Stiri pe aceeasi tema

- SARBATOARE Pogorarea Sfantului Duh (Rusaliile) este sarbatorita in calendarul creștin ortodox la cincizeci de zile de la sarbatoarea Invierii Domnului (Sfintele Paști). Așadar, creștinii ortodocși sarbatoresc, duminica și luni, Cincizecimea sau Pogorarea Sfantului Duh peste sfinții apostoli, cunoscuta …

- Pogorarea Sfantului Duh (Rusaliile) este sarbatorita in calendarul crestin ortodox la cincizeci de zile de la sarbatoarea Invierii Domnului (Sfintele Pasti). Așadar, creștinii ortodocsi sarbatoresc, duminica si luni, Cincizecimea sau Pogorarea Sfantului Duh peste sfintii apostoli, cunoscuta in popor…

- Ortodocsii sarbatoresc, duminica si luni, Cincizecimea sau Pogorarea Sfantului Duh peste sfintii apostoli, cunoscuta in popor drept Duminica Mare sau Rusaliile, ocazie cu care se incheie ciclul pascal: Invierea, Inaltarea si Pogorarea Duhului Sfant. In unele zone, oamenii isi impdobesc casele si…

- RUSALII 2019. Rusaliile sunt praznuite in fiecare an la 50 de zile de la sarbatoarea Sfintelor Pasti. Rusaliile vor fi sarbatorite de crestini ortodoxi duminica si luni. Sarbatoarea de Rusalii este cunoscuta si sub denumirea de Pogorarea Sfantului Duh si reprezinta o sarbatoare extrem de importanta…

- Rusaliile sunt praznuite în fiecare an la 50 de zile de la sarbatoarea Sfintelor Paști. Rusaliile vor fi sarbatorite de creștini ortodoxi duminica și luni, pe 16 și 17 iunie. Sarbatoarea de Rusalii este cunoscuta și sub denumirea de Pogorârea Sfântului Duh și reprezinta o sarbatoare…

- FOTO – Arhiva Romanii se pregatesc pentru o noua minivacanța! Rusaliile, cand se celebreaza 50 de zile de la Paște, vor avea loc pe 16 și 17 iunie. Asta inseamna ca romanii vor avea parte de trei zile libere – de sambata pana luni, inclusiv. Duminica Rusaliilor se sarbatorește la 50 de zile dupa Duminica…

- Rusaliile sau Cincizecimea, una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, este praznuita la 50 de zile de la Inaltarea Domnului, cand Duhul Sfant s-a coborat la apostoli, fiind cunoscuta si ca ziua intemeierii Bisericii, cand s-au convertit la crestinism 3.000 de oameni. De Rusalii se leaga mai multe…

- Sarbatoarea Sfanta a Rusaliilor este praznuita anual la 50 de zile de la sarbatoarea Sfintelor Paști. Anul acesta vom sarbatori Rusaliile pe 16 iunie. Astfel, romanii vor avea liber pe 16 iunie, duminica, și pe 17 iunie, luni. Rusaliile sunt praznuite in fiecare an la 50 de zile de la sarbatoarea Sfintelor…