrea sa-l incarneze Vladimir Putin, aflat in campanie in vederea celui de-al patrulea mandat,…

- Donald Trump a susținut, in discursul despre Starea Națiunii, ca „Rusia si China ameninta interesele si valorile SUA”. Despre Coreea de Nord, președintele american a spus ca SUA vor depune toate eforturile pentru a impiedica regimul de la Phenian sa dezvolte arme nucleare capabile sa ameninte teritoriul…

- Mii de tineri din Rusia au manifestat duminica împotriva regimului de la Kremlin și au cerut boicotarea alegerilor prezidențiale care au un câștigîtor deja cunoscut, în persoana lui Vladimir Putin.

- Președintele Moldovei a pastrat tradiția scaldatului in apele inghețate de Boboteaza. Igor Dodon și-a postat imaginile pe paginile de socializare iar internauții nu au putut sa nu observe asemanarile dintre filmarea președintelui moldovean și cea a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Președintele…

- President Vladimir Putin a intrat in apa aproape inghetata, urmand astfel intregul ritual al Epifaniei. De la un capat la celalalt al tarii, rusii au facut la fel. Putin s-a scaldat in Lacul Seliger aflat la Nord de Moscova, sarbatorind astfel Botezul lui Hristos in Iordan, in urma cu mai…

- Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza pe rit vechi cu o baie in apele inghețate ale lacului Selinger. Imaginile au fost transmise de televiziunile din Rusia iar liderul de la Kremlin nu a parut deloc deranjat de temperaturile scazute. Inconjurat de preoți, Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza la fel…

- Echipa de campanie a presedintelui rus Vladimir Putin a reusit sa stringa peste un million de semnaturi pentru depunerea candidaturii la viitoarele alegeri prezidentiale, a declarat pentru agentia Tass un membru al echipei de campanie a liderului de la Kremlin. Potrivit Comisiei Electorale Centrale…

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a îndeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El…

- "Dinamica economiei ruse ramane pozitiva. Vom putea majora salariul minim incepand cu data de 1 mai anul curent si nu de la 1 ianuarie 2019 cum era prevazut anterior", a declarat Vladimir Putin, cu cateva ore inainte de inaugurarea sediului sau de campanie. Potrivit lui Vladimir Putin, salariul minim…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocari. Într-un interviu pentru televiziunea publica Moldova 1, președintele Igor Dodon spune ca pentru el a fost un an cu încercari, un an cu lupte politice pe intern – între președintele țarii…

- Meciul nocturn s-a disputat pe un patinoar amenajat in fiecare iarna cu ocazia sarbatorilor, in zona dintre Kremlin si magazinul Gum.Putin a infruntat pe gheata staruri ale hocheiului, intre care si Pavel Bure, medaliat cu argint la JO de la Nagano, in 1998, si Viaceslav Fetissov, dublu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci de hochei pe gheata, alaturi de vedete ale acestui sport, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Rosie din Moscova, relateaza AFP, citata de...

- „Rusia Unita“ vrea ca Vladimir Putin sa invinga in alegerile prezidentiale din 18 martie anul viitor, a declarat sambata premierul Dmitri Medvedev, care este totodata liderul acestui partid aflat la putere in Rusia. Anuntul are loc in contextul in care liderul de la Kremlin s-a prezentat drept un candidat…

- Vladimir Putin i-a telefonat președintelui american, Donald Trump, cu scopul de a-i mulțumi pentru eforturile depuse de CIA, care a dejucat un atentat în Sankt Petersburg. Atacul viza catedrala "Doamnei noastre din Kazan". Administrația Prezidențiala a Federației Ruse…

- Rusia a dejucat in atentat asupra catedralei din Sankt Petersburg, cu ajutorul CIA. Informațiile oferite de Agenția Centrala de Informații a SUA au ajutat membrii serviciilor secrete ruse sa opreasca un atac terorist, relateaza BBC News. Ajutorul oferit de CIA nu era cunoscut pana acum. Informația a…